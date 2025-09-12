Dione Protocol (DIONE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dione Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DIONE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dione Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dione Protocol kainos prognozė
$0.000846
$0.000846
+5.61%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:39:48(UTC+8)

Dione Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dione Protocol (DIONE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dione Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000846 prekybos kainą 2025 m.

Dione Protocol (DIONE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dione Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000888 prekybos kainą 2026 m.

Dione Protocol (DIONE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DIONE ateities kaina yra $ 0.000932 su 10.25% augimo norma.

Dione Protocol (DIONE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DIONE ateities kaina yra $ 0.000979 su 15.76% augimo norma.

Dione Protocol (DIONE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DIONE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001028, o augimo norma – 21.55%.

Dione Protocol (DIONE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DIONE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001079, o augimo norma – 27.63%.

Dione Protocol (DIONE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dione Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001758 prekybos kainą.

Dione Protocol (DIONE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dione Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002864 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000846
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000888
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000932
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000979
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001028
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001079
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001133
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001190
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001249
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001312
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001378
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001446
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001519
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001595
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001675
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001758
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dione Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000846
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000846
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000846
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000849
    0.41%
Dione Protocol (DIONE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DIONE kaina yra $0.000846. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dione Protocol (DIONE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DIONE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000846. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dione Protocol (DIONE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DIONE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000846. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dione Protocol (DIONE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DIONE kaina yra $0.000849. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dione Protocol kainų statistika

$ 0.000846
$ 0.000846

+5.61%

--
--

--
--

$ 38.05K
$ 38.05K

--

Naujausia DIONE kaina yra $ 0.000846. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.61%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 38.05K.
Be to, DIONE turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Dione Protocol (DIONE)

Bandote įsigyti DIONE? Dabar galite DIONE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Dione Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DIONE dabar

Dione Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dione Protocol, dabartinė Dione Protocol kaina yra 0.000846USD. Apyvartinė Dione Protocol (DIONE) pasiūla yra 0.00 DIONE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.07%
    $ 0.000054
    $ 0.000859
    $ 0.000789
  • 7 dienos
    0.21%
    $ 0.000148
    $ 0.000859
    $ 0.000678
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.000005
    $ 0.000935
    $ 0.0006
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dione Protocol kaina pasikeitė $0.000054, atspindinti 0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dione Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.000859 ir žemiausia $0.000678. Kainos pokytis buvo 0.21%. Ši naujausia tendencija parodo DIONE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dione Protocol įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000005 vertę. Tai rodo, kad DIONE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Dione Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DIONE kainų istoriją

Kaip veikia Dione Protocol (DIONE) kainų prognozės modulis?

Dione Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DIONE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dione Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DIONE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dione Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DIONE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DIONE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dione Protocol potencialą.

Kodėl DIONE kainų prognozė yra svarbi?

DIONE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DIONE dabar?
Pagal jūsų prognozes, DIONE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DIONE kainų prognozė?
Remiantis Dione Protocol (DIONE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DIONE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DIONE 2026 m.?
1 vieneto Dione Protocol (DIONE) kaina šiandien yra $0.000846. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DIONE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DIONE kaina 2027 m.?
Dione Protocol (DIONE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DIONE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DIONE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dione Protocol (DIONE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DIONE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dione Protocol (DIONE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DIONE 2030 m.?
1 vieneto Dione Protocol (DIONE) kaina šiandien yra $0.000846. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DIONE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DIONE kainų prognozė 2040 metams?
Dione Protocol (DIONE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DIONE kaina pasieks --.
