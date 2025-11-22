OLAXBT (AIO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite OLAXBT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AIO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte OLAXBT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

OLAXBT kainos prognozė
$0.11607
-1.56%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:29:53(UTC+8)

OLAXBT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

OLAXBT (AIO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, OLAXBT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.11607 prekybos kainą 2025 m.

OLAXBT (AIO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, OLAXBT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.121873 prekybos kainą 2026 m.

OLAXBT (AIO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AIO ateities kaina yra $ 0.127967 su 10.25% augimo norma.

OLAXBT (AIO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AIO ateities kaina yra $ 0.134365 su 15.76% augimo norma.

OLAXBT (AIO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AIO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.141083, o augimo norma – 21.55%.

OLAXBT (AIO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AIO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.148138, o augimo norma – 27.63%.

OLAXBT (AIO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. OLAXBT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.241301 prekybos kainą.

OLAXBT (AIO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. OLAXBT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.393054 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.11607
    0.00%
  • 2026
    $ 0.121873
    5.00%
  • 2027
    $ 0.127967
    10.25%
  • 2028
    $ 0.134365
    15.76%
  • 2029
    $ 0.141083
    21.55%
  • 2030
    $ 0.148138
    27.63%
  • 2031
    $ 0.155544
    34.01%
  • 2032
    $ 0.163322
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.171488
    47.75%
  • 2034
    $ 0.180062
    55.13%
  • 2035
    $ 0.189065
    62.89%
  • 2036
    $ 0.198519
    71.03%
  • 2037
    $ 0.208445
    79.59%
  • 2038
    $ 0.218867
    88.56%
  • 2039
    $ 0.229810
    97.99%
  • 2040
    $ 0.241301
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės OLAXBT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.11607
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.116085
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.116181
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.116547
    0.41%
OLAXBT (AIO) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma AIO kaina yra $0.11607. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

OLAXBT (AIO) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė AIO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.116085. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

OLAXBT (AIO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AIO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.116181. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

OLAXBT (AIO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AIO kaina yra $0.116547. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė OLAXBT kainų statistika

$ 0.11607
-1.55%

$ 26.73M
230.25M
$ 60.71K
--

Naujausia AIO kaina yra $ 0.11607. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.56%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 60.71K.
Be to, AIO turi 230.25M apyvartą ir $ 26.73M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti OLAXBT (AIO)

Bandote įsigyti AIO? Dabar galite AIO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti OLAXBT ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AIO dabar

OLAXBT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje OLAXBT, dabartinė OLAXBT kaina yra 0.11607USD. Apyvartinė OLAXBT (AIO) pasiūla yra 0.00 AIO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $26.73M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.001779
    $ 0.11859
    $ 0.1157
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000179
    $ 0.13007
    $ 0.11396
  • 30 dienų
    -0.33%
    $ -0.058099
    $ 0.20407
    $ 0.10467
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas OLAXBT kaina pasikeitė $-0.001779, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas OLAXBT buvo prekiaujama aukščiausia $0.13007 ir žemiausia $0.11396. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo AIO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį OLAXBT įvyko -0.33%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.058099 vertę. Tai rodo, kad AIO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą OLAXBT kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AIO kainų istoriją

Kaip veikia OLAXBT (AIO) kainų prognozės modulis?

OLAXBT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AIO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius OLAXBT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AIO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti OLAXBT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AIO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AIO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą OLAXBT potencialą.

Kodėl AIO kainų prognozė yra svarbi?

AIO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AIO dabar?
Pagal jūsų prognozes, AIO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AIO kainų prognozė?
Remiantis OLAXBT (AIO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AIO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AIO 2026 m.?
1 vieneto OLAXBT (AIO) kaina šiandien yra $0.11607. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AIO kaina 2027 m.?
OLAXBT (AIO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AIO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AIO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, OLAXBT (AIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AIO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, OLAXBT (AIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AIO 2030 m.?
1 vieneto OLAXBT (AIO) kaina šiandien yra $0.11607. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AIO kainų prognozė 2040 metams?
OLAXBT (AIO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AIO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.