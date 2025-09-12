AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AVAX HAS NO CHILL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NOCHILL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AVAX HAS NO CHILL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AVAX HAS NO CHILL kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
AVAX HAS NO CHILL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AVAX HAS NO CHILL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002307 prekybos kainą 2025 m.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AVAX HAS NO CHILL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002423 prekybos kainą 2026 m.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NOCHILL ateities kaina yra $ 0.002544 su 10.25% augimo norma.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NOCHILL ateities kaina yra $ 0.002671 su 15.76% augimo norma.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOCHILL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002805, o augimo norma – 21.55%.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOCHILL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002945, o augimo norma – 27.63%.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AVAX HAS NO CHILL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004798 prekybos kainą.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AVAX HAS NO CHILL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007815 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002307
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002423
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002544
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002671
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002805
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002945
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003092
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003247
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003409
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003580
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003759
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003947
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004144
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004352
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004569
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004798
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AVAX HAS NO CHILL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002307
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002308
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002310
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002317
    0.41%
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NOCHILL kaina yra $0.002307. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NOCHILL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002308. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NOCHILL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002310. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NOCHILL kaina yra $0.002317. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AVAX HAS NO CHILL kainų statistika

--
----

--

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

1.55B
1.55B 1.55B

--
----

--

Naujausia NOCHILL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NOCHILL turi 1.55B apyvartą ir $ 3.58M bendrą rinkos kapitalizaciją.

AVAX HAS NO CHILL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AVAX HAS NO CHILL, dabartinė AVAX HAS NO CHILL kaina yra 0.002307USD. Apyvartinė AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) pasiūla yra 1.55B NOCHILL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,584,314.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.90%
    $ 0
    $ 0.002513
    $ 0.002306
  • 7 dienos
    34.17%
    $ 0.000788
    $ 0.002903
    $ 0.001722
  • 30 dienų
    -20.07%
    $ -0.000463
    $ 0.002903
    $ 0.001722
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AVAX HAS NO CHILL kaina pasikeitė $0, atspindinti -1.90% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AVAX HAS NO CHILL buvo prekiaujama aukščiausia $0.002903 ir žemiausia $0.001722. Kainos pokytis buvo 34.17%. Ši naujausia tendencija parodo NOCHILL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AVAX HAS NO CHILL įvyko -20.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000463 vertę. Tai rodo, kad NOCHILL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) kainų prognozės modulis?

AVAX HAS NO CHILL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NOCHILL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AVAX HAS NO CHILL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NOCHILL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AVAX HAS NO CHILL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NOCHILL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NOCHILL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AVAX HAS NO CHILL potencialą.

Kodėl NOCHILL kainų prognozė yra svarbi?

NOCHILL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NOCHILL dabar?
Pagal jūsų prognozes, NOCHILL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NOCHILL kainų prognozė?
Remiantis AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NOCHILL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NOCHILL 2026 m.?
1 vieneto AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOCHILL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NOCHILL kaina 2027 m.?
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NOCHILL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NOCHILL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NOCHILL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NOCHILL 2030 m.?
1 vieneto AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOCHILL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NOCHILL kainų prognozė 2040 metams?
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NOCHILL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.