DOUBT (DOUBT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DOUBT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DOUBT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DOUBT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DOUBT kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:41:48(UTC+8)

DOUBT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DOUBT (DOUBT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DOUBT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003499 prekybos kainą 2025 m.

DOUBT (DOUBT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DOUBT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003674 prekybos kainą 2026 m.

DOUBT (DOUBT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DOUBT ateities kaina yra $ 0.003858 su 10.25% augimo norma.

DOUBT (DOUBT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DOUBT ateities kaina yra $ 0.004051 su 15.76% augimo norma.

DOUBT (DOUBT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DOUBT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004254, o augimo norma – 21.55%.

DOUBT (DOUBT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DOUBT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004466, o augimo norma – 27.63%.

DOUBT (DOUBT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DOUBT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007275 prekybos kainą.

DOUBT (DOUBT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DOUBT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011851 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003499
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003674
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003858
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004051
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004254
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004466
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004690
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004924
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005170
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005429
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005700
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005985
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006285
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006599
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006929
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007275
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DOUBT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.003499
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.003500
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003503
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.003514
    0.41%
DOUBT (DOUBT) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma DOUBT kaina yra $0.003499. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DOUBT (DOUBT) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė DOUBT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003500. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DOUBT (DOUBT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DOUBT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003503. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DOUBT (DOUBT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DOUBT kaina yra $0.003514. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DOUBT kainų statistika

$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M

950.00M
950.00M 950.00M

Naujausia DOUBT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DOUBT turi 950.00M apyvartą ir $ 3.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

DOUBT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DOUBT, dabartinė DOUBT kaina yra 0.003499USD. Apyvartinė DOUBT (DOUBT) pasiūla yra 950.00M DOUBT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,321,377.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.20%
    $ 0.000108
    $ 0.003607
    $ 0.003284
  • 7 dienos
    -13.41%
    $ -0.000469
    $ 0.005600
    $ 0.003338
  • 30 dienų
    -36.73%
    $ -0.001285
    $ 0.005600
    $ 0.003338
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DOUBT kaina pasikeitė $0.000108, atspindinti 3.20% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DOUBT buvo prekiaujama aukščiausia $0.005600 ir žemiausia $0.003338. Kainos pokytis buvo -13.41%. Ši naujausia tendencija parodo DOUBT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DOUBT įvyko -36.73%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001285 vertę. Tai rodo, kad DOUBT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia DOUBT (DOUBT) kainų prognozės modulis?

DOUBT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DOUBT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DOUBT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DOUBT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DOUBT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DOUBT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DOUBT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DOUBT potencialą.

Kodėl DOUBT kainų prognozė yra svarbi?

DOUBT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DOUBT dabar?
Pagal jūsų prognozes, DOUBT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DOUBT kainų prognozė?
Remiantis DOUBT (DOUBT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DOUBT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DOUBT 2026 m.?
1 vieneto DOUBT (DOUBT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DOUBT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DOUBT kaina 2027 m.?
DOUBT (DOUBT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DOUBT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DOUBT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DOUBT (DOUBT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DOUBT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DOUBT (DOUBT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DOUBT 2030 m.?
1 vieneto DOUBT (DOUBT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DOUBT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DOUBT kainų prognozė 2040 metams?
DOUBT (DOUBT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DOUBT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.