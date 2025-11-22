FreeStyle Classic (FST) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite FreeStyle Classic kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FST augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte FreeStyle Classic kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

FreeStyle Classic kainos prognozė
$0.04867
$0.04867$0.04867
+0.26%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:21:58(UTC+8)

FreeStyle Classic Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

FreeStyle Classic (FST) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, FreeStyle Classic galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.04867 prekybos kainą 2025 m.

FreeStyle Classic (FST) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, FreeStyle Classic galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.051103 prekybos kainą 2026 m.

FreeStyle Classic (FST) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FST ateities kaina yra $ 0.053658 su 10.25% augimo norma.

FreeStyle Classic (FST) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FST ateities kaina yra $ 0.056341 su 15.76% augimo norma.

FreeStyle Classic (FST) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FST 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.059158, o augimo norma – 21.55%.

FreeStyle Classic (FST) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FST 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.062116, o augimo norma – 27.63%.

FreeStyle Classic (FST) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. FreeStyle Classic kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.101181 prekybos kainą.

FreeStyle Classic (FST) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. FreeStyle Classic kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.164813 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.04867
    0.00%
  • 2026
    $ 0.051103
    5.00%
  • 2027
    $ 0.053658
    10.25%
  • 2028
    $ 0.056341
    15.76%
  • 2029
    $ 0.059158
    21.55%
  • 2030
    $ 0.062116
    27.63%
  • 2031
    $ 0.065222
    34.01%
  • 2032
    $ 0.068483
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.071907
    47.75%
  • 2034
    $ 0.075503
    55.13%
  • 2035
    $ 0.079278
    62.89%
  • 2036
    $ 0.083242
    71.03%
  • 2037
    $ 0.087404
    79.59%
  • 2038
    $ 0.091774
    88.56%
  • 2039
    $ 0.096363
    97.99%
  • 2040
    $ 0.101181
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės FreeStyle Classic kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.04867
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.048676
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.048716
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.048870
    0.41%
FreeStyle Classic (FST) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma FST kaina yra $0.04867. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

FreeStyle Classic (FST) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė FST, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.048676. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

FreeStyle Classic (FST) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FST, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.048716. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

FreeStyle Classic (FST) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FST kaina yra $0.048870. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė FreeStyle Classic kainų statistika

$ 0.04867
$ 0.04867$ 0.04867

+0.26%

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

84.15M
84.15M 84.15M

$ 63.06K
$ 63.06K$ 63.06K

--

Naujausia FST kaina yra $ 0.04867. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.26%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 63.06K.
Be to, FST turi 84.15M apyvartą ir $ 4.10M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti FreeStyle Classic (FST)

Bandote įsigyti FST? Dabar galite FST įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti FreeStyle Classic ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FST dabar

FreeStyle Classic istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje FreeStyle Classic, dabartinė FreeStyle Classic kaina yra 0.04867USD. Apyvartinė FreeStyle Classic (FST) pasiūla yra 0.00 FST, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.10M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000120
    $ 0.04868
    $ 0.04836
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000300
    $ 0.05055
    $ 0.04672
  • 30 dienų
    -0.37%
    $ -0.02957
    $ 0.09136
    $ 0.04672
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas FreeStyle Classic kaina pasikeitė $0.000120, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas FreeStyle Classic buvo prekiaujama aukščiausia $0.05055 ir žemiausia $0.04672. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo FST potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį FreeStyle Classic įvyko -0.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.02957 vertę. Tai rodo, kad FST artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą FreeStyle Classic kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FST kainų istoriją

Kaip veikia FreeStyle Classic (FST) kainų prognozės modulis?

FreeStyle Classic Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FST kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius FreeStyle Classic ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FST būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti FreeStyle Classic kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FST ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FST pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą FreeStyle Classic potencialą.

Kodėl FST kainų prognozė yra svarbi?

FST kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FST dabar?
Pagal jūsų prognozes, FST pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FST kainų prognozė?
Remiantis FreeStyle Classic (FST) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FST kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FST 2026 m.?
1 vieneto FreeStyle Classic (FST) kaina šiandien yra $0.04867. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FST kaina 2027 m.?
FreeStyle Classic (FST) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FST kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FST kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FreeStyle Classic (FST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FST kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FreeStyle Classic (FST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FST 2030 m.?
1 vieneto FreeStyle Classic (FST) kaina šiandien yra $0.04867. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FST kainų prognozė 2040 metams?
FreeStyle Classic (FST) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FST kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:21:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.