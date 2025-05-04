ໂລໂກ້ STAKE

STAKE ລາຄາ (STAKE)

USD

STAKE (STAKE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.071563
$0.071563$0.071563
-6.10%(1D)

ລາຄາຂອງ STAKE (STAKE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ STAKE (STAKE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.071563USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 132.26KUSD. STAKE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSTAKEຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- STAKE ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -6.18%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.85M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSTAKE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.STAKE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

STAKE (STAKE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ STAKE ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00471530084729888.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSTAKE ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0137263988.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ STAKE ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0053914848.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ STAKE ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0158208903595346.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00471530084729888-6.18%
30 ມື້$ +0.0137263988+19.18%
60 ວັນ$ +0.0053914848+7.53%
90 ວັນ$ -0.0158208903595346-18.10%

STAKE (STAKE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ STAKE: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.071121
$ 0.071121$ 0.071121

$ 0.076509
$ 0.076509$ 0.076509

$ 43.0
$ 43.0$ 43.0

+0.04%

-6.18%

+0.76%

STAKE (STAKE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 132.26K
$ 132.26K$ 132.26K

--
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1.85M
1.85M 1.85M

ແມ່ນຫຍັງ STAKE (STAKE)

STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

STAKE (STAKE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ STAKE(STAKE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

STAKE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 STAKE ເຖິງ VND
1,883.180345
1 STAKE ເຖິງ AUD
A$0.11092265
1 STAKE ເຖິງ GBP
0.05367225
1 STAKE ເຖິງ EUR
0.06297544
1 STAKE ເຖິງ USD
$0.071563
1 STAKE ເຖິງ MYR
RM0.30557401
1 STAKE ເຖິງ TRY
2.76018491
1 STAKE ເຖິງ JPY
¥10.3694787
1 STAKE ເຖິງ RUB
5.91754447
1 STAKE ເຖິງ INR
6.05637669
1 STAKE ເຖິງ IDR
Rp1,173.16374672
1 STAKE ເຖິງ KRW
100.22827528
1 STAKE ເຖິງ PHP
3.98319658
1 STAKE ເຖິງ EGP
￡E.3.63253788
1 STAKE ເຖິງ BRL
R$0.40433095
1 STAKE ເຖິງ CAD
C$0.09875694
1 STAKE ເຖິງ BDT
8.7235297
1 STAKE ເຖິງ NGN
114.68400128
1 STAKE ເຖິງ UAH
2.9770208
1 STAKE ເຖິງ VES
Bs6.154418
1 STAKE ເຖິງ PKR
Rs20.17504096
1 STAKE ເຖິງ KZT
36.83061358
1 STAKE ເຖິງ THB
฿2.3687353
1 STAKE ເຖິງ TWD
NT$2.19769973
1 STAKE ເຖິງ AED
د.إ0.26263621
1 STAKE ເຖິງ CHF
Fr0.05868166
1 STAKE ເຖິງ HKD
HK$0.55461325
1 STAKE ເຖິງ MAD
.د.م0.66267338
1 STAKE ເຖິງ MXN
$1.40120354