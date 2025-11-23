Deri Protocol (DERI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Deri Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DERI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Deri Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Deri Protocol kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:32:10(UTC+8)

Deri Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Deri Protocol (DERI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Deri Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002880 prekybos kainą 2025 m.

Deri Protocol (DERI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Deri Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003024 prekybos kainą 2026 m.

Deri Protocol (DERI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DERI ateities kaina yra $ 0.003175 su 10.25% augimo norma.

Deri Protocol (DERI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DERI ateities kaina yra $ 0.003334 su 15.76% augimo norma.

Deri Protocol (DERI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DERI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003501, o augimo norma – 21.55%.

Deri Protocol (DERI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DERI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003676, o augimo norma – 27.63%.

Deri Protocol (DERI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Deri Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005988 prekybos kainą.

Deri Protocol (DERI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Deri Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009753 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002880
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003024
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003175
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003334
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003501
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003676
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003859
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004052
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004255
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004468
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004691
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004926
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005172
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005431
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005702
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005988
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Deri Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.002880
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.002880
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002883
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.002892
    0.41%
Deri Protocol (DERI) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma DERI kaina yra $0.002880. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Deri Protocol (DERI) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė DERI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002880. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Deri Protocol (DERI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DERI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002883. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Deri Protocol (DERI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DERI kaina yra $0.002892. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Deri Protocol kainų statistika

--
----

--

$ 383.48K
$ 383.48K$ 383.48K

131.19M
131.19M 131.19M

--
----

--

Naujausia DERI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DERI turi 131.19M apyvartą ir $ 383.48K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Deri Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Deri Protocol, dabartinė Deri Protocol kaina yra 0.002880USD. Apyvartinė Deri Protocol (DERI) pasiūla yra 131.19M DERI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $383,482.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -5.63%
    $ -0.000172
    $ 0.003065
    $ 0.002916
  • 7 dienos
    -8.96%
    $ -0.000258
    $ 0.004226
    $ 0.002880
  • 30 dienų
    -31.85%
    $ -0.000917
    $ 0.004226
    $ 0.002880
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Deri Protocol kaina pasikeitė $-0.000172, atspindinti -5.63% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Deri Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.004226 ir žemiausia $0.002880. Kainos pokytis buvo -8.96%. Ši naujausia tendencija parodo DERI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Deri Protocol įvyko -31.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000917 vertę. Tai rodo, kad DERI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Deri Protocol (DERI) kainų prognozės modulis?

Deri Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DERI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Deri Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DERI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Deri Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DERI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DERI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Deri Protocol potencialą.

Kodėl DERI kainų prognozė yra svarbi?

DERI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DERI dabar?
Pagal jūsų prognozes, DERI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DERI kainų prognozė?
Remiantis Deri Protocol (DERI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DERI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DERI 2026 m.?
1 vieneto Deri Protocol (DERI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DERI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DERI kaina 2027 m.?
Deri Protocol (DERI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DERI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DERI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Deri Protocol (DERI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DERI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Deri Protocol (DERI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DERI 2030 m.?
1 vieneto Deri Protocol (DERI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DERI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DERI kainų prognozė 2040 metams?
Deri Protocol (DERI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DERI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:32:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.