NFPrompt (NFP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NFPrompt kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NFP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NFPrompt kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NFPrompt kainos prognozė
$0.07129
$0.07129$0.07129
-0.90%
USD
Faktinis
Prognozė
NFPrompt Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NFPrompt (NFP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NFPrompt galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.07129 prekybos kainą 2025 m.

NFPrompt (NFP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NFPrompt galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.074854 prekybos kainą 2026 m.

NFPrompt (NFP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NFP ateities kaina yra $ 0.078597 su 10.25% augimo norma.

NFPrompt (NFP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NFP ateities kaina yra $ 0.082527 su 15.76% augimo norma.

NFPrompt (NFP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NFP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.086653, o augimo norma – 21.55%.

NFPrompt (NFP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NFP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.090986, o augimo norma – 27.63%.

NFPrompt (NFP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NFPrompt kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.148206 prekybos kainą.

NFPrompt (NFP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NFPrompt kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.241413 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.07129
    0.00%
  • 2026
    $ 0.074854
    5.00%
  • 2027
    $ 0.078597
    10.25%
  • 2028
    $ 0.082527
    15.76%
  • 2029
    $ 0.086653
    21.55%
  • 2030
    $ 0.090986
    27.63%
  • 2031
    $ 0.095535
    34.01%
  • 2032
    $ 0.100312
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.105327
    47.75%
  • 2034
    $ 0.110594
    55.13%
  • 2035
    $ 0.116123
    62.89%
  • 2036
    $ 0.121930
    71.03%
  • 2037
    $ 0.128026
    79.59%
  • 2038
    $ 0.134427
    88.56%
  • 2039
    $ 0.141149
    97.99%
  • 2040
    $ 0.148206
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės NFPrompt kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.07129
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.071299
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.071358
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.071582
    0.41%
NFPrompt (NFP) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NFP kaina yra $0.07129. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

NFPrompt (NFP) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NFP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.071299. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

NFPrompt (NFP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NFP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.071358. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

NFPrompt (NFP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NFP kaina yra $0.071582. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė NFPrompt kainų statistika

$ 0.07129
$ 0.07129

-0.89%

$ 35.92M
$ 35.92M

503.90M
503.90M

$ 976.49K
$ 976.49K

--

Naujausia NFP kaina yra $ 0.07129. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.90%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 976.49K.
Be to, NFP turi 503.90M apyvartą ir $ 35.92M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti NFPrompt (NFP)

Bandote įsigyti NFP? Dabar galite NFP įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti NFPrompt ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NFP dabar

NFPrompt istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NFPrompt, dabartinė NFPrompt kaina yra 0.07129USD. Apyvartinė NFPrompt (NFP) pasiūla yra 0.00 NFP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $35.92M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.002139
    $ 0.07439
    $ 0.0699
  • 7 dienos
    0.14%
    $ 0.008950
    $ 0.07582
    $ 0.06104
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.004779
    $ 0.07798
    $ 0.05937
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NFPrompt kaina pasikeitė $-0.002139, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NFPrompt buvo prekiaujama aukščiausia $0.07582 ir žemiausia $0.06104. Kainos pokytis buvo 0.14%. Ši naujausia tendencija parodo NFP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NFPrompt įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004779 vertę. Tai rodo, kad NFP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą NFPrompt kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NFP kainų istoriją

Kaip veikia NFPrompt (NFP) kainų prognozės modulis?

NFPrompt Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NFP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NFPrompt ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NFP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NFPrompt kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NFP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NFP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NFPrompt potencialą.

Kodėl NFP kainų prognozė yra svarbi?

NFP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NFP dabar?
Pagal jūsų prognozes, NFP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NFP kainų prognozė?
Remiantis NFPrompt (NFP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NFP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NFP 2026 m.?
1 vieneto NFPrompt (NFP) kaina šiandien yra $0.07129. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NFP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NFP kaina 2027 m.?
NFPrompt (NFP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NFP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NFP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NFPrompt (NFP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NFP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NFPrompt (NFP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NFP 2030 m.?
1 vieneto NFPrompt (NFP) kaina šiandien yra $0.07129. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NFP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NFP kainų prognozė 2040 metams?
NFPrompt (NFP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NFP kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.