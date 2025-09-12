AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AI ROCKET by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ROCKET augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AI ROCKET by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AI ROCKET by Virtuals kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:04:24(UTC+8)

AI ROCKET by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AI ROCKET by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002785 prekybos kainą 2025 m.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AI ROCKET by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002924 prekybos kainą 2026 m.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ROCKET ateities kaina yra $ 0.003070 su 10.25% augimo norma.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ROCKET ateities kaina yra $ 0.003224 su 15.76% augimo norma.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROCKET 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003385, o augimo norma – 21.55%.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROCKET 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003555, o augimo norma – 27.63%.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AI ROCKET by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005790 prekybos kainą.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AI ROCKET by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009432 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002785
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002924
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003070
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003224
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003385
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003555
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003732
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003919
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004115
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004321
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004537
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004764
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005002
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005252
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005515
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005790
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AI ROCKET by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002785
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002785
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002788
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002796
    0.41%
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ROCKET kaina yra $0.002785. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ROCKET, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002785. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ROCKET, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002788. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ROCKET kaina yra $0.002796. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AI ROCKET by Virtuals kainų statistika

--
----

--

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

827.53M
827.53M 827.53M

--
----

--

Naujausia ROCKET kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ROCKET turi 827.53M apyvartą ir $ 2.31M bendrą rinkos kapitalizaciją.

AI ROCKET by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AI ROCKET by Virtuals, dabartinė AI ROCKET by Virtuals kaina yra 0.002785USD. Apyvartinė AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) pasiūla yra 827.53M ROCKET, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,305,073.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -14.41%
    $ -0.000469
    $ 0.003401
    $ 0.002730
  • 7 dienos
    -5.62%
    $ -0.000156
    $ 0.003779
    $ 0.000884
  • 30 dienų
    214.54%
    $ 0.005975
    $ 0.003779
    $ 0.000884
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AI ROCKET by Virtuals kaina pasikeitė $-0.000469, atspindinti -14.41% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AI ROCKET by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.003779 ir žemiausia $0.000884. Kainos pokytis buvo -5.62%. Ši naujausia tendencija parodo ROCKET potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AI ROCKET by Virtuals įvyko 214.54%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.005975 vertę. Tai rodo, kad ROCKET artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) kainų prognozės modulis?

AI ROCKET by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ROCKET kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AI ROCKET by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ROCKET būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AI ROCKET by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ROCKET ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ROCKET pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AI ROCKET by Virtuals potencialą.

Kodėl ROCKET kainų prognozė yra svarbi?

ROCKET kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ROCKET dabar?
Pagal jūsų prognozes, ROCKET pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ROCKET kainų prognozė?
Remiantis AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ROCKET kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ROCKET 2026 m.?
1 vieneto AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROCKET padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ROCKET kaina 2027 m.?
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ROCKET kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ROCKET kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ROCKET kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ROCKET 2030 m.?
1 vieneto AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROCKET padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ROCKET kainų prognozė 2040 metams?
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ROCKET kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.