Best Patent Token kaina (BPT)

1 BPT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00035977
$0.00035977$0.00035977
+2.30%1D
Best Patent Token (BPT) kainos grafikas realiu laiku
Best Patent Token (BPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236637
$ 0.00236637$ 0.00236637

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+2.33%

+1.34%

+1.34%

Best Patent Token (BPT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BPT kaina yra $ 0.00236637, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BPT per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +2.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Best Patent Token (BPT) rinkos informacija

$ 971.37K
$ 971.37K$ 971.37K

--
----

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

2.70B
2.70B 2.70B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Dabartinė Best Patent Token rinkos kapitalizacija yra $ 971.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BPT apyvartoje yra 2.70B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.80M

Best Patent Token (BPT) kainos istorija USD

Šiandienos Best Patent Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Best Patent Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Best Patent Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Best Patent Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.33%
30 dienų$ 0+28.63%
60 dienų$ 0-13.73%
90 dienų$ 0--

Kas yra Best Patent Token (BPT)

The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry.

Best Patent Token (BPT) išteklius

Best Patent Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Best Patent Token (BPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Best Patent Token (BPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Best Patent Token prognozes.

BPT į vietos valiutas

Best Patent Token (BPT) Tokenomika

Supratimas apie Best Patent Token (BPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Best Patent Token (BPT)

Kiek Best Patent Token(BPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BPT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BPT į USD kaina?
Dabartinė BPT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Best Patent Token rinkos kapitalizacija?
BPT rinkos kapitalizacija yra $ 971.37KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BPT apyvartoje?
BPT apyvartoje yra 2.70BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BPT kaina?
BPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00236637USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BPT kaina?
BPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BPT yra --USD.
Ar BPT kaina šiais metais kils?
BPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
