Cyclix Games (CYG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Cyclix Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CYG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Cyclix Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Cyclix Games kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:17:47(UTC+8)

Cyclix Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Cyclix Games (CYG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Cyclix Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008611 prekybos kainą 2025 m.

Cyclix Games (CYG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Cyclix Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009041 prekybos kainą 2026 m.

Cyclix Games (CYG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CYG ateities kaina yra $ 0.009494 su 10.25% augimo norma.

Cyclix Games (CYG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CYG ateities kaina yra $ 0.009968 su 15.76% augimo norma.

Cyclix Games (CYG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CYG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010467, o augimo norma – 21.55%.

Cyclix Games (CYG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CYG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010990, o augimo norma – 27.63%.

Cyclix Games (CYG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Cyclix Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.017902 prekybos kainą.

Cyclix Games (CYG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Cyclix Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.029161 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008611
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009041
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009494
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009968
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010467
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010990
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011540
    34.01%
  • 2032
    $ 0.012117
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012722
    47.75%
  • 2034
    $ 0.013359
    55.13%
  • 2035
    $ 0.014027
    62.89%
  • 2036
    $ 0.014728
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015464
    79.59%
  • 2038
    $ 0.016238
    88.56%
  • 2039
    $ 0.017049
    97.99%
  • 2040
    $ 0.017902
    107.89%
Trumpalaikės Cyclix Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008611
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008612
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008619
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008646
    0.41%
Cyclix Games (CYG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CYG kaina yra $0.008611. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Cyclix Games (CYG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CYG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008612. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Cyclix Games (CYG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CYG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008619. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Cyclix Games (CYG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CYG kaina yra $0.008646. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Cyclix Games kainų statistika

$ 125.25K
$ 125.25K$ 125.25K

14.54M
14.54M 14.54M

Naujausia CYG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, CYG turi 14.54M apyvartą ir $ 125.25K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Cyclix Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Cyclix Games, dabartinė Cyclix Games kaina yra 0.008611USD. Apyvartinė Cyclix Games (CYG) pasiūla yra 14.54M CYG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $125,252.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.03%
    $ 0.000412
    $ 0.008724
    $ 0.008122
  • 7 dienos
    12.16%
    $ 0.001046
    $ 0.014487
    $ 0.007490
  • 30 dienų
    -41.96%
    $ -0.003613
    $ 0.014487
    $ 0.007490
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Cyclix Games kaina pasikeitė $0.000412, atspindinti 5.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Cyclix Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.014487 ir žemiausia $0.007490. Kainos pokytis buvo 12.16%. Ši naujausia tendencija parodo CYG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Cyclix Games įvyko -41.96%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003613 vertę. Tai rodo, kad CYG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Cyclix Games (CYG) kainų prognozės modulis?

Cyclix Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CYG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Cyclix Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CYG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Cyclix Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CYG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CYG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Cyclix Games potencialą.

Kodėl CYG kainų prognozė yra svarbi?

CYG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CYG dabar?
Pagal jūsų prognozes, CYG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CYG kainų prognozė?
Remiantis Cyclix Games (CYG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CYG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CYG 2026 m.?
1 vieneto Cyclix Games (CYG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CYG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CYG kaina 2027 m.?
Cyclix Games (CYG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CYG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CYG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cyclix Games (CYG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CYG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cyclix Games (CYG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CYG 2030 m.?
1 vieneto Cyclix Games (CYG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CYG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CYG kainų prognozė 2040 metams?
Cyclix Games (CYG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CYG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.