Best Patent Token (BPT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Best Patent Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BPT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Best Patent Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Best Patent Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:09:17(UTC+8)

Best Patent Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Best Patent Token (BPT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Best Patent Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000376 prekybos kainą 2025 m.

Best Patent Token (BPT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Best Patent Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000395 prekybos kainą 2026 m.

Best Patent Token (BPT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BPT ateities kaina yra $ 0.000415 su 10.25% augimo norma.

Best Patent Token (BPT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BPT ateities kaina yra $ 0.000436 su 15.76% augimo norma.

Best Patent Token (BPT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BPT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000458, o augimo norma – 21.55%.

Best Patent Token (BPT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BPT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000481, o augimo norma – 27.63%.

Best Patent Token (BPT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Best Patent Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000783 prekybos kainą.

Best Patent Token (BPT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Best Patent Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001276 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000376
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000395
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000415
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000436
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000458
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000481
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000505
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000530
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000556
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000584
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000613
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000644
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000676
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000710
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000746
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000783
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Best Patent Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000376
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000376
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000377
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000378
    0.41%
Best Patent Token (BPT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BPT kaina yra $0.000376. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Best Patent Token (BPT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BPT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000376. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Best Patent Token (BPT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BPT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000377. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Best Patent Token (BPT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BPT kaina yra $0.000378. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Best Patent Token kainų statistika

--
----

--

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

2.70B
2.70B 2.70B

--
----

--

Naujausia BPT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BPT turi 2.70B apyvartą ir $ 1.02M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Best Patent Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Best Patent Token, dabartinė Best Patent Token kaina yra 0.000376USD. Apyvartinė Best Patent Token (BPT) pasiūla yra 2.70B BPT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,017,362.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.79%
    $ 0
    $ 0.000377
    $ 0.000357
  • 7 dienos
    9.37%
    $ 0.000035
    $ 0.000369
    $ 0.000303
  • 30 dienų
    24.22%
    $ 0.000091
    $ 0.000369
    $ 0.000303
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Best Patent Token kaina pasikeitė $0, atspindinti 4.79% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Best Patent Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.000369 ir žemiausia $0.000303. Kainos pokytis buvo 9.37%. Ši naujausia tendencija parodo BPT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Best Patent Token įvyko 24.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000091 vertę. Tai rodo, kad BPT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Best Patent Token (BPT) kainų prognozės modulis?

Best Patent Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BPT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Best Patent Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BPT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Best Patent Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BPT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BPT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Best Patent Token potencialą.

Kodėl BPT kainų prognozė yra svarbi?

BPT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BPT dabar?
Pagal jūsų prognozes, BPT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BPT kainų prognozė?
Remiantis Best Patent Token (BPT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BPT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BPT 2026 m.?
1 vieneto Best Patent Token (BPT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BPT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BPT kaina 2027 m.?
Best Patent Token (BPT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BPT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BPT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Best Patent Token (BPT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BPT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Best Patent Token (BPT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BPT 2030 m.?
1 vieneto Best Patent Token (BPT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BPT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BPT kainų prognozė 2040 metams?
Best Patent Token (BPT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BPT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:09:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.