Agentic Studio (AGENTIC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Agentic Studio kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AGENTIC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Agentic Studio kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Agentic Studio kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:23:53(UTC+8)

Agentic Studio Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Agentic Studio (AGENTIC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Agentic Studio galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002909 prekybos kainą 2025 m.

Agentic Studio (AGENTIC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Agentic Studio galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003054 prekybos kainą 2026 m.

Agentic Studio (AGENTIC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AGENTIC ateities kaina yra $ 0.003207 su 10.25% augimo norma.

Agentic Studio (AGENTIC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AGENTIC ateities kaina yra $ 0.003367 su 15.76% augimo norma.

Agentic Studio (AGENTIC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AGENTIC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003536, o augimo norma – 21.55%.

Agentic Studio (AGENTIC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AGENTIC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003712, o augimo norma – 27.63%.

Agentic Studio (AGENTIC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Agentic Studio kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006047 prekybos kainą.

Agentic Studio (AGENTIC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Agentic Studio kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009851 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002909
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003054
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003207
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003367
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003536
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003712
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003898
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004093
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004298
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004512
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004738
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004975
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005224
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005485
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005759
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006047
    107.89%
Trumpalaikės Agentic Studio kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.002909
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.002909
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002911
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.002921
    0.41%
Agentic Studio (AGENTIC) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma AGENTIC kaina yra $0.002909. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Agentic Studio (AGENTIC) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė AGENTIC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002909. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Agentic Studio (AGENTIC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AGENTIC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002911. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Agentic Studio (AGENTIC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AGENTIC kaina yra $0.002921. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Agentic Studio kainų statistika

--

$ 14.55K
$ 14.55K$ 14.55K

5.00M
5.00M 5.00M

Naujausia AGENTIC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AGENTIC turi 5.00M apyvartą ir $ 14.55K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Agentic Studio istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Agentic Studio, dabartinė Agentic Studio kaina yra 0.002909USD. Apyvartinė Agentic Studio (AGENTIC) pasiūla yra 5.00M AGENTIC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14,548.83.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ 0
    $ 0.002909
    $ 0.002909
  • 7 dienos
    -15.81%
    $ -0.000459
    $ 0.003932
    $ 0.002909
  • 30 dienų
    -26.33%
    $ -0.000766
    $ 0.003932
    $ 0.002909
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Agentic Studio kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Agentic Studio buvo prekiaujama aukščiausia $0.003932 ir žemiausia $0.002909. Kainos pokytis buvo -15.81%. Ši naujausia tendencija parodo AGENTIC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Agentic Studio įvyko -26.33%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000766 vertę. Tai rodo, kad AGENTIC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Agentic Studio (AGENTIC) kainų prognozės modulis?

Agentic Studio Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AGENTIC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Agentic Studio ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AGENTIC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Agentic Studio kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AGENTIC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AGENTIC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Agentic Studio potencialą.

Kodėl AGENTIC kainų prognozė yra svarbi?

AGENTIC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AGENTIC dabar?
Pagal jūsų prognozes, AGENTIC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AGENTIC kainų prognozė?
Remiantis Agentic Studio (AGENTIC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AGENTIC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AGENTIC 2026 m.?
1 vieneto Agentic Studio (AGENTIC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AGENTIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AGENTIC kaina 2027 m.?
Agentic Studio (AGENTIC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AGENTIC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AGENTIC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agentic Studio (AGENTIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AGENTIC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agentic Studio (AGENTIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AGENTIC 2030 m.?
1 vieneto Agentic Studio (AGENTIC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AGENTIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AGENTIC kainų prognozė 2040 metams?
Agentic Studio (AGENTIC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AGENTIC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.