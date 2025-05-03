BTU Protocol ລາຄາ (BTU)
ລາຄາສົດຂອງ BTU Protocol (BTU) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.677832USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 54.23MUSD. BTU ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBTU Protocolຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- BTU Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.49%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 80.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBTU ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BTU MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ BTU Protocol ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0102538420911449.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBTU Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1252784692.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BTU Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.4477955441.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BTU Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0702147150946962.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0102538420911449
|-1.49%
|30 ມື້
|$ +0.1252784692
|+18.48%
|60 ວັນ
|$ +0.4477955441
|+66.06%
|90 ວັນ
|$ +0.0702147150946962
|+11.56%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ BTU Protocol: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
0.00%
-1.49%
+33.93%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 BTU ເຖິງ VND
₫17,837.14908
|1 BTU ເຖິງ AUD
A$1.0506396
|1 BTU ເຖິງ GBP
￡0.508374
|1 BTU ເຖິງ EUR
€0.59649216
|1 BTU ເຖິງ USD
$0.677832
|1 BTU ເຖິງ MYR
RM2.89434264
|1 BTU ເຖິງ TRY
₺26.14398024
|1 BTU ເຖິງ JPY
¥98.2178568
|1 BTU ເຖິງ RUB
₽56.04992808
|1 BTU ເຖິງ INR
₹57.36492216
|1 BTU ເຖິງ IDR
Rp11,111.99822208
|1 BTU ເຖິງ KRW
₩949.34438592
|1 BTU ເຖິງ PHP
₱37.72812912
|1 BTU ເຖິງ EGP
￡E.34.40675232
|1 BTU ເຖິງ BRL
R$3.8297508
|1 BTU ເຖິງ CAD
C$0.93540816
|1 BTU ເຖິງ BDT
৳82.6277208
|1 BTU ເຖິງ NGN
₦1,086.26644992
|1 BTU ເຖິງ UAH
₴28.1978112
|1 BTU ເຖິງ VES
Bs58.293552
|1 BTU ເຖິງ PKR
Rs191.09439744
|1 BTU ເຖິງ KZT
₸348.85301712
|1 BTU ເຖິງ THB
฿22.4362392
|1 BTU ເຖິງ TWD
NT$20.81622072
|1 BTU ເຖິງ AED
د.إ2.48764344
|1 BTU ເຖິງ CHF
Fr0.55582224
|1 BTU ເຖິງ HKD
HK$5.253198
|1 BTU ເຖິງ MAD
.د.م6.27672432
|1 BTU ເຖິງ MXN
$13.27195056