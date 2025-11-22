Lunch Protocol (LUNCH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lunch Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LUNCH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lunch Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lunch Protocol kainos prognozė
$0.0004652
+18.76%
USD
Faktinis
Prognozė
Lunch Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lunch Protocol (LUNCH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lunch Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000465 prekybos kainą 2025 m.

Lunch Protocol (LUNCH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lunch Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000488 prekybos kainą 2026 m.

Lunch Protocol (LUNCH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LUNCH ateities kaina yra $ 0.000512 su 10.25% augimo norma.

Lunch Protocol (LUNCH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LUNCH ateities kaina yra $ 0.000538 su 15.76% augimo norma.

Lunch Protocol (LUNCH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUNCH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000565, o augimo norma – 21.55%.

Lunch Protocol (LUNCH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUNCH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000593, o augimo norma – 27.63%.

Lunch Protocol (LUNCH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lunch Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000967 prekybos kainą.

Lunch Protocol (LUNCH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lunch Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001575 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000465
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000488
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000512
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000538
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000565
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000593
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000623
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000654
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000687
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000721
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000757
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000795
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000835
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000877
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000921
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000967
    107.89%
Trumpalaikės Lunch Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000465
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000465
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000465
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000467
    0.41%
Lunch Protocol (LUNCH) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma LUNCH kaina yra $0.000465. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lunch Protocol (LUNCH) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė LUNCH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000465. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lunch Protocol (LUNCH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LUNCH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000465. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lunch Protocol (LUNCH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LUNCH kaina yra $0.000467. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lunch Protocol kainų statistika

$ 0.0004652
+18.76%

--
--
$ 5.42K
--

Naujausia LUNCH kaina yra $ 0.0004652. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +18.76%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 5.42K.
Be to, LUNCH turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Lunch Protocol (LUNCH)

Bandote įsigyti LUNCH? Dabar galite LUNCH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Lunch Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LUNCH dabar

Lunch Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lunch Protocol, dabartinė Lunch Protocol kaina yra 0.000465USD. Apyvartinė Lunch Protocol (LUNCH) pasiūla yra 0.00 LUNCH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.19%
    $ 0.000074
    $ 0.0008
    $ 0.000389
  • 7 dienos
    -0.73%
    $ -0.001257
    $ 0.001851
    $ 0.000378
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.000051
    $ 0.003999
    $ 0.000378
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lunch Protocol kaina pasikeitė $0.000074, atspindinti 0.19% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lunch Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.001851 ir žemiausia $0.000378. Kainos pokytis buvo -0.73%. Ši naujausia tendencija parodo LUNCH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lunch Protocol įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000051 vertę. Tai rodo, kad LUNCH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Lunch Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LUNCH kainų istoriją

Kaip veikia Lunch Protocol (LUNCH) kainų prognozės modulis?

Lunch Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LUNCH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lunch Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LUNCH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lunch Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LUNCH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LUNCH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lunch Protocol potencialą.

Kodėl LUNCH kainų prognozė yra svarbi?

LUNCH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LUNCH dabar?
Pagal jūsų prognozes, LUNCH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LUNCH kainų prognozė?
Remiantis Lunch Protocol (LUNCH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LUNCH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LUNCH 2026 m.?
1 vieneto Lunch Protocol (LUNCH) kaina šiandien yra $0.000465. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUNCH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LUNCH kaina 2027 m.?
Lunch Protocol (LUNCH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LUNCH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LUNCH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lunch Protocol (LUNCH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LUNCH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lunch Protocol (LUNCH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LUNCH 2030 m.?
1 vieneto Lunch Protocol (LUNCH) kaina šiandien yra $0.000465. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUNCH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LUNCH kainų prognozė 2040 metams?
Lunch Protocol (LUNCH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LUNCH kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:41:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.