Exotic Markets (EXO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Exotic Markets kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EXO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Exotic Markets kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Exotic Markets kainos prognozė
$0.4114
$0.4114
-10.15%
USD
Faktinis
Prognozė
Exotic Markets Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Exotic Markets (EXO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Exotic Markets galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.4114 prekybos kainą 2025 m.

Exotic Markets (EXO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Exotic Markets galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.43197 prekybos kainą 2026 m.

Exotic Markets (EXO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EXO ateities kaina yra $ 0.453568 su 10.25% augimo norma.

Exotic Markets (EXO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EXO ateities kaina yra $ 0.476246 su 15.76% augimo norma.

Exotic Markets (EXO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EXO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.500059, o augimo norma – 21.55%.

Exotic Markets (EXO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EXO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.525062, o augimo norma – 27.63%.

Exotic Markets (EXO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Exotic Markets kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.855271 prekybos kainą.

Exotic Markets (EXO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Exotic Markets kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.3931 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.4114
    0.00%
  • 2026
    $ 0.43197
    5.00%
  • 2027
    $ 0.453568
    10.25%
  • 2028
    $ 0.476246
    15.76%
  • 2029
    $ 0.500059
    21.55%
  • 2030
    $ 0.525062
    27.63%
  • 2031
    $ 0.551315
    34.01%
  • 2032
    $ 0.578881
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.607825
    47.75%
  • 2034
    $ 0.638216
    55.13%
  • 2035
    $ 0.670127
    62.89%
  • 2036
    $ 0.703633
    71.03%
  • 2037
    $ 0.738815
    79.59%
  • 2038
    $ 0.775756
    88.56%
  • 2039
    $ 0.814543
    97.99%
  • 2040
    $ 0.855271
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Exotic Markets kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.4114
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.411456
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.411794
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.413090
    0.41%
Exotic Markets (EXO) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma EXO kaina yra $0.4114. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Exotic Markets (EXO) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė EXO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.411456. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Exotic Markets (EXO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EXO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.411794. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Exotic Markets (EXO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EXO kaina yra $0.413090. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Exotic Markets kainų statistika

$ 0.4114
$ 0.4114

-10.15%

--
----

--
----

$ 55.71K
$ 55.71K

--

Naujausia EXO kaina yra $ 0.4114. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -10.15%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.71K.
Be to, EXO turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Exotic Markets (EXO)

Bandote įsigyti EXO? Dabar galite EXO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Exotic Markets ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EXO dabar

Exotic Markets istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Exotic Markets, dabartinė Exotic Markets kaina yra 0.4112USD. Apyvartinė Exotic Markets (EXO) pasiūla yra 0.00 EXO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.10%
    $ -0.049999
    $ 0.4703
    $ 0.3911
  • 7 dienos
    -0.13%
    $ -0.066899
    $ 0.5542
    $ 0.3911
  • 30 dienų
    -0.72%
    $ -1.1318
    $ 1.558
    $ 0.3911
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Exotic Markets kaina pasikeitė $-0.049999, atspindinti -0.10% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Exotic Markets buvo prekiaujama aukščiausia $0.5542 ir žemiausia $0.3911. Kainos pokytis buvo -0.13%. Ši naujausia tendencija parodo EXO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Exotic Markets įvyko -0.72%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-1.1318 vertę. Tai rodo, kad EXO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Exotic Markets kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EXO kainų istoriją

Kaip veikia Exotic Markets (EXO) kainų prognozės modulis?

Exotic Markets Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EXO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Exotic Markets ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EXO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Exotic Markets kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EXO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EXO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Exotic Markets potencialą.

Kodėl EXO kainų prognozė yra svarbi?

EXO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EXO dabar?
Pagal jūsų prognozes, EXO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EXO kainų prognozė?
Remiantis Exotic Markets (EXO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EXO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EXO 2026 m.?
1 vieneto Exotic Markets (EXO) kaina šiandien yra $0.4114. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EXO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EXO kaina 2027 m.?
Exotic Markets (EXO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EXO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EXO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Exotic Markets (EXO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EXO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Exotic Markets (EXO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EXO 2030 m.?
1 vieneto Exotic Markets (EXO) kaina šiandien yra $0.4114. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EXO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EXO kainų prognozė 2040 metams?
Exotic Markets (EXO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EXO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.