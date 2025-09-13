TICS (TICS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite TICS kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TICS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte TICS kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

TICS kainos prognozė
$0.03355
$0.03355
-7.01%
USD
Faktinis
Prognozė
TICS Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

TICS (TICS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, TICS galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03355 prekybos kainą 2025 m.

TICS (TICS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, TICS galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.035227 prekybos kainą 2026 m.

TICS (TICS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TICS ateities kaina yra $ 0.036988 su 10.25% augimo norma.

TICS (TICS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TICS ateities kaina yra $ 0.038838 su 15.76% augimo norma.

TICS (TICS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TICS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.040780, o augimo norma – 21.55%.

TICS (TICS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TICS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.042819, o augimo norma – 27.63%.

TICS (TICS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. TICS kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.069748 prekybos kainą.

TICS (TICS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. TICS kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.113612 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.03355
    0.00%
  • 2026
    $ 0.035227
    5.00%
  • 2027
    $ 0.036988
    10.25%
  • 2028
    $ 0.038838
    15.76%
  • 2029
    $ 0.040780
    21.55%
  • 2030
    $ 0.042819
    27.63%
  • 2031
    $ 0.044960
    34.01%
  • 2032
    $ 0.047208
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.049568
    47.75%
  • 2034
    $ 0.052047
    55.13%
  • 2035
    $ 0.054649
    62.89%
  • 2036
    $ 0.057381
    71.03%
  • 2037
    $ 0.060250
    79.59%
  • 2038
    $ 0.063263
    88.56%
  • 2039
    $ 0.066426
    97.99%
  • 2040
    $ 0.069748
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės TICS kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.03355
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.033554
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.033582
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.033687
    0.41%
TICS (TICS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma TICS kaina yra $0.03355. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

TICS (TICS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė TICS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.033554. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

TICS (TICS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TICS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.033582. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

TICS (TICS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TICS kaina yra $0.033687. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė TICS kainų statistika

$ 0.03355
$ 0.03355

-7.01%

$ 2.76M
$ 2.76M

82.26M
82.26M

$ 116.39K
$ 116.39K

--

Naujausia TICS kaina yra $ 0.03355. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -7.01%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 116.39K.
Be to, TICS turi 82.26M apyvartą ir $ 2.76M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti TICS (TICS)

Bandote įsigyti TICS? Dabar galite TICS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti TICS ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti TICS dabar

TICS istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje TICS, dabartinė TICS kaina yra 0.03356USD. Apyvartinė TICS (TICS) pasiūla yra 0.00 TICS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.76M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.001730
    $ 0.0379
    $ 0.03183
  • 7 dienos
    -0.05%
    $ -0.002140
    $ 0.0379
    $ 0.0301
  • 30 dienų
    -0.40%
    $ -0.02244
    $ 0.09
    $ 0.0301
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas TICS kaina pasikeitė $0.001730, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas TICS buvo prekiaujama aukščiausia $0.0379 ir žemiausia $0.0301. Kainos pokytis buvo -0.05%. Ši naujausia tendencija parodo TICS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį TICS įvyko -0.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.02244 vertę. Tai rodo, kad TICS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą TICS kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą TICS kainų istoriją

Kaip veikia TICS (TICS) kainų prognozės modulis?

TICS Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TICS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius TICS ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TICS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti TICS kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TICS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TICS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą TICS potencialą.

Kodėl TICS kainų prognozė yra svarbi?

TICS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TICS dabar?
Pagal jūsų prognozes, TICS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TICS kainų prognozė?
Remiantis TICS (TICS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TICS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TICS 2026 m.?
1 vieneto TICS (TICS) kaina šiandien yra $0.03355. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TICS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TICS kaina 2027 m.?
TICS (TICS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TICS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TICS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, TICS (TICS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TICS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, TICS (TICS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TICS 2030 m.?
1 vieneto TICS (TICS) kaina šiandien yra $0.03355. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TICS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TICS kainų prognozė 2040 metams?
TICS (TICS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TICS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.