Avantis (AVNT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Avantis kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AVNT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Avantis kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Avantis kainos prognozė
$0.3899
-2.05%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:54:56(UTC+8)

Avantis Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Avantis (AVNT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Avantis galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3899 prekybos kainą 2025 m.

Avantis (AVNT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Avantis galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.409395 prekybos kainą 2026 m.

Avantis (AVNT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AVNT ateities kaina yra $ 0.429864 su 10.25% augimo norma.

Avantis (AVNT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AVNT ateities kaina yra $ 0.451357 su 15.76% augimo norma.

Avantis (AVNT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVNT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.473925, o augimo norma – 21.55%.

Avantis (AVNT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVNT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.497622, o augimo norma – 27.63%.

Avantis (AVNT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Avantis kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.810574 prekybos kainą.

Avantis (AVNT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Avantis kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.3203 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.3899
    0.00%
  • 2026
    $ 0.409395
    5.00%
  • 2027
    $ 0.429864
    10.25%
  • 2028
    $ 0.451357
    15.76%
  • 2029
    $ 0.473925
    21.55%
  • 2030
    $ 0.497622
    27.63%
  • 2031
    $ 0.522503
    34.01%
  • 2032
    $ 0.548628
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.576059
    47.75%
  • 2034
    $ 0.604862
    55.13%
  • 2035
    $ 0.635106
    62.89%
  • 2036
    $ 0.666861
    71.03%
  • 2037
    $ 0.700204
    79.59%
  • 2038
    $ 0.735214
    88.56%
  • 2039
    $ 0.771975
    97.99%
  • 2040
    $ 0.810574
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Avantis kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.3899
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.389953
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.390273
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.391502
    0.41%
Avantis (AVNT) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma AVNT kaina yra $0.3899. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Avantis (AVNT) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė AVNT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.389953. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Avantis (AVNT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AVNT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.390273. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Avantis (AVNT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AVNT kaina yra $0.391502. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Avantis kainų statistika

$ 0.3899
-2.05%

$ 100.67M
258.21M
$ 2.02M
--

Naujausia AVNT kaina yra $ 0.3899. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -2.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.02M.
Be to, AVNT turi 258.21M apyvartą ir $ 100.67M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Avantis (AVNT)

Bandote įsigyti AVNT? Dabar galite AVNT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Avantis ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AVNT dabar

Avantis istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Avantis, dabartinė Avantis kaina yra 0.3899USD. Apyvartinė Avantis (AVNT) pasiūla yra 0.00 AVNT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $100.67M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.007699
    $ 0.4332
    $ 0.3858
  • 7 dienos
    -0.23%
    $ -0.118
    $ 0.5121
    $ 0.3328
  • 30 dienų
    -0.42%
    $ -0.287599
    $ 0.9462
    $ 0.3328
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Avantis kaina pasikeitė $-0.007699, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Avantis buvo prekiaujama aukščiausia $0.5121 ir žemiausia $0.3328. Kainos pokytis buvo -0.23%. Ši naujausia tendencija parodo AVNT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Avantis įvyko -0.42%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.287599 vertę. Tai rodo, kad AVNT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Avantis kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AVNT kainų istoriją

Kaip veikia Avantis (AVNT) kainų prognozės modulis?

Avantis Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AVNT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Avantis ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AVNT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Avantis kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AVNT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AVNT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Avantis potencialą.

Kodėl AVNT kainų prognozė yra svarbi?

AVNT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AVNT dabar?
Pagal jūsų prognozes, AVNT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AVNT kainų prognozė?
Remiantis Avantis (AVNT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AVNT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AVNT 2026 m.?
1 vieneto Avantis (AVNT) kaina šiandien yra $0.3899. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AVNT kaina 2027 m.?
Avantis (AVNT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AVNT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AVNT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Avantis (AVNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AVNT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Avantis (AVNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AVNT 2030 m.?
1 vieneto Avantis (AVNT) kaina šiandien yra $0.3899. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AVNT kainų prognozė 2040 metams?
Avantis (AVNT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AVNT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.