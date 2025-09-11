Daugiau apie NOCHILL

NOCHILL Kainos informacija

NOCHILL Oficiali svetainė

NOCHILL Tokenomika

NOCHILL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AVAX HAS NO CHILL logotipas

AVAX HAS NO CHILL kaina (NOCHILL)

Neįtraukta į sąrašą

1 NOCHILL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00235342
$0.00235342$0.00235342
+1.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:44:00(UTC+8)

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00230157
$ 0.00230157$ 0.00230157
24 val. žemiausia
$ 0.00243639
$ 0.00243639$ 0.00243639
24 val. aukščiausia

$ 0.00230157
$ 0.00230157$ 0.00230157

$ 0.00243639
$ 0.00243639$ 0.00243639

$ 0.03121838
$ 0.03121838$ 0.03121838

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+2.06%

+33.02%

+33.02%

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) realiojo laiko kaina yra $0.00235906. Per pastarąsias 24 valandas NOCHILL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00230157 iki aukščiausios $ 0.00243639 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOCHILL kaina yra $ 0.03121838, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOCHILL per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +2.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +33.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) rinkos informacija

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

--
----

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

1.55B
1.55B 1.55B

1,550,000,000.0
1,550,000,000.0 1,550,000,000.0

Dabartinė AVAX HAS NO CHILL rinkos kapitalizacija yra $ 3.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NOCHILL apyvartoje yra 1.55B vienetų, o bendras kiekis siekia 1550000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.65M

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) kainos istorija USD

Šiandienos AVAX HAS NO CHILL kainos pokytis į USD: $ 0.
AVAX HAS NO CHILL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003902786.
AVAX HAS NO CHILL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0010243095.
AVAX HAS NO CHILL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003169647944114086.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.06%
30 dienų$ -0.0003902786-16.54%
60 dienų$ -0.0010243095-43.42%
90 dienų$ -0.003169647944114086-57.33%

Kas yra AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) išteklius

Oficiali svetainė

AVAX HAS NO CHILL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AVAX HAS NO CHILL prognozes.

Peržiūrėkite AVAX HAS NO CHILL kainos prognozę dabar!

NOCHILL į vietos valiutas

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Tokenomika

Supratimas apie AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOCHILLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Kiek AVAX HAS NO CHILL(NOCHILL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOCHILL kaina USD valiuta yra 0.00235906USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOCHILL į USD kaina?
Dabartinė NOCHILL kaina USD valiuta yra $ 0.00235906. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AVAX HAS NO CHILL rinkos kapitalizacija?
NOCHILL rinkos kapitalizacija yra $ 3.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOCHILL apyvartoje?
NOCHILL apyvartoje yra 1.55BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOCHILL kaina?
NOCHILL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03121838USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOCHILL kaina?
NOCHILL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NOCHILL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOCHILL yra --USD.
Ar NOCHILL kaina šiais metais kils?
NOCHILL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOCHILL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:44:00(UTC+8)

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.