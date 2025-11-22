Jobless (JOBLESS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Jobless kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek JOBLESS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Jobless kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Jobless kainos prognozė
$0.0004925
$0.0004925
-14.22%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:40:07(UTC+8)

Jobless Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Jobless (JOBLESS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Jobless galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000492 prekybos kainą 2025 m.

Jobless (JOBLESS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Jobless galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000517 prekybos kainą 2026 m.

Jobless (JOBLESS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. JOBLESS ateities kaina yra $ 0.000542 su 10.25% augimo norma.

Jobless (JOBLESS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. JOBLESS ateities kaina yra $ 0.000570 su 15.76% augimo norma.

Jobless (JOBLESS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JOBLESS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000598, o augimo norma – 21.55%.

Jobless (JOBLESS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JOBLESS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000628, o augimo norma – 27.63%.

Jobless (JOBLESS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Jobless kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001023 prekybos kainą.

Jobless (JOBLESS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Jobless kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001667 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000492
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000517
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000542
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000570
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000598
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000628
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000659
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000692
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000727
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000764
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000802
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000842
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000884
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000928
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000975
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001023
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Jobless kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000492
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000492
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000492
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000494
    0.41%
Jobless (JOBLESS) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma JOBLESS kaina yra $0.000492. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Jobless (JOBLESS) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė JOBLESS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000492. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Jobless (JOBLESS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė JOBLESS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000492. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Jobless (JOBLESS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma JOBLESS kaina yra $0.000494. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Jobless kainų statistika

$ 0.0004925
$ 0.0004925

-14.21%

--
----

--
----

$ 53.35K
$ 53.35K$ 53.35K

--

Naujausia JOBLESS kaina yra $ 0.0004925. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -14.22%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 53.35K.
Be to, JOBLESS turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Jobless (JOBLESS)

Bandote įsigyti JOBLESS? Dabar galite JOBLESS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Jobless ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti JOBLESS dabar

Jobless istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Jobless, dabartinė Jobless kaina yra 0.000491USD. Apyvartinė Jobless (JOBLESS) pasiūla yra 0.00 JOBLESS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.12%
    $ -0.000068
    $ 0.000574
    $ 0.000470
  • 7 dienos
    -0.40%
    $ -0.000338
    $ 0.000935
    $ 0.000470
  • 30 dienų
    -0.77%
    $ -0.001696
    $ 0.002881
    $ 0.000470
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Jobless kaina pasikeitė $-0.000068, atspindinti -0.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Jobless buvo prekiaujama aukščiausia $0.000935 ir žemiausia $0.000470. Kainos pokytis buvo -0.40%. Ši naujausia tendencija parodo JOBLESS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Jobless įvyko -0.77%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001696 vertę. Tai rodo, kad JOBLESS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Jobless kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą JOBLESS kainų istoriją

Kaip veikia Jobless (JOBLESS) kainų prognozės modulis?

Jobless Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas JOBLESS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Jobless ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą JOBLESS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Jobless kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja JOBLESS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina JOBLESS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Jobless potencialą.

Kodėl JOBLESS kainų prognozė yra svarbi?

JOBLESS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į JOBLESS dabar?
Pagal jūsų prognozes, JOBLESS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio JOBLESS kainų prognozė?
Remiantis Jobless (JOBLESS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama JOBLESS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 JOBLESS 2026 m.?
1 vieneto Jobless (JOBLESS) kaina šiandien yra $0.000492. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JOBLESS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama JOBLESS kaina 2027 m.?
Jobless (JOBLESS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 JOBLESS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė JOBLESS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Jobless (JOBLESS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė JOBLESS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Jobless (JOBLESS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 JOBLESS 2030 m.?
1 vieneto Jobless (JOBLESS) kaina šiandien yra $0.000492. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JOBLESS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia JOBLESS kainų prognozė 2040 metams?
Jobless (JOBLESS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 JOBLESS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:40:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.