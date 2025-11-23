Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Backbone Labs Staked LUNA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BLUNA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Backbone Labs Staked LUNA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Backbone Labs Staked LUNA kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Backbone Labs Staked LUNA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Backbone Labs Staked LUNA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.107849 prekybos kainą 2025 m.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Backbone Labs Staked LUNA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.113241 prekybos kainą 2026 m.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BLUNA ateities kaina yra $ 0.118903 su 10.25% augimo norma.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BLUNA ateities kaina yra $ 0.124848 su 15.76% augimo norma.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BLUNA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.131091, o augimo norma – 21.55%.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BLUNA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.137645, o augimo norma – 27.63%.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Backbone Labs Staked LUNA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.224210 prekybos kainą.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Backbone Labs Staked LUNA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.365214 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.107849
    0.00%
  • 2026
    $ 0.113241
    5.00%
  • 2027
    $ 0.118903
    10.25%
  • 2028
    $ 0.124848
    15.76%
  • 2029
    $ 0.131091
    21.55%
  • 2030
    $ 0.137645
    27.63%
  • 2031
    $ 0.144527
    34.01%
  • 2032
    $ 0.151754
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.159342
    47.75%
  • 2034
    $ 0.167309
    55.13%
  • 2035
    $ 0.175674
    62.89%
  • 2036
    $ 0.184458
    71.03%
  • 2037
    $ 0.193681
    79.59%
  • 2038
    $ 0.203365
    88.56%
  • 2039
    $ 0.213533
    97.99%
  • 2040
    $ 0.224210
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Backbone Labs Staked LUNA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.107849
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.107863
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.107952
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.108292
    0.41%
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma BLUNA kaina yra $0.107849. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė BLUNA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.107863. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BLUNA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.107952. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BLUNA kaina yra $0.108292. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Backbone Labs Staked LUNA kainų statistika

--
----

--

$ 155.00K
$ 155.00K$ 155.00K

1.44M
1.44M 1.44M

--
----

--

Naujausia BLUNA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BLUNA turi 1.44M apyvartą ir $ 155.00K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Backbone Labs Staked LUNA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Backbone Labs Staked LUNA, dabartinė Backbone Labs Staked LUNA kaina yra 0.107849USD. Apyvartinė Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) pasiūla yra 1.44M BLUNA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $154,995.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.01%
    $ 0.002120
    $ 0.107698
    $ 0.104968
  • 7 dienos
    -12.88%
    $ -0.013894
    $ 0.150292
    $ 0.102042
  • 30 dienų
    -27.87%
    $ -0.030064
    $ 0.150292
    $ 0.102042
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Backbone Labs Staked LUNA kaina pasikeitė $0.002120, atspindinti 2.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Backbone Labs Staked LUNA buvo prekiaujama aukščiausia $0.150292 ir žemiausia $0.102042. Kainos pokytis buvo -12.88%. Ši naujausia tendencija parodo BLUNA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Backbone Labs Staked LUNA įvyko -27.87%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.030064 vertę. Tai rodo, kad BLUNA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) kainų prognozės modulis?

Backbone Labs Staked LUNA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BLUNA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Backbone Labs Staked LUNA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BLUNA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Backbone Labs Staked LUNA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BLUNA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BLUNA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Backbone Labs Staked LUNA potencialą.

Kodėl BLUNA kainų prognozė yra svarbi?

BLUNA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BLUNA dabar?
Pagal jūsų prognozes, BLUNA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BLUNA kainų prognozė?
Remiantis Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BLUNA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BLUNA 2026 m.?
1 vieneto Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BLUNA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BLUNA kaina 2027 m.?
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BLUNA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BLUNA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BLUNA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BLUNA 2030 m.?
1 vieneto Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BLUNA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BLUNA kainų prognozė 2040 metams?
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BLUNA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.