Holoworld AI (HOLO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Holoworld AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HOLO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Holoworld AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Holoworld AI kainos prognozė
$0.10199
+16.59%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:01:17(UTC+8)

Holoworld AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Holoworld AI (HOLO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Holoworld AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.10199 prekybos kainą 2025 m.

Holoworld AI (HOLO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Holoworld AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.107089 prekybos kainą 2026 m.

Holoworld AI (HOLO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HOLO ateities kaina yra $ 0.112443 su 10.25% augimo norma.

Holoworld AI (HOLO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HOLO ateities kaina yra $ 0.118066 su 15.76% augimo norma.

Holoworld AI (HOLO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOLO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.123969, o augimo norma – 21.55%.

Holoworld AI (HOLO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOLO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.130167, o augimo norma – 27.63%.

Holoworld AI (HOLO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Holoworld AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.212029 prekybos kainą.

Holoworld AI (HOLO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Holoworld AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.345374 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.10199
    0.00%
  • 2026
    $ 0.107089
    5.00%
  • 2027
    $ 0.112443
    10.25%
  • 2028
    $ 0.118066
    15.76%
  • 2029
    $ 0.123969
    21.55%
  • 2030
    $ 0.130167
    27.63%
  • 2031
    $ 0.136676
    34.01%
  • 2032
    $ 0.143510
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.150685
    47.75%
  • 2034
    $ 0.158219
    55.13%
  • 2035
    $ 0.166130
    62.89%
  • 2036
    $ 0.174437
    71.03%
  • 2037
    $ 0.183159
    79.59%
  • 2038
    $ 0.192317
    88.56%
  • 2039
    $ 0.201933
    97.99%
  • 2040
    $ 0.212029
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Holoworld AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.10199
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.102003
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.102087
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.102409
    0.41%
Holoworld AI (HOLO) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma HOLO kaina yra $0.10199. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Holoworld AI (HOLO) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė HOLO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.102003. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Holoworld AI (HOLO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HOLO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.102087. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Holoworld AI (HOLO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HOLO kaina yra $0.102409. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Holoworld AI kainų statistika

$ 0.10199
+16.59%

--
----

--
----

$ 268.89K
--

Naujausia HOLO kaina yra $ 0.10199. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +16.59%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 268.89K.
Be to, HOLO turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Holoworld AI (HOLO)

Bandote įsigyti HOLO? Dabar galite HOLO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Holoworld AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HOLO dabar

Holoworld AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Holoworld AI, dabartinė Holoworld AI kaina yra 0.10138USD. Apyvartinė Holoworld AI (HOLO) pasiūla yra 0.00 HOLO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.16%
    $ 0.013909
    $ 0.11755
    $ 0.08569
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.001680
    $ 0.11755
    $ 0.07753
  • 30 dienų
    -0.25%
    $ -0.034519
    $ 0.1784
    $ 0.07753
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Holoworld AI kaina pasikeitė $0.013909, atspindinti 0.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Holoworld AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.11755 ir žemiausia $0.07753. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo HOLO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Holoworld AI įvyko -0.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.034519 vertę. Tai rodo, kad HOLO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Holoworld AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HOLO kainų istoriją

Kaip veikia Holoworld AI (HOLO) kainų prognozės modulis?

Holoworld AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HOLO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Holoworld AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HOLO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Holoworld AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HOLO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HOLO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Holoworld AI potencialą.

Kodėl HOLO kainų prognozė yra svarbi?

HOLO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HOLO dabar?
Pagal jūsų prognozes, HOLO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HOLO kainų prognozė?
Remiantis Holoworld AI (HOLO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HOLO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HOLO 2026 m.?
1 vieneto Holoworld AI (HOLO) kaina šiandien yra $0.10199. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOLO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HOLO kaina 2027 m.?
Holoworld AI (HOLO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HOLO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HOLO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Holoworld AI (HOLO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HOLO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Holoworld AI (HOLO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HOLO 2030 m.?
1 vieneto Holoworld AI (HOLO) kaina šiandien yra $0.10199. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOLO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HOLO kainų prognozė 2040 metams?
Holoworld AI (HOLO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HOLO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.