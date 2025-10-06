ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດPortal To Bitcoinຂອງມື້ນີ້0.02817 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPTBລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPTBໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ PTB

PTB ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ PTB

PTB ເຈ້ຍຂາວ

PTB ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

PTB Tokenomics

PTB ການຄາດຄະເນລາຄາ

PTB ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ PTB

PTBຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

PTB Spot

PTB USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

ໂລໂກ້ Portal To Bitcoin

Portal To Bitcoin ລາຄາ (PTB)

1 PTB ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.02817
+18.51%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:53:52 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.02355
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.03006
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.02355
$ 0.03006
$ 0.08213221598557312
$ 0.02361778534168146
-1.58%

+18.51%

-6.85%

-6.85%

Portal To Bitcoin (PTB) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.02817. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, PTBມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.02355 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.03006, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. PTBລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.08213221598557312, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.02361778534168146.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, PTBມີການປ່ຽນແປງ-1.58%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +18.51%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -6.85%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Portal To Bitcoin (PTB) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.488

$ 48.94M
$ 213.32K
$ 236.63M
1.74B
8,400,000,000
5,258,400,000
20.68%

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານPortal To Bitcoinການຊື້ຂາຍ$ 48.94M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 213.32K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງPTBແມ່ນ1.74Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ5258400000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 236.63M.

Portal To Bitcoin (PTB) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Portal To Bitcoin ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0043999+18.51%
30 ມື້$ -0.03062-52.09%
60 ວັນ$ -0.01613-36.42%
90 ວັນ$ +0.01817+181.70%
Portal To Bitcoin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, PTBບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0043999 (+18.51%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Portal To Bitcoin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.03062 (-52.09%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Portal To Bitcoin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, PTB ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.01613 (-36.42%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Portal To Bitcoin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.01817 (+181.70%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Portal To Bitcoin (PTB)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າPortal To Bitcoinປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Portal To Bitcoin ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງPTB ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບPortal To Bitcoin ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການPortal To Bitcoin ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Portal To Bitcoin ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Portal To Bitcoin (PTB) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Portal To Bitcoin (PTB) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບPortal To Bitcoin.

ກວດເບິ່ງການPortal To Bitcoinຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງPortal To Bitcoin (PTB) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ PTB ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Portal To Bitcoin(PTB)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Portal To Bitcoin ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Portal To Bitcoin ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

PTB ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ VND
741.29355
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ AUD
A$0.0431001
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ GBP
0.0214092
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ EUR
0.0242262
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ USD
$0.02817
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ MYR
RM0.118314
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ TRY
1.1848302
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ JPY
¥4.31001
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ ARS
ARS$41.6713176
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ RUB
2.2814883
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ INR
2.4950169
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ IDR
Rp469.4998122
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ PHP
1.6521705
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ EGP
￡E.1.3307508
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BRL
R$0.1507095
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ CAD
C$0.039438
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BDT
3.4378668
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ NGN
40.64931
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ COP
$108.76437
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ ZAR
R.0.4887495
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ UAH
1.1842668
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ TZS
T.Sh.69.21369
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ VES
Bs6.28191
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ CLP
$26.42346
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ PKR
Rs7.9597152
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ KZT
14.7951657
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ THB
฿0.9158067
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ TWD
NT$0.870453
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ AED
د.إ0.1033839
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ CHF
Fr0.022536
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ HKD
HK$0.2188809
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ AMD
֏10.7764335
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ MAD
.د.م0.2622627
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ MXN
$0.5214267
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ SAR
ريال0.1056375
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ ETB
Br4.2993054
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ KES
KSh3.6392823
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ JOD
د.أ0.01997253
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ PLN
0.1039473
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ RON
лв0.1242297
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ SEK
kr0.2673333
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BGN
лв0.0476073
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ HUF
Ft9.4752612
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ CZK
0.5952321
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ KWD
د.ك0.00864819
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ ILS
0.0915525
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BOB
Bs0.1952181
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ AZN
0.047889
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ TJS
SM0.2597274
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ GEL
0.0766224
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ AOA
Kz25.7730147
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BHD
.د.ب0.01062009
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BMD
$0.02817
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ DKK
kr0.1825416
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ HNL
L0.7419978
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ MUR
1.2980736
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ NAD
$0.487341
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ NOK
kr0.2856438
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ NZD
$0.0492975
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ PAB
B/.0.02817
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ PGK
K0.1185957
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ QAR
ر.ق0.1025388
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ RSD
дин.2.8682694
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ UZS
soʻm339.3975123
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ ALL
L2.36628
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ ANG
ƒ0.0504243
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ AWG
ƒ0.0504243
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BBD
$0.05634
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BAM
KM0.0476073
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BIF
Fr82.84797
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BND
$0.036621
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BSD
$0.02817
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ JMD
$4.5207216
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ KHR
113.1324102
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ KMF
Fr12.00042
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ LAK
612.3912921
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ LKR
රු8.5752297
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ MDL
L0.4766364
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ MGA
Ar126.891765
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ MOP
P0.22536
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ MVR
0.433818
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ MWK
MK48.9062187
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ MZN
MT1.8014715
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ NPR
रु3.9978864
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ PYG
199.78164
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ RWF
Fr40.87467
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ SBD
$0.2318391
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ SCR
0.4231134
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ SRD
$1.092996
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ SVC
$0.2462058
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ SZL
L0.487341
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ TMT
m0.0988767
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ TND
د.ت0.08186202
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ TTD
$0.1907109
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ UGX
Sh98.14428
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ XAF
Fr16.02873
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ XCD
$0.076059
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ XOF
Fr16.02873
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ XPF
Fr2.90151
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BWP
P0.3780414
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ BZD
$0.0566217
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ CVE
$2.7009396
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ DJF
Fr4.98609
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ DOP
$1.8121761
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ DZD
د.ج3.6851994
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ FJD
$0.0639459
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ GNF
Fr244.93815
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ GTQ
Q0.2157822
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ GYD
$5.8920372
1 Portal To Bitcoin(PTB) ເຖິງ ISK
kr3.54942

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Portal To Bitcoin

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Portal To Bitcoin ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Portal To Bitcoin ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Portal To Bitcoin

ມື້ນີ້ມີPortal To Bitcoin (PTB) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ PTBແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.02817 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາPTBປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​PTBປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.02817. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງPortal To Bitcoin?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງPTB​ແມ່ນ​$ 48.94M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງPTB?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນPTBແມ່ນ 1.74B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງPTB?
PTB ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.08213221598557312 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງPTB?
PTBຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.02361778534168146 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດPTB?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການPTBແມ່ນ$ 213.32K USD.
ປີນີ້PTBຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
PTB ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງPTBການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:53:52 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

