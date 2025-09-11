Daugiau apie ZKCRO

ZKCRO Kainos informacija

ZKCRO Baltoji knyga

ZKCRO Oficiali svetainė

ZKCRO Tokenomika

ZKCRO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cronos zkEVM CRO logotipas

Cronos zkEVM CRO kaina (ZKCRO)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZKCRO į USD – tiesioginė kaina:

$0.279641
$0.279641$0.279641
+1.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:53:44(UTC+8)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.272228
$ 0.272228$ 0.272228
24 val. žemiausia
$ 0.292566
$ 0.292566$ 0.292566
24 val. aukščiausia

$ 0.272228
$ 0.272228$ 0.272228

$ 0.292566
$ 0.292566$ 0.292566

$ 0.4011
$ 0.4011$ 0.4011

$ 0.070262
$ 0.070262$ 0.070262

-0.25%

+1.41%

-2.78%

-2.78%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) realiojo laiko kaina yra $0.279729. Per pastarąsias 24 valandas ZKCRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.272228 iki aukščiausios $ 0.292566 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZKCRO kaina yra $ 0.4011, o žemiausia – $ 0.070262.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZKCRO per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – +1.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) rinkos informacija

$ 36.86M
$ 36.86M$ 36.86M

--
----

$ 36.86M
$ 36.86M$ 36.86M

131.76M
131.76M 131.76M

131,764,909.0477577
131,764,909.0477577 131,764,909.0477577

Dabartinė Cronos zkEVM CRO rinkos kapitalizacija yra $ 36.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZKCRO apyvartoje yra 131.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 131764909.0477577. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.86M

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) kainos istorija USD

Šiandienos Cronos zkEVM CRO kainos pokytis į USD: $ +0.00389308.
Cronos zkEVM CRO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1487156010.
Cronos zkEVM CRO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4250842166.
Cronos zkEVM CRO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.18413573211417176.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00389308+1.41%
30 dienų$ +0.1487156010+53.16%
60 dienų$ +0.4250842166+151.96%
90 dienų$ +0.18413573211417176+192.62%

Kas yra Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Cronos zkEVM CRO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cronos zkEVM CRO prognozes.

Peržiūrėkite Cronos zkEVM CRO kainos prognozę dabar!

ZKCRO į vietos valiutas

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Tokenomika

Supratimas apie Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZKCROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Kiek Cronos zkEVM CRO(ZKCRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZKCRO kaina USD valiuta yra 0.279729USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZKCRO į USD kaina?
Dabartinė ZKCRO kaina USD valiuta yra $ 0.279729. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cronos zkEVM CRO rinkos kapitalizacija?
ZKCRO rinkos kapitalizacija yra $ 36.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZKCRO apyvartoje?
ZKCRO apyvartoje yra 131.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZKCRO kaina?
ZKCRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4011USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZKCRO kaina?
ZKCRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.070262USD.
Kokia yra ZKCRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZKCRO yra --USD.
Ar ZKCRO kaina šiais metais kils?
ZKCRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZKCRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:53:44(UTC+8)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.