Metti Token (MTT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Metti Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MTT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Metti Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Metti Token kainos prognozė
$45.7
-0.34%
USD
Faktinis
Prognozė
Metti Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Metti Token (MTT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Metti Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 45.7 prekybos kainą 2025 m.

Metti Token (MTT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Metti Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 47.9850 prekybos kainą 2026 m.

Metti Token (MTT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MTT ateities kaina yra $ 50.3842 su 10.25% augimo norma.

Metti Token (MTT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MTT ateities kaina yra $ 52.9034 su 15.76% augimo norma.

Metti Token (MTT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MTT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 55.5486, o augimo norma – 21.55%.

Metti Token (MTT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MTT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 58.3260, o augimo norma – 27.63%.

Metti Token (MTT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Metti Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 95.0070 prekybos kainą.

Metti Token (MTT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Metti Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 154.7564 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 45.7
    0.00%
  • 2026
    $ 47.9850
    5.00%
  • 2027
    $ 50.3842
    10.25%
  • 2028
    $ 52.9034
    15.76%
  • 2029
    $ 55.5486
    21.55%
  • 2030
    $ 58.3260
    27.63%
  • 2031
    $ 61.2423
    34.01%
  • 2032
    $ 64.3044
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 67.5197
    47.75%
  • 2034
    $ 70.8956
    55.13%
  • 2035
    $ 74.4404
    62.89%
  • 2036
    $ 78.1625
    71.03%
  • 2037
    $ 82.0706
    79.59%
  • 2038
    $ 86.1741
    88.56%
  • 2039
    $ 90.4828
    97.99%
  • 2040
    $ 95.0070
    107.89%
Trumpalaikės Metti Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 45.7
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 45.7062
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 45.7438
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 45.8878
    0.41%
Metti Token (MTT) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MTT kaina yra $45.7. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Metti Token (MTT) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MTT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $45.7062. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Metti Token (MTT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MTT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $45.7438. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Metti Token (MTT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MTT kaina yra $45.8878. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Metti Token kainų statistika

$ 45.7
$ 45.7$ 45.7

-0.33%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 39.52K
$ 39.52K$ 39.52K

--

Naujausia MTT kaina yra $ 45.7. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.34%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 39.52K.
Be to, MTT turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Metti Token (MTT)

Bandote įsigyti MTT? Dabar galite MTT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Metti Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MTT dabar

Metti Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Metti Token, dabartinė Metti Token kaina yra 45.7USD. Apyvartinė Metti Token (MTT) pasiūla yra 0.00 MTT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.170000
    $ 49.29
    $ 44.97
  • 7 dienos
    0.45%
    $ 14.2200
    $ 55.98
    $ 31.04
  • 30 dienų
    0.20%
    $ 7.7200
    $ 55.98
    $ 31.04
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Metti Token kaina pasikeitė $0.170000, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Metti Token buvo prekiaujama aukščiausia $55.98 ir žemiausia $31.04. Kainos pokytis buvo 0.45%. Ši naujausia tendencija parodo MTT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Metti Token įvyko 0.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $7.7200 vertę. Tai rodo, kad MTT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Metti Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MTT kainų istoriją

Kaip veikia Metti Token (MTT) kainų prognozės modulis?

Metti Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MTT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Metti Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MTT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Metti Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MTT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MTT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Metti Token potencialą.

Kodėl MTT kainų prognozė yra svarbi?

MTT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MTT dabar?
Pagal jūsų prognozes, MTT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MTT kainų prognozė?
Remiantis Metti Token (MTT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MTT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MTT 2026 m.?
1 vieneto Metti Token (MTT) kaina šiandien yra $45.7. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MTT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MTT kaina 2027 m.?
Metti Token (MTT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MTT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MTT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metti Token (MTT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MTT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metti Token (MTT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MTT 2030 m.?
1 vieneto Metti Token (MTT) kaina šiandien yra $45.7. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MTT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MTT kainų prognozė 2040 metams?
Metti Token (MTT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MTT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.