Metaverser ລາຄາ (MTVT)
ລາຄາສົດຂອງ Metaverser (MTVT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00132749USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 774.08KUSD. MTVT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMetaverserຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Metaverser ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.30%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 583.12M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMTVT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MTVT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Metaverser ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMetaverser ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001658029.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metaverser ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002339452.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metaverser ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000635383447778435.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-1.30%
|30 ມື້
|$ +0.0001658029
|+12.49%
|60 ວັນ
|$ +0.0002339452
|+17.62%
|90 ວັນ
|$ -0.0000635383447778435
|-4.56%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Metaverser: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-2.34%
-1.30%
+6.67%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Metaverser is a revolutionary new virtual world that offers players the opportunity to explore, create, and interact in a vast and immersive 3D environment. The Metaverser platform is the first of its kind, allowing players to seamlessly switch between different gaming platforms while still earning rewards and progressing in the game.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 MTVT ເຖິງ VND
₫34.93289935
|1 MTVT ເຖິງ AUD
A$0.0020576095
|1 MTVT ເຖິງ GBP
￡0.0009956175
|1 MTVT ເຖິງ EUR
€0.0011681912
|1 MTVT ເຖິງ USD
$0.00132749
|1 MTVT ເຖິງ MYR
RM0.0056683823
|1 MTVT ເຖິງ TRY
₺0.0512012893
|1 MTVT ເຖິງ JPY
¥0.192353301
|1 MTVT ເຖິງ RUB
₽0.1097701481
|1 MTVT ເຖິງ INR
₹0.1123454787
|1 MTVT ເຖິງ IDR
Rp21.7621276656
|1 MTVT ເຖິງ KRW
₩1.8592293944
|1 MTVT ເຖິງ PHP
₱0.0738880934
|1 MTVT ເຖິງ EGP
￡E.0.0673833924
|1 MTVT ເຖິງ BRL
R$0.0075003185
|1 MTVT ເຖິງ CAD
C$0.0018319362
|1 MTVT ເຖິງ BDT
৳0.161821031
|1 MTVT ເຖິງ NGN
₦2.1273823744
|1 MTVT ເຖິງ UAH
₴0.055223584
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Bs0.11416414
|1 MTVT ເຖິງ PKR
Rs0.3742459808
|1 MTVT ເຖິງ KZT
₸0.6832060034
|1 MTVT ເຖິງ THB
฿0.043939919
|1 MTVT ເຖິງ TWD
NT$0.0407672179
|1 MTVT ເຖິງ AED
د.إ0.0048718883
|1 MTVT ເຖິງ CHF
Fr0.0010885418
|1 MTVT ເຖິງ HKD
HK$0.0102880475
|1 MTVT ເຖິງ MAD
.د.م0.0122925574
|1 MTVT ເຖິງ MXN
$0.0259922542