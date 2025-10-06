ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດBluWhale AIຂອງມື້ນີ້0.01313 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBLUAIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBLUAIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ BLUAI

BLUAI ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ BLUAI

BLUAI ເຈ້ຍຂາວ

BLUAI ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

BLUAI Tokenomics

BLUAI ການຄາດຄະເນລາຄາ

BLUAI ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ BLUAI

BLUAIຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

BLUAI Spot

BLUAI USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ BluWhale AI

BluWhale AI ລາຄາ (BLUAI)

1 BLUAI ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01313
$0.01313
-7.79%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 20:11:51 (UTC+8)

BluWhale AI (BLUAI)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0126
$ 0.0126
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.01549
$ 0.01549
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0126
$ 0.0126

$ 0.01549
$ 0.01549

--
----

--
----

-2.38%

-7.79%

-32.78%

-32.78%

BluWhale AI (BLUAI) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.01313. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BLUAIມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0126 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.01549, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BLUAIລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BLUAIມີການປ່ຽນແປງ-2.38%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -7.79%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -32.78%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

BluWhale AI (BLUAI) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
--

$ 734.83K
$ 734.83K

$ 131.30M
$ 131.30M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

SUI

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBluWhale AIການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 734.83K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBLUAIແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 131.30M.

BluWhale AI (BLUAI) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BluWhale AI ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0011092-7.79%
30 ມື້$ +0.00813+162.60%
60 ວັນ$ +0.00813+162.60%
90 ວັນ$ +0.00813+162.60%
BluWhale AI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, BLUAIບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0011092 (-7.79%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

BluWhale AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.00813 (+162.60%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

BluWhale AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, BLUAI ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.00813 (+162.60%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

BluWhale AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.00813 (+162.60%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ BluWhale AI (BLUAI)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າBluWhale AIປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ BluWhale AI ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງBLUAI ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບBluWhale AI ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການBluWhale AI ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

BluWhale AI ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

BluWhale AI (BLUAI) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ BluWhale AI (BLUAI) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບBluWhale AI.

ກວດເບິ່ງການBluWhale AIຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

BluWhale AI (BLUAI) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBluWhale AI (BLUAI) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BLUAI ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື BluWhale AI(BLUAI)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ BluWhale AI ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ BluWhale AI ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

BLUAI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ VND
345.51595
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ AUD
A$0.0200889
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ GBP
0.0099788
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ EUR
0.0114231
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ USD
$0.01313
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ MYR
RM0.0550147
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ TRY
0.5525104
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ JPY
¥2.00889
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ ARS
ARS$19.4229464
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ RUB
1.0644491
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ INR
1.1644997
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ IDR
Rp218.8332458
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ PHP
0.7699432
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ EGP
￡E.0.6217055
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BRL
R$0.0707707
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ CAD
C$0.018382
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BDT
1.6023852
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ NGN
18.9192796
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ COP
$50.69493
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ ZAR
R.0.2293811
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ UAH
0.5519852
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ TZS
T.Sh.32.26041
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ VES
Bs2.92799
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ CLP
$12.35533
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ PKR
Rs3.7100128
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ KZT
6.8960073
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ THB
฿0.4271189
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ TWD
NT$0.4054544
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ AED
د.إ0.0481871
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ CHF
Fr0.010504
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ HKD
HK$0.1020201
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ AMD
֏5.0228815
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ MAD
.د.م0.1222403
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ MXN
$0.2443493
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ SAR
ريال0.0492375
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ ETB
Br2.0039006
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ KES
KSh1.6962647
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ JOD
د.أ0.00930917
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ PLN
0.048581
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ RON
лв0.0580346
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ SEK
kr0.1255228
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BGN
лв0.0221897
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ HUF
Ft4.4403034
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ CZK
0.278356
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ KWD
د.ك0.00403091
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ ILS
0.0428038
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BOB
Bs0.0909909
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ AZN
0.022321
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ TJS
SM0.1210586
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ GEL
0.0357136
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ AOA
Kz11.979812
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00493688
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BMD
$0.01313
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ DKK
kr0.0852137
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ HNL
L0.3458442
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ MUR
0.602667
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ NAD
$0.227149
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ NOK
kr0.1340573
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ NZD
$0.0231088
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ PAB
B/.0.01313
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ PGK
K0.0552773
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0477932
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ RSD
дин.1.33926
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ UZS
soʻm158.1927347
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ ALL
L1.10292
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ ANG
ƒ0.0235027
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ AWG
ƒ0.0235027
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BBD
$0.02626
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BAM
KM0.0221897
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BIF
Fr38.61533
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BND
$0.017069
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BSD
$0.01313
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ JMD
$2.1071024
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ KHR
52.7308678
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ KMF
Fr5.59338
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ LAK
285.4347769
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ LKR
රු3.9969033
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ MDL
L0.2221596
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ MGA
Ar59.144085
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ MOP
P0.10504
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ MVR
0.202202
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ MWK
MK22.7951243
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ MZN
MT0.8396635
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ NPR
रु1.8634096
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ PYG
93.11796
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ RWF
Fr19.05163
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ SBD
$0.1080599
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ SCR
0.1831635
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ SRD
$0.509444
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ SVC
$0.1147562
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ SZL
L0.227149
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ TMT
m0.0460863
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ TND
د.ت0.03815578
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ TTD
$0.0888901
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ UGX
Sh45.74492
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ XAF
Fr7.4841
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ XCD
$0.035451
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ XOF
Fr7.4841
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ XPF
Fr1.35239
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BWP
P0.1762046
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ BZD
$0.0263913
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ CVE
$1.2589044
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ DJF
Fr2.32401
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ DOP
$0.8446529
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ DZD
د.ج1.7149093
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ FJD
$0.0299364
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ GNF
Fr114.16535
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ GTQ
Q0.1005758
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ GYD
$2.7462708
1 BluWhale AI(BLUAI) ເຖິງ ISK
kr1.65438

ແຫຼງຂໍ້ມູນ BluWhale AI

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ BluWhale AI ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ BluWhale AI ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ BluWhale AI

ມື້ນີ້ມີBluWhale AI (BLUAI) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ BLUAIແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.01313 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາBLUAIປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​BLUAIປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.01313. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງBluWhale AI?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງBLUAI​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງBLUAI?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນBLUAIແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງBLUAI?
BLUAI ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງBLUAI?
BLUAIຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດBLUAI?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການBLUAIແມ່ນ$ 734.83K USD.
ປີນີ້BLUAIຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
BLUAI ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງBLUAIການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 20:11:51 (UTC+8)

BluWhale AI (BLUAI) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BLUAI -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0.01313 USD

ຊື້ຂາຍ BLUAI

BLUAI/USDT
$0.01313
$0.01313
-7.53%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

$104,470.38

$3,520.00

$161.60

$1.0002

$1.1800

$104,470.38

$3,520.00

$161.60

$2.2863

$0.16574

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07486

$42.073

$0.3719

$128.44

$5.012

