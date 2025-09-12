Daugiau apie CYG

Cyclix Games logotipas

Cyclix Games kaina (CYG)

Neįtraukta į sąrašą

1 CYG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00819668
$0.00819668
+1.20%1D
USD
Cyclix Games (CYG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:23:31(UTC+8)

Cyclix Games (CYG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00801275
$ 0.00801275
24 val. žemiausia
$ 0.00823089
$ 0.00823089
24 val. aukščiausia

$ 0.00801275
$ 0.00801275

$ 0.00823089
$ 0.00823089

$ 2.0
$ 2.0

$ 0.00737943
$ 0.00737943

-0.04%

+1.26%

+6.97%

+6.97%

Cyclix Games (CYG) realiojo laiko kaina yra $0.00819668. Per pastarąsias 24 valandas CYG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00801275 iki aukščiausios $ 0.00823089 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CYG kaina yra $ 2.0, o žemiausia – $ 0.00737943.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CYG per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cyclix Games (CYG) rinkos informacija

$ 119.19K
$ 119.19K

--
--

$ 119.19K
$ 119.19K

14.54M
14.54M

14,540,609.78400019
14,540,609.78400019

Dabartinė Cyclix Games rinkos kapitalizacija yra $ 119.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CYG apyvartoje yra 14.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 14540609.78400019. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 119.19K

Cyclix Games (CYG) kainos istorija USD

Šiandienos Cyclix Games kainos pokytis į USD: $ +0.00010165.
Cyclix Games 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0030820582.
Cyclix Games 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0036416062.
Cyclix Games 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.08647041128806156.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00010165+1.26%
30 dienų$ -0.0030820582-37.60%
60 dienų$ -0.0036416062-44.42%
90 dienų$ -0.08647041128806156-91.34%

Kas yra Cyclix Games (CYG)

Gamemification tokens, gamblefi, gamefi

Cyclix Games (CYG) išteklius

Oficiali svetainė

Cyclix Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cyclix Games (CYG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cyclix Games (CYG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cyclix Games prognozes.

Peržiūrėkite Cyclix Games kainos prognozę dabar!

CYG į vietos valiutas

Cyclix Games (CYG) Tokenomika

Supratimas apie Cyclix Games (CYG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CYGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cyclix Games (CYG)

Kiek Cyclix Games(CYG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CYG kaina USD valiuta yra 0.00819668USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CYG į USD kaina?
Dabartinė CYG kaina USD valiuta yra $ 0.00819668. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cyclix Games rinkos kapitalizacija?
CYG rinkos kapitalizacija yra $ 119.19KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CYG apyvartoje?
CYG apyvartoje yra 14.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CYG kaina?
CYG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CYG kaina?
CYG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00737943USD.
Kokia yra CYG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CYG yra --USD.
Ar CYG kaina šiais metais kils?
CYG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CYG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:23:31(UTC+8)

