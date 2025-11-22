CROSS (CROSS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite CROSS kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CROSS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte CROSS kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

CROSS kainos prognozė
$0.11059
+1.20%
USD
Faktinis
Prognozė
CROSS Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

CROSS (CROSS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, CROSS galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.11059 prekybos kainą 2025 m.

CROSS (CROSS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, CROSS galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.116119 prekybos kainą 2026 m.

CROSS (CROSS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CROSS ateities kaina yra $ 0.121925 su 10.25% augimo norma.

CROSS (CROSS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CROSS ateities kaina yra $ 0.128021 su 15.76% augimo norma.

CROSS (CROSS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CROSS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.134422, o augimo norma – 21.55%.

CROSS (CROSS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CROSS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.141143, o augimo norma – 27.63%.

CROSS (CROSS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. CROSS kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.229908 prekybos kainą.

CROSS (CROSS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. CROSS kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.374496 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.11059
    0.00%
  • 2026
    $ 0.116119
    5.00%
  • 2027
    $ 0.121925
    10.25%
  • 2028
    $ 0.128021
    15.76%
  • 2029
    $ 0.134422
    21.55%
  • 2030
    $ 0.141143
    27.63%
  • 2031
    $ 0.148201
    34.01%
  • 2032
    $ 0.155611
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.163391
    47.75%
  • 2034
    $ 0.171561
    55.13%
  • 2035
    $ 0.180139
    62.89%
  • 2036
    $ 0.189146
    71.03%
  • 2037
    $ 0.198603
    79.59%
  • 2038
    $ 0.208533
    88.56%
  • 2039
    $ 0.218960
    97.99%
  • 2040
    $ 0.229908
    107.89%
Trumpalaikės CROSS kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.11059
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.110605
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.110696
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.111044
    0.41%
CROSS (CROSS) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma CROSS kaina yra $0.11059. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

CROSS (CROSS) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė CROSS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.110605. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

CROSS (CROSS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CROSS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.110696. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

CROSS (CROSS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CROSS kaina yra $0.111044. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė CROSS kainų statistika

$ 0.11059
+1.20%

$ 37.06M
335.22M
$ 124.99K
--

Naujausia CROSS kaina yra $ 0.11059. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.20%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 124.99K.
Be to, CROSS turi 335.22M apyvartą ir $ 37.06M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti CROSS (CROSS)

Bandote įsigyti CROSS? Dabar galite CROSS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti CROSS ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CROSS dabar

CROSS istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje CROSS, dabartinė CROSS kaina yra 0.11054USD. Apyvartinė CROSS (CROSS) pasiūla yra 0.00 CROSS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $37.06M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.001619
    $ 0.11361
    $ 0.10555
  • 7 dienos
    -0.26%
    $ -0.039310
    $ 0.2208
    $ 0.0969
  • 30 dienų
    -0.09%
    $ -0.011610
    $ 0.2208
    $ 0.09022
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas CROSS kaina pasikeitė $-0.001619, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas CROSS buvo prekiaujama aukščiausia $0.2208 ir žemiausia $0.0969. Kainos pokytis buvo -0.26%. Ši naujausia tendencija parodo CROSS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį CROSS įvyko -0.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011610 vertę. Tai rodo, kad CROSS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą CROSS kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CROSS kainų istoriją

Kaip veikia CROSS (CROSS) kainų prognozės modulis?

CROSS Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CROSS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius CROSS ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CROSS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti CROSS kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CROSS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CROSS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą CROSS potencialą.

Kodėl CROSS kainų prognozė yra svarbi?

CROSS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CROSS dabar?
Pagal jūsų prognozes, CROSS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CROSS kainų prognozė?
Remiantis CROSS (CROSS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CROSS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CROSS 2026 m.?
1 vieneto CROSS (CROSS) kaina šiandien yra $0.11059. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CROSS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CROSS kaina 2027 m.?
CROSS (CROSS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CROSS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CROSS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, CROSS (CROSS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CROSS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, CROSS (CROSS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CROSS 2030 m.?
1 vieneto CROSS (CROSS) kaina šiandien yra $0.11059. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CROSS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CROSS kainų prognozė 2040 metams?
CROSS (CROSS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CROSS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.