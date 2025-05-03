ໂລໂກ້ Edwin

Edwin ລາຄາ (EDWIN)

USD

Edwin (EDWIN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00779425
$0.00779425$0.00779425
-8.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Edwin (EDWIN) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Edwin (EDWIN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00779576USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 7.64MUSD. EDWIN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດEdwinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Edwin ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -8.12%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 979.96M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງEDWIN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.EDWIN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Edwin (EDWIN) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Edwin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00068930399318748.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງEdwin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001840898.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Edwin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0012369017.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Edwin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.00465353725892624.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00068930399318748-8.12%
30 ມື້$ +0.0001840898+2.36%
60 ວັນ$ +0.0012369017+15.87%
90 ວັນ$ +0.00465353725892624+148.10%

Edwin (EDWIN) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Edwin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00740941
$ 0.00740941$ 0.00740941

$ 0.00848506
$ 0.00848506$ 0.00848506

$ 0.01372497
$ 0.01372497$ 0.01372497

-1.32%

-8.12%

-19.00%

Edwin (EDWIN) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 7.64M
$ 7.64M$ 7.64M

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979.96M
979.96M 979.96M

ແມ່ນຫຍັງ Edwin (EDWIN)

Edwin is on a mission to democratize DeFAI (Decentralized Finance AI) by building the essential infrastructure that bridges artificial intelligence with decentralized finance. The project provides a unified, secure interface that enables AI agents to interact with any DeFi protocol, abstracting away the complexity of blockchain operations and protocol-specific implementations. Through standardized actions and protocol abstractions, Edwin creates a foundation where AI agents can execute sophisticated financial strategies across multiple protocols and chains. We envision a future where autonomous AI agents can seamlessly interact with DeFi protocols, creating a new paradigm of intelligent, efficient, and accessible financial services. This infrastructure is designed to be open-source and community-driven, ensuring that the benefits of DeFAI are accessible to all developers and users who want to participate in this revolutionary convergence of AI and DeFi.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Edwin(EDWIN)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

EDWIN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 EDWIN ເຖິງ VND
205.1454244
1 EDWIN ເຖິງ AUD
A$0.012083428
1 EDWIN ເຖິງ GBP
0.00584682
1 EDWIN ເຖິງ EUR
0.0068602688
1 EDWIN ເຖິງ USD
$0.00779576
1 EDWIN ເຖິງ MYR
RM0.0332878952
1 EDWIN ເຖິງ TRY
0.3006824632
1 EDWIN ເຖິງ JPY
¥1.129605624
1 EDWIN ເຖິງ RUB
0.6446313944
1 EDWIN ເຖິງ INR
0.6597551688
1 EDWIN ເຖິງ IDR
Rp127.7993238144
1 EDWIN ເຖິງ KRW
10.9184296256
1 EDWIN ເຖິງ PHP
0.4339120016
1 EDWIN ເຖິງ EGP
￡E.0.3957127776
1 EDWIN ເຖິງ BRL
R$0.044046044
1 EDWIN ເຖິງ CAD
C$0.0107581488
1 EDWIN ເຖິງ BDT
0.950303144
1 EDWIN ເຖິງ NGN
12.4931731456
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0.324303616
1 EDWIN ເຖິງ VES
Bs0.67043536
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Rs2.1977806592
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4.0121658416
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฿0.258039656
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NT$0.2394077896
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د.إ0.0286104392
1 EDWIN ເຖິງ CHF
Fr0.0063925232
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HK$0.06041714
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.د.م0.0721887376
1 EDWIN ເຖິງ MXN
$0.1526409808