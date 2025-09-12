MATH (MATH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MATH kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MATH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MATH kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MATH kainos prognozė
$0.09669
$0.09669
-1.16%
USD
Faktinis
Prognozė
MATH Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MATH (MATH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MATH galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.09669 prekybos kainą 2025 m.

MATH (MATH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MATH galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.101524 prekybos kainą 2026 m.

MATH (MATH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MATH ateities kaina yra $ 0.106600 su 10.25% augimo norma.

MATH (MATH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MATH ateities kaina yra $ 0.111930 su 15.76% augimo norma.

MATH (MATH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MATH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.117527, o augimo norma – 21.55%.

MATH (MATH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MATH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.123403, o augimo norma – 27.63%.

MATH (MATH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MATH kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.201011 prekybos kainą.

MATH (MATH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MATH kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.327426 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.09669
    0.00%
  • 2026
    $ 0.101524
    5.00%
  • 2027
    $ 0.106600
    10.25%
  • 2028
    $ 0.111930
    15.76%
  • 2029
    $ 0.117527
    21.55%
  • 2030
    $ 0.123403
    27.63%
  • 2031
    $ 0.129573
    34.01%
  • 2032
    $ 0.136052
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.142855
    47.75%
  • 2034
    $ 0.149997
    55.13%
  • 2035
    $ 0.157497
    62.89%
  • 2036
    $ 0.165372
    71.03%
  • 2037
    $ 0.173641
    79.59%
  • 2038
    $ 0.182323
    88.56%
  • 2039
    $ 0.191439
    97.99%
  • 2040
    $ 0.201011
    107.89%
Trumpalaikės MATH kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.09669
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.096703
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.096782
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.097087
    0.41%
MATH (MATH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MATH kaina yra $0.09669. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MATH (MATH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MATH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.096703. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MATH (MATH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MATH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.096782. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MATH (MATH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MATH kaina yra $0.097087. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MATH kainų statistika

$ 0.09669
$ 0.09669

-1.16%

$ 11.06M
$ 11.06M

114.36M
114.36M

$ 101.06K
$ 101.06K

--

Naujausia MATH kaina yra $ 0.09669. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.16%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 101.06K.
Be to, MATH turi 114.36M apyvartą ir $ 11.06M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti MATH (MATH)

MATH istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MATH, dabartinė MATH kaina yra 0.09669USD. Apyvartinė MATH (MATH) pasiūla yra 0.00 MATH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $11.06M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.002589
    $ 0.09954
    $ 0.09021
  • 7 dienos
    -0.05%
    $ -0.005180
    $ 0.10228
    $ 0.09021
  • 30 dienų
    -0.16%
    $ -0.019119
    $ 0.12133
    $ 0.09021
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MATH kaina pasikeitė $-0.002589, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MATH buvo prekiaujama aukščiausia $0.10228 ir žemiausia $0.09021. Kainos pokytis buvo -0.05%. Ši naujausia tendencija parodo MATH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MATH įvyko -0.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.019119 vertę. Tai rodo, kad MATH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą MATH kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MATH kainų istoriją

Kaip veikia MATH (MATH) kainų prognozės modulis?

MATH Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MATH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MATH ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MATH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MATH kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MATH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MATH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MATH potencialą.

Kodėl MATH kainų prognozė yra svarbi?

MATH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MATH dabar?
Pagal jūsų prognozes, MATH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MATH kainų prognozė?
Remiantis MATH (MATH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MATH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MATH 2026 m.?
1 vieneto MATH (MATH) kaina šiandien yra $0.09669. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MATH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MATH kaina 2027 m.?
MATH (MATH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MATH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MATH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MATH (MATH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MATH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MATH (MATH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MATH 2030 m.?
1 vieneto MATH (MATH) kaina šiandien yra $0.09669. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MATH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MATH kainų prognozė 2040 metams?
MATH (MATH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MATH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.