ລາຄາສົດWLFIຂອງມື້ນີ້0.1096 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດWLFIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວWLFIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ WLFI

WLFI ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ WLFI

WLFI ເຈ້ຍຂາວ

WLFI ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

WLFI Tokenomics

WLFI ການຄາດຄະເນລາຄາ

WLFI ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ WLFI

ໂລໂກ້ WLFI

WLFI ລາຄາ (WLFI)

1 WLFI ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.1094
$0.1094$0.1094
-4.53%1D
USD
WLFI (WLFI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:33:54 (UTC+8)

WLFI (WLFI)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.108
$ 0.108$ 0.108
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.1279
$ 0.1279$ 0.1279
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.108
$ 0.108$ 0.108

$ 0.1279
$ 0.1279$ 0.1279

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643$ 0.09151658544301643

-5.03%

-4.53%

-23.73%

-23.73%

WLFI (WLFI) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.1096. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, WLFIມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.108 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.1279, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. WLFIລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.4600440080440167, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.09151658544301643.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, WLFIມີການປ່ຽນແປງ-5.03%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -4.53%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -23.73%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

WLFI (WLFI) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.33

$ 2.69B
$ 2.69B$ 2.69B

$ 7.57M
$ 7.57M$ 7.57M

$ 10.96B
$ 10.96B$ 10.96B

24.57B
24.57B 24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

24.57%

0.08%

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານWLFIການຊື້ຂາຍ$ 2.69B 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 7.57M. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງWLFIແມ່ນ24.57Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ100000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 10.96B.

WLFI (WLFI) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ WLFI ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.005191-4.53%
30 ມື້$ -0.0937-46.09%
60 ວັນ$ -0.0773-41.36%
90 ວັນ$ +0.0596+119.20%
WLFI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, WLFIບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.005191 (-4.53%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

WLFI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0937 (-46.09%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

WLFI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, WLFI ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0773 (-41.36%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

WLFI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0596 (+119.20%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ WLFI (WLFI)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າWLFIປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ WLFI ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງWLFI ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບWLFI ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການWLFI ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

WLFI ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

WLFI (WLFI) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ WLFI (WLFI) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບWLFI.

ກວດເບິ່ງການWLFIຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

WLFI (WLFI) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງWLFI (WLFI) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ WLFI ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື WLFI(WLFI)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ WLFI ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ WLFI ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

WLFI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 WLFI(WLFI) ເຖິງ VND
2,884.124
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ AUD
A$0.167688
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ GBP
0.083296
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ EUR
0.094256
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ USD
$0.1096
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ MYR
RM0.46032
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ TRY
4.610872
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ JPY
¥16.7688
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ ARS
ARS$162.129088
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ RUB
8.876504
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ INR
9.707272
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ IDR
Rp1,826.665936
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ PHP
6.429136
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ EGP
￡E.5.1786
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BRL
R$0.58636
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ CAD
C$0.15344
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BDT
13.375584
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ NGN
158.1528
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ COP
$423.1656
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ ZAR
R.1.900464
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ UAH
4.607584
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ TZS
T.Sh.269.2872
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ VES
Bs24.4408
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ CLP
$102.8048
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ PKR
Rs30.968576
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ KZT
57.563016
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ THB
฿3.564192
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ TWD
NT$3.38664
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ AED
د.إ0.402232
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ CHF
Fr0.08768
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ HKD
HK$0.851592
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ AMD
֏41.92748
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ MAD
.د.م1.020376
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ MXN
$2.0276
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ SAR
ريال0.411
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ ETB
Br16.727152
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ KES
KSh14.159224
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ JOD
د.أ0.0777064
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ PLN
0.404424
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ RON
лв0.483336
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ SEK
kr1.040104
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BGN
лв0.185224
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ HUF
Ft36.865056
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ CZK
2.316944
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ KWD
د.ك0.0336472
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ ILS
0.3562
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BOB
Bs0.759528
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ AZN
0.18632
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ TJS
SM1.010512
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ GEL
0.298112
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ AOA
Kz100.274136
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0413192
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BMD
$0.1096
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ DKK
kr0.710208
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ HNL
L2.886864
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ MUR
5.050368
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ NAD
$1.89608
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ NOK
kr1.111344
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ NZD
$0.1918
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ PAB
B/.0.1096
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ PGK
K0.461416
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ QAR
ر.ق0.398944
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ RSD
дин.11.163856
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ UZS
soʻm1,320.481624
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ ALL
L9.2064
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ ANG
ƒ0.196184
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ AWG
ƒ0.196184
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BBD
$0.2192
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BAM
KM0.185224
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BIF
Fr322.3336
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BND
$0.14248
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BSD
$0.1096
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ JMD
$17.588608
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ KHR
440.160176
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ KMF
Fr46.6896
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ LAK
2,382.608648
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ LKR
රු33.363336
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ MDL
L1.854432
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ MGA
Ar493.6932
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ MOP
P0.8768
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ MVR
1.68784
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ MWK
MK190.277656
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ MZN
MT7.00892
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ NPR
रु15.554432
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ PYG
777.2832
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ RWF
Fr159.0296
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ SBD
$0.902008
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ SCR
1.646192
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ SRD
$4.25248
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ SVC
$0.957904
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ SZL
L1.89608
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ TMT
m0.384696
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ TND
د.ت0.3184976
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ TTD
$0.741992
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ UGX
Sh381.8464
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ XAF
Fr62.3624
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ XCD
$0.29592
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ XOF
Fr62.3624
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ XPF
Fr11.2888
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BWP
P1.470832
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ BZD
$0.220296
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ CVE
$10.508448
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ DJF
Fr19.3992
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ DOP
$7.050568
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ DZD
د.ج14.328008
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ FJD
$0.248792
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ GNF
Fr952.972
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ GTQ
Q0.839536
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ GYD
$22.923936
1 WLFI(WLFI) ເຖິງ ISK
kr13.8096

ແຫຼງຂໍ້ມູນ WLFI

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ WLFI ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ WLFI ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ WLFI

ມື້ນີ້ມີWLFI (WLFI) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ WLFIແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.1096 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາWLFIປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​WLFIປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.1096. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງWLFI?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງWLFI​ແມ່ນ​$ 2.69B USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງWLFI?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນWLFIແມ່ນ 24.57B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງWLFI?
WLFI ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.4600440080440167 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງWLFI?
WLFIຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.09151658544301643 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດWLFI?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການWLFIແມ່ນ$ 7.57M USD.
ປີນີ້WLFIຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
WLFI ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງWLFIການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:33:54 (UTC+8)

WLFI (WLFI) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

