StablR USD (USDR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite StablR USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte StablR USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

StablR USD kainos prognozė
$0.999
$0.999
-0.29%
USD
Faktinis
Prognozė
StablR USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

StablR USD (USDR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, StablR USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.999 prekybos kainą 2025 m.

StablR USD (USDR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, StablR USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0489 prekybos kainą 2026 m.

StablR USD (USDR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDR ateities kaina yra $ 1.1013 su 10.25% augimo norma.

StablR USD (USDR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDR ateities kaina yra $ 1.1564 su 15.76% augimo norma.

StablR USD (USDR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2142, o augimo norma – 21.55%.

StablR USD (USDR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2750, o augimo norma – 27.63%.

StablR USD (USDR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. StablR USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0768 prekybos kainą.

StablR USD (USDR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. StablR USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3829 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.999
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0489
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1013
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1564
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2142
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2750
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3387
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4056
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4759
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5497
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6272
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7086
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7940
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8837
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9779
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0768
    107.89%
Trumpalaikės StablR USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.999
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.999136
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.999957
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.0031
    0.41%
StablR USD (USDR) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma USDR kaina yra $0.999. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

StablR USD (USDR) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.999136. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

StablR USD (USDR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.999957. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

StablR USD (USDR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDR kaina yra $1.0031. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė StablR USD kainų statistika

$ 0.999
$ 0.999

-0.29%

$ 8.27M
$ 8.27M

8.28M
8.28M

$ 727.00
$ 727.00

+727.00%

Naujausia USDR kaina yra $ 0.999. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.29%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 727.00.
Be to, USDR turi 8.28M apyvartą ir $ 8.27M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti StablR USD (USDR)

Bandote įsigyti USDR? Dabar galite USDR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti StablR USD ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti USDR dabar

StablR USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje StablR USD, dabartinė StablR USD kaina yra 0.999USD. Apyvartinė StablR USD (USDR) pasiūla yra 0.00 USDR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8.27M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.001000
    $ 1.002
    $ 0.998
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.001999
    $ 1.003
    $ 0.973
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ 1.804
    $ 0.856
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas StablR USD kaina pasikeitė $0.001000, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas StablR USD buvo prekiaujama aukščiausia $1.003 ir žemiausia $0.973. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo USDR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį StablR USD įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad USDR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą StablR USD kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą USDR kainų istoriją

Kaip veikia StablR USD (USDR) kainų prognozės modulis?

StablR USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius StablR USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti StablR USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą StablR USD potencialą.

Kodėl USDR kainų prognozė yra svarbi?

USDR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDR dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDR kainų prognozė?
Remiantis StablR USD (USDR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDR 2026 m.?
1 vieneto StablR USD (USDR) kaina šiandien yra $0.999. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDR kaina 2027 m.?
StablR USD (USDR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, StablR USD (USDR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, StablR USD (USDR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDR 2030 m.?
1 vieneto StablR USD (USDR) kaina šiandien yra $0.999. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDR kainų prognozė 2040 metams?
StablR USD (USDR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.