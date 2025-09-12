AI ROCKET by Virtuals kaina (ROCKET)
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) realiojo laiko kaina yra $0.00323536. Per pastarąsias 24 valandas ROCKET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00274385 iki aukščiausios $ 0.00384141 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROCKET kaina yra $ 0.02364412, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROCKET per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – +8.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė AI ROCKET by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 2.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ROCKET apyvartoje yra 827.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 998766801.234573. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.05M
Šiandienos AI ROCKET by Virtuals kainos pokytis į USD: $ +0.00025303.
AI ROCKET by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0097816670.
AI ROCKET by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0057310448.
AI ROCKET by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000763777232278621.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00025303
|+8.48%
|30 dienų
|$ +0.0097816670
|+302.34%
|60 dienų
|$ +0.0057310448
|+177.14%
|90 dienų
|$ +0.000763777232278621
|+30.90%
AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI. Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit: 1. Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming? What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes. How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction. The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd. No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO. 2. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it. What We Track: Website Traffic: Is the project gaining attention? Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city? Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates. Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum. Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves. 3. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront. Sources: Google Trends data. Sector-specific market cap growth. Keyword spikes across crypto platforms. Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction. Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it. 4. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it? How It Works: AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages. Boosts visibility and interaction while making you look like a pro. The Result: More engagement. More followers. More clout. Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
