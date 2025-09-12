Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Cronos zkEVM CRO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ZKCRO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Cronos zkEVM CRO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Cronos zkEVM CRO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:59:23(UTC+8)

Cronos zkEVM CRO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Cronos zkEVM CRO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.27722 prekybos kainą 2025 m.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Cronos zkEVM CRO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.291081 prekybos kainą 2026 m.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ZKCRO ateities kaina yra $ 0.305635 su 10.25% augimo norma.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ZKCRO ateities kaina yra $ 0.320916 su 15.76% augimo norma.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZKCRO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.336962, o augimo norma – 21.55%.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZKCRO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.353810, o augimo norma – 27.63%.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Cronos zkEVM CRO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.576320 prekybos kainą.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Cronos zkEVM CRO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.938765 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.27722
    0.00%
  • 2026
    $ 0.291081
    5.00%
  • 2027
    $ 0.305635
    10.25%
  • 2028
    $ 0.320916
    15.76%
  • 2029
    $ 0.336962
    21.55%
  • 2030
    $ 0.353810
    27.63%
  • 2031
    $ 0.371501
    34.01%
  • 2032
    $ 0.390076
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.409580
    47.75%
  • 2034
    $ 0.430059
    55.13%
  • 2035
    $ 0.451562
    62.89%
  • 2036
    $ 0.474140
    71.03%
  • 2037
    $ 0.497847
    79.59%
  • 2038
    $ 0.522739
    88.56%
  • 2039
    $ 0.548876
    97.99%
  • 2040
    $ 0.576320
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Cronos zkEVM CRO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.27722
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.277257
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.277485
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.278359
    0.41%
Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ZKCRO kaina yra $0.27722. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ZKCRO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.277257. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ZKCRO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.277485. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ZKCRO kaina yra $0.278359. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Cronos zkEVM CRO kainų statistika

--
----

--

$ 36.53M
$ 36.53M$ 36.53M

131.76M
131.76M 131.76M

--
----

--

Naujausia ZKCRO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ZKCRO turi 131.76M apyvartą ir $ 36.53M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Cronos zkEVM CRO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Cronos zkEVM CRO, dabartinė Cronos zkEVM CRO kaina yra 0.27722USD. Apyvartinė Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) pasiūla yra 131.76M ZKCRO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $36,527,863.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.15%
    $ -0.003242
    $ 0.283142
    $ 0.276209
  • 7 dienos
    -4.73%
    $ -0.013115
    $ 0.291444
    $ 0.179004
  • 30 dienų
    51.67%
    $ 0.143232
    $ 0.291444
    $ 0.179004
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Cronos zkEVM CRO kaina pasikeitė $-0.003242, atspindinti -1.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Cronos zkEVM CRO buvo prekiaujama aukščiausia $0.291444 ir žemiausia $0.179004. Kainos pokytis buvo -4.73%. Ši naujausia tendencija parodo ZKCRO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Cronos zkEVM CRO įvyko 51.67%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.143232 vertę. Tai rodo, kad ZKCRO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) kainų prognozės modulis?

Cronos zkEVM CRO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ZKCRO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Cronos zkEVM CRO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ZKCRO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Cronos zkEVM CRO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ZKCRO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ZKCRO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Cronos zkEVM CRO potencialą.

Kodėl ZKCRO kainų prognozė yra svarbi?

ZKCRO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ZKCRO dabar?
Pagal jūsų prognozes, ZKCRO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ZKCRO kainų prognozė?
Remiantis Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ZKCRO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ZKCRO 2026 m.?
1 vieneto Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZKCRO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ZKCRO kaina 2027 m.?
Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ZKCRO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ZKCRO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ZKCRO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ZKCRO 2030 m.?
1 vieneto Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZKCRO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ZKCRO kainų prognozė 2040 metams?
Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ZKCRO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:59:23(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.