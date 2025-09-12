SOPH (SOPH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SOPH kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SOPH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SOPH kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SOPH kainos prognozė
$0.0317
+2.12%
USD
Faktinis
Prognozė
SOPH Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SOPH (SOPH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SOPH galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0317 prekybos kainą 2025 m.

SOPH (SOPH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SOPH galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.033285 prekybos kainą 2026 m.

SOPH (SOPH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SOPH ateities kaina yra $ 0.034949 su 10.25% augimo norma.

SOPH (SOPH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SOPH ateities kaina yra $ 0.036696 su 15.76% augimo norma.

SOPH (SOPH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SOPH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.038531, o augimo norma – 21.55%.

SOPH (SOPH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SOPH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.040458, o augimo norma – 27.63%.

SOPH (SOPH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SOPH kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.065902 prekybos kainą.

SOPH (SOPH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SOPH kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.107347 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0317
    0.00%
  • 2026
    $ 0.033285
    5.00%
  • 2027
    $ 0.034949
    10.25%
  • 2028
    $ 0.036696
    15.76%
  • 2029
    $ 0.038531
    21.55%
  • 2030
    $ 0.040458
    27.63%
  • 2031
    $ 0.042481
    34.01%
  • 2032
    $ 0.044605
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.046835
    47.75%
  • 2034
    $ 0.049177
    55.13%
  • 2035
    $ 0.051635
    62.89%
  • 2036
    $ 0.054217
    71.03%
  • 2037
    $ 0.056928
    79.59%
  • 2038
    $ 0.059775
    88.56%
  • 2039
    $ 0.062763
    97.99%
  • 2040
    $ 0.065902
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SOPH kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0317
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.031704
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.031730
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.031830
    0.41%
SOPH (SOPH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SOPH kaina yra $0.0317. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SOPH (SOPH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SOPH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.031704. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SOPH (SOPH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SOPH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.031730. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SOPH (SOPH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SOPH kaina yra $0.031830. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SOPH kainų statistika

$ 0.0317
$ 0.0317

+2.12%

$ 63.46M
$ 63.46M

2.00B
2.00B

$ 699.44K
$ 699.44K

--

Naujausia SOPH kaina yra $ 0.0317. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.12%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 699.44K.
Be to, SOPH turi 2.00B apyvartą ir $ 63.46M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SOPH (SOPH)

Bandote įsigyti SOPH? Dabar galite SOPH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti SOPH ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SOPH dabar

SOPH istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SOPH, dabartinė SOPH kaina yra 0.03173USD. Apyvartinė SOPH (SOPH) pasiūla yra 0.00 SOPH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $63.46M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000289
    $ 0.03205
    $ 0.03097
  • 7 dienos
    0.09%
    $ 0.002580
    $ 0.03307
    $ 0.02887
  • 30 dienų
    -0.20%
    $ -0.008210
    $ 0.04095
    $ 0.02785
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SOPH kaina pasikeitė $-0.000289, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SOPH buvo prekiaujama aukščiausia $0.03307 ir žemiausia $0.02887. Kainos pokytis buvo 0.09%. Ši naujausia tendencija parodo SOPH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SOPH įvyko -0.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.008210 vertę. Tai rodo, kad SOPH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SOPH kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SOPH kainų istoriją

Kaip veikia SOPH (SOPH) kainų prognozės modulis?

SOPH Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SOPH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SOPH ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SOPH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SOPH kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SOPH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SOPH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SOPH potencialą.

Kodėl SOPH kainų prognozė yra svarbi?

SOPH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SOPH dabar?
Pagal jūsų prognozes, SOPH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SOPH kainų prognozė?
Remiantis SOPH (SOPH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SOPH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SOPH 2026 m.?
1 vieneto SOPH (SOPH) kaina šiandien yra $0.0317. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SOPH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SOPH kaina 2027 m.?
SOPH (SOPH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SOPH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SOPH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SOPH (SOPH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SOPH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SOPH (SOPH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SOPH 2030 m.?
1 vieneto SOPH (SOPH) kaina šiandien yra $0.0317. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SOPH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SOPH kainų prognozė 2040 metams?
SOPH (SOPH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SOPH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.