FUST Token ລາຄາ (FUST)
-1.55%
-7.74%
-19.08%
-19.08%
FUST Token (FUST) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, FUSTມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. FUSTລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, FUSTມີການປ່ຽນແປງ-1.55%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -7.74%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -19.08%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານFUST Tokenການຊື້ຂາຍ$ 2.49M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງFUSTແມ່ນ33.00Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ33000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.49M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ FUST Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFUST Token ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ FUST Token ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ FUST Token ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-7.74%
|30 ມື້
|$ 0
|-30.89%
|60 ວັນ
|$ 0
|-44.76%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|11-03 17:18:56
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
