ໂລໂກ້ ZKitty Bot

ZKitty Bot ລາຄາ ($ZKITTY)

USD

ZKitty Bot ($ZKITTY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.03832226
$0.03832226$0.03832226
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ ZKitty Bot ($ZKITTY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ ZKitty Bot ($ZKITTY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03832226USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 77.48KUSD. $ZKITTY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດZKitty Botຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- ZKitty Bot ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 2.02M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງ$ZKITTY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.$ZKITTY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ZKitty Bot ($ZKITTY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ ZKitty Bot ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງZKitty Bot ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000387208.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ZKitty Bot ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000176933.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ZKitty Bot ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00003014427539637.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.02%
30 ມື້$ +0.0000387208+0.10%
60 ວັນ$ +0.0000176933+0.05%
90 ວັນ$ -0.00003014427539637-0.07%

ZKitty Bot ($ZKITTY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ ZKitty Bot: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.03831928
$ 0.03831928$ 0.03831928

$ 0.03833191
$ 0.03833191$ 0.03833191

$ 0.116901
$ 0.116901$ 0.116901

--

-0.02%

-0.00%

ZKitty Bot ($ZKITTY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 77.48K
$ 77.48K$ 77.48K

--
----

2.02M
2.02M 2.02M

ແມ່ນຫຍັງ ZKitty Bot ($ZKITTY)

5333 cute collectibles with powerful airdrop farming utility | Earn tokens by staking NFTs and completing on-chain tasks on Telegram

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ ZKitty Bot($ZKITTY)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

$ZKITTY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 $ZKITTY ເຖິງ VND
1,008.4502719
1 $ZKITTY ເຖິງ AUD
A$0.059399503
1 $ZKITTY ເຖິງ GBP
0.028741695
1 $ZKITTY ເຖິງ EUR
0.0337235888
1 $ZKITTY ເຖິງ USD
$0.03832226
1 $ZKITTY ເຖິງ MYR
RM0.1636360502
1 $ZKITTY ເຖິງ TRY
1.4780895682
1 $ZKITTY ເຖິງ JPY
¥5.552895474
1 $ZKITTY ເຖິງ RUB
3.1688676794
1 $ZKITTY ເຖິງ INR
3.2432128638
1 $ZKITTY ເຖິງ IDR
Rp628.2336699744
1 $ZKITTY ເຖິງ KRW
53.6726244656
1 $ZKITTY ເຖິງ PHP
2.1330169916
1 $ZKITTY ເຖິງ EGP
￡E.1.9452379176
1 $ZKITTY ເຖິງ BRL
R$0.216520769
1 $ZKITTY ເຖິງ CAD
C$0.0528847188
1 $ZKITTY ເຖິງ BDT
4.671483494
1 $ZKITTY ເຖິງ NGN
61.4137209856
1 $ZKITTY ເຖິງ UAH
1.594206016
1 $ZKITTY ເຖິງ VES
Bs3.37235888
1 $ZKITTY ເຖິງ PKR
Rs10.8038115392
1 $ZKITTY ເຖິງ KZT
19.7229343316
1 $ZKITTY ເຖິງ THB
฿1.268466806
1 $ZKITTY ເຖິງ TWD
NT$1.1768766046
1 $ZKITTY ເຖິງ AED
د.إ0.1406426942
1 $ZKITTY ເຖິງ CHF
Fr0.0314242532
1 $ZKITTY ເຖິງ HKD
HK$0.296997515
1 $ZKITTY ເຖິງ MAD
.د.م0.3548641276
1 $ZKITTY ເຖິງ MXN
$0.7503498508