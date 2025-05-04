ໂລໂກ້ Metaverser

Metaverser ລາຄາ (MTVT)

USD

Metaverser (MTVT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00132749
$0.00132749$0.00132749
-1.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Metaverser (MTVT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Metaverser (MTVT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00132749USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 774.08KUSD. MTVT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMetaverserຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Metaverser ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.30%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 583.12M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMTVT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MTVT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Metaverser (MTVT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Metaverser ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMetaverser ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001658029.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metaverser ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002339452.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metaverser ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000635383447778435.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-1.30%
30 ມື້$ +0.0001658029+12.49%
60 ວັນ$ +0.0002339452+17.62%
90 ວັນ$ -0.0000635383447778435-4.56%

Metaverser (MTVT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Metaverser: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00132749
$ 0.00132749$ 0.00132749

$ 0.00136099
$ 0.00136099$ 0.00136099

$ 0.02352995
$ 0.02352995$ 0.02352995

-2.34%

-1.30%

+6.67%

Metaverser (MTVT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 774.08K
$ 774.08K$ 774.08K

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583.12M
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ແມ່ນຫຍັງ Metaverser (MTVT)

Metaverser is a revolutionary new virtual world that offers players the opportunity to explore, create, and interact in a vast and immersive 3D environment. The Metaverser platform is the first of its kind, allowing players to seamlessly switch between different gaming platforms while still earning rewards and progressing in the game.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Metaverser (MTVT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Metaverser(MTVT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MTVT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MTVT ເຖິງ VND
34.93289935
1 MTVT ເຖິງ AUD
A$0.0020576095
1 MTVT ເຖິງ GBP
0.0009956175
1 MTVT ເຖິງ EUR
0.0011681912
1 MTVT ເຖິງ USD
$0.00132749
1 MTVT ເຖິງ MYR
RM0.0056683823
1 MTVT ເຖິງ TRY
0.0512012893
1 MTVT ເຖິງ JPY
¥0.192353301
1 MTVT ເຖິງ RUB
0.1097701481
1 MTVT ເຖິງ INR
0.1123454787
1 MTVT ເຖິງ IDR
Rp21.7621276656
1 MTVT ເຖິງ KRW
1.8592293944
1 MTVT ເຖິງ PHP
0.0738880934
1 MTVT ເຖິງ EGP
￡E.0.0673833924
1 MTVT ເຖິງ BRL
R$0.0075003185
1 MTVT ເຖິງ CAD
C$0.0018319362
1 MTVT ເຖິງ BDT
0.161821031
1 MTVT ເຖິງ NGN
2.1273823744
1 MTVT ເຖິງ UAH
0.055223584
1 MTVT ເຖິງ VES
Bs0.11416414
1 MTVT ເຖິງ PKR
Rs0.3742459808
1 MTVT ເຖິງ KZT
0.6832060034
1 MTVT ເຖິງ THB
฿0.043939919
1 MTVT ເຖິງ TWD
NT$0.0407672179
1 MTVT ເຖິງ AED
د.إ0.0048718883
1 MTVT ເຖິງ CHF
Fr0.0010885418
1 MTVT ເຖິງ HKD
HK$0.0102880475
1 MTVT ເຖິງ MAD
.د.م0.0122925574
1 MTVT ເຖິງ MXN
$0.0259922542