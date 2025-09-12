SLERF (SLERF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SLERF kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SLERF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SLERF kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SLERF kainos prognozė
$0.09598
$0.09598$0.09598
+4.97%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:58:47(UTC+8)

SLERF Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SLERF (SLERF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SLERF galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.09598 prekybos kainą 2025 m.

SLERF (SLERF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SLERF galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.100779 prekybos kainą 2026 m.

SLERF (SLERF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SLERF ateities kaina yra $ 0.105817 su 10.25% augimo norma.

SLERF (SLERF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SLERF ateities kaina yra $ 0.111108 su 15.76% augimo norma.

SLERF (SLERF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SLERF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.116664, o augimo norma – 21.55%.

SLERF (SLERF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SLERF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.122497, o augimo norma – 27.63%.

SLERF (SLERF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SLERF kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.199535 prekybos kainą.

SLERF (SLERF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SLERF kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.325022 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.09598
    0.00%
  • 2026
    $ 0.100779
    5.00%
  • 2027
    $ 0.105817
    10.25%
  • 2028
    $ 0.111108
    15.76%
  • 2029
    $ 0.116664
    21.55%
  • 2030
    $ 0.122497
    27.63%
  • 2031
    $ 0.128622
    34.01%
  • 2032
    $ 0.135053
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.141806
    47.75%
  • 2034
    $ 0.148896
    55.13%
  • 2035
    $ 0.156341
    62.89%
  • 2036
    $ 0.164158
    71.03%
  • 2037
    $ 0.172366
    79.59%
  • 2038
    $ 0.180984
    88.56%
  • 2039
    $ 0.190033
    97.99%
  • 2040
    $ 0.199535
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SLERF kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.09598
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.095993
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.096072
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.096374
    0.41%
SLERF (SLERF) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SLERF kaina yra $0.09598. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SLERF (SLERF) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SLERF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.095993. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SLERF (SLERF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SLERF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.096072. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SLERF (SLERF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SLERF kaina yra $0.096374. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SLERF kainų statistika

$ 0.09598
$ 0.09598$ 0.09598

+4.97%

$ 47.99M
$ 47.99M$ 47.99M

500.00M
500.00M 500.00M

$ 128.22K
$ 128.22K$ 128.22K

--

Naujausia SLERF kaina yra $ 0.09598. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.97%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 128.22K.
Be to, SLERF turi 500.00M apyvartą ir $ 47.99M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SLERF (SLERF)

Bandote įsigyti SLERF? Dabar galite SLERF įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti SLERF ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SLERF dabar

SLERF istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SLERF, dabartinė SLERF kaina yra 0.09598USD. Apyvartinė SLERF (SLERF) pasiūla yra 0.00 SLERF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $47.99M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.08%
    $ 0.006769
    $ 0.09719
    $ 0.089
  • 7 dienos
    0.19%
    $ 0.015619
    $ 0.09719
    $ 0.07771
  • 30 dienų
    0.15%
    $ 0.012519
    $ 0.09719
    $ 0.07116
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SLERF kaina pasikeitė $0.006769, atspindinti 0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SLERF buvo prekiaujama aukščiausia $0.09719 ir žemiausia $0.07771. Kainos pokytis buvo 0.19%. Ši naujausia tendencija parodo SLERF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SLERF įvyko 0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.012519 vertę. Tai rodo, kad SLERF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SLERF kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SLERF kainų istoriją

Kaip veikia SLERF (SLERF) kainų prognozės modulis?

SLERF Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SLERF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SLERF ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SLERF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SLERF kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SLERF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SLERF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SLERF potencialą.

Kodėl SLERF kainų prognozė yra svarbi?

SLERF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SLERF dabar?
Pagal jūsų prognozes, SLERF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SLERF kainų prognozė?
Remiantis SLERF (SLERF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SLERF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SLERF 2026 m.?
1 vieneto SLERF (SLERF) kaina šiandien yra $0.09598. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SLERF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SLERF kaina 2027 m.?
SLERF (SLERF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SLERF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SLERF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SLERF (SLERF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SLERF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SLERF (SLERF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SLERF 2030 m.?
1 vieneto SLERF (SLERF) kaina šiandien yra $0.09598. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SLERF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SLERF kainų prognozė 2040 metams?
SLERF (SLERF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SLERF kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:58:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.