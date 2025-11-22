Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Tuna Chain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TUNACHAIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Tuna Chain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Tuna Chain kainos prognozė
$0.0003618
-17.97%
USD
Faktinis
Prognozė
Tuna Chain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Tuna Chain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000361 prekybos kainą 2025 m.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Tuna Chain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000379 prekybos kainą 2026 m.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TUNACHAIN ateities kaina yra $ 0.000398 su 10.25% augimo norma.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TUNACHAIN ateities kaina yra $ 0.000418 su 15.76% augimo norma.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TUNACHAIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000439, o augimo norma – 21.55%.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TUNACHAIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000461, o augimo norma – 27.63%.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Tuna Chain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000752 prekybos kainą.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Tuna Chain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001225 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000361
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000379
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000398
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000418
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000439
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000461
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000484
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000509
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000534
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000561
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000589
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000618
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000649
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000682
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000716
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000752
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Tuna Chain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000361
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000361
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000362
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000363
    0.41%
Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma TUNACHAIN kaina yra $0.000361. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė TUNACHAIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000361. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TUNACHAIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000362. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TUNACHAIN kaina yra $0.000363. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Tuna Chain kainų statistika

$ 0.0003618
-17.97%

--
----

--
----

$ 53.12K
--

Naujausia TUNACHAIN kaina yra $ 0.0003618. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -17.97%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 53.12K.
Be to, TUNACHAIN turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Tuna Chain (TUNACHAIN)

Bandote įsigyti TUNACHAIN? Dabar galite TUNACHAIN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Tuna Chain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti TUNACHAIN dabar

Tuna Chain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Tuna Chain, dabartinė Tuna Chain kaina yra 0.000361USD. Apyvartinė Tuna Chain (TUNACHAIN) pasiūla yra 0.00 TUNACHAIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.16%
    $ -0.000073
    $ 0.000444
    $ 0.000360
  • 7 dienos
    -0.34%
    $ -0.000188
    $ 0.000559
    $ 0.000360
  • 30 dienų
    -0.74%
    $ -0.001079
    $ 0.001443
    $ 0.000360
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Tuna Chain kaina pasikeitė $-0.000073, atspindinti -0.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Tuna Chain buvo prekiaujama aukščiausia $0.000559 ir žemiausia $0.000360. Kainos pokytis buvo -0.34%. Ši naujausia tendencija parodo TUNACHAIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Tuna Chain įvyko -0.74%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001079 vertę. Tai rodo, kad TUNACHAIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Tuna Chain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą TUNACHAIN kainų istoriją

Kaip veikia Tuna Chain (TUNACHAIN) kainų prognozės modulis?

Tuna Chain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TUNACHAIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Tuna Chain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TUNACHAIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Tuna Chain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TUNACHAIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TUNACHAIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Tuna Chain potencialą.

Kodėl TUNACHAIN kainų prognozė yra svarbi?

TUNACHAIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TUNACHAIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, TUNACHAIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TUNACHAIN kainų prognozė?
Remiantis Tuna Chain (TUNACHAIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TUNACHAIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TUNACHAIN 2026 m.?
1 vieneto Tuna Chain (TUNACHAIN) kaina šiandien yra $0.000361. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TUNACHAIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TUNACHAIN kaina 2027 m.?
Tuna Chain (TUNACHAIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TUNACHAIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TUNACHAIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Tuna Chain (TUNACHAIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TUNACHAIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Tuna Chain (TUNACHAIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TUNACHAIN 2030 m.?
1 vieneto Tuna Chain (TUNACHAIN) kaina šiandien yra $0.000361. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TUNACHAIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TUNACHAIN kainų prognozė 2040 metams?
Tuna Chain (TUNACHAIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TUNACHAIN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:50:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.