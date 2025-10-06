ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດWIKI CATຂອງມື້ນີ້0.00000009014 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດWKCລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວWKCໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ WKC

WKC ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ WKC

WKC ເຈ້ຍຂາວ

WKC ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

WKC Tokenomics

WKC ການຄາດຄະເນລາຄາ

WKC ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ WKC

WKCຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

WKC Spot

ໂລໂກ້ WIKI CAT

WIKI CAT ລາຄາ (WKC)

1 WKC ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00000009014
$0.00000009014$0.00000009014
-4.69%1D
USD
WIKI CAT (WKC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:01:12 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00000008869
$ 0.00000008869$ 0.00000008869
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.000000104
$ 0.000000104$ 0.000000104
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00000008869
$ 0.00000008869$ 0.00000008869

$ 0.000000104
$ 0.000000104$ 0.000000104

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301

-3.77%

-4.68%

-24.14%

-24.14%

WIKI CAT (WKC) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.00000009014. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, WKCມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00000008869 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.000000104, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. WKCລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.000000472824771637, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.000000000057105301.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, WKCມີການປ່ຽນແປງ-3.77%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -4.68%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -24.14%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

WIKI CAT (WKC) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.490

$ 49.20M
$ 49.20M$ 49.20M

$ 76.42K
$ 76.42K$ 76.42K

$ 76.69M
$ 76.69M$ 76.69M

545.84T
545.84T 545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178 850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012 853,278,579,305,012

64.15%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານWIKI CATການຊື້ຂາຍ$ 49.20M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 76.42K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງWKCແມ່ນ545.84Tກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ853278579305012. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 76.69M.

WIKI CAT (WKC) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ WIKI CAT ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0000000044356-4.68%
30 ມື້$ -0.00000011109-55.21%
60 ວັນ$ -0.00000008257-47.81%
90 ວັນ$ +0.00000007014+350.70%
WIKI CAT ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, WKCບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0000000044356 (-4.68%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

WIKI CAT ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00000011109 (-55.21%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

WIKI CAT ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, WKC ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00000008257 (-47.81%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

WIKI CAT ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.00000007014 (+350.70%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ WIKI CAT (WKC)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າWIKI CATປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ WIKI CAT ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງWKC ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບWIKI CAT ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການWIKI CAT ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

WIKI CAT ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

WIKI CAT (WKC) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ WIKI CAT (WKC) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບWIKI CAT.

ກວດເບິ່ງການWIKI CATຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

WIKI CAT (WKC) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງWIKI CAT (WKC) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ WKC ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື WIKI CAT(WKC)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ WIKI CAT ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ WIKI CAT ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

WKC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ VND
0.0023720341
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ AUD
A$0.0000001379142
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ GBP
0.0000000685064
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ EUR
0.0000000775204
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ USD
$0.00000009014
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ MYR
RM0.000000378588
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ TRY
0.0000037912884
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ JPY
¥0.00001379142
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ ARS
ARS$0.0001333422992
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ RUB
0.0000073004386
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ INR
0.0000079873054
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ IDR
Rp0.0015023327324
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ PHP
0.0000052876124
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ EGP
￡E.0.000004259115
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BRL
R$0.000000482249
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ CAD
C$0.000000126196
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BDT
0.0000110006856
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ NGN
0.00013007202
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ COP
$0.00034803054
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ ZAR
R.0.0000015648304
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ UAH
0.0000037894856
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.000222019327
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ VES
Bs0.00002010122
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ CLP
$0.00008455132
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ PKR
Rs0.0000254699584
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ KZT
0.0000473424294
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ THB
฿0.0000029313528
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ TWD
NT$0.0000027862274
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ AED
د.إ0.0000003308138
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ CHF
Fr0.000000072112
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ HKD
HK$0.0000007003878
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ AMD
֏0.000034483057
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ MAD
.د.م0.0000008392034
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ MXN
$0.0000016684914
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ SAR
ريال0.000000338025
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ ETB
Br0.0000137571668
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ KES
KSh0.0000116496936
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ JOD
د.أ0.00000006390926
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ PLN
0.0000003326166
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ RON
лв0.0000003975174
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ SEK
kr0.00000085633
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BGN
лв0.0000001523366
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ HUF
Ft0.0000303086736
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ CZK
0.0000019046582
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ KWD
د.ك0.00000002767298
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ ILS
0.000000292955
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BOB
Bs0.0000006246702
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ AZN
0.000000153238
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ TJS
SM0.0000008310908
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ GEL
0.0000002451808
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ AOA
Kz0.0000824699874
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00000003398278
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BMD
$0.00000009014
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ DKK
kr0.0000005841072
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ HNL
L0.0000023742876
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ MUR
0.0000041536512
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ NAD
$0.000001559422
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ NOK
kr0.0000009140196
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ NZD
$0.0000001586464
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ PAB
B/.0.00000009014
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ PGK
K0.0000003794894
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0000003281096
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ RSD
дин.0.0000091771534
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ UZS
soʻm0.0010860238466
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ ALL
L0.00000757176
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ ANG
ƒ0.0000001613506
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ AWG
ƒ0.0000001613506
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BBD
$0.00000018028
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BAM
KM0.0000001523366
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BIF
Fr0.00026510174
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BND
$0.000000117182
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BSD
$0.00000009014
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ JMD
$0.0000144656672
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ KHR
0.0003620076484
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ KMF
Fr0.00003839964
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ LAK
0.0019595651782
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ LKR
රු0.0000274395174
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ MDL
L0.0000015251688
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ MGA
Ar0.00040603563
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ MOP
P0.00000072112
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ MVR
0.000001388156
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ MWK
MK0.0001564929554
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ MZN
MT0.000005764453
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ NPR
रु0.0000127926688
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ PYG
0.00063927288
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ RWF
Fr0.00013079314
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ SBD
$0.0000007418522
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ SCR
0.0000012971146
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ SRD
$0.000003497432
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ SVC
$0.0000007878236
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ SZL
L0.000001559422
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ TMT
m0.0000003163914
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ TND
د.ت0.00000026194684
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ TTD
$0.0000006102478
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ UGX
Sh0.00031404776
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ XAF
Fr0.00005128966
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ XCD
$0.000000243378
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ XOF
Fr0.00005128966
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ XPF
Fr0.00000928442
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BWP
P0.0000012096788
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ BZD
$0.0000001811814
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ CVE
$0.0000086426232
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ DJF
Fr0.00001595478
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ DOP
$0.0000057987062
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ DZD
د.ج0.0000117921148
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ FJD
$0.0000002046178
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ GNF
Fr0.0007837673
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ GTQ
Q0.0000006904724
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ GYD
$0.0000188536824
1 WIKI CAT(WKC) ເຖິງ ISK
kr0.00001135764

ແຫຼງຂໍ້ມູນ WIKI CAT

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ WIKI CAT ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ WIKI CAT ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ WIKI CAT

ມື້ນີ້ມີWIKI CAT (WKC) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ WKCແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00000009014 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາWKCປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​WKCປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00000009014. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງWIKI CAT?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງWKC​ແມ່ນ​$ 49.20M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງWKC?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນWKCແມ່ນ 545.84T USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງWKC?
WKC ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.000000472824771637 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງWKC?
WKCຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.000000000057105301 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດWKC?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການWKCແມ່ນ$ 76.42K USD.
ປີນີ້WKCຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
WKC ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງWKCການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:01:12 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

WKC -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

WKC
WKC
USD
USD

1 WKC = 0.00000 USD

ຊື້ຂາຍ WKC

WKC/USDT
$0.00000009014
$0.00000009014$0.00000009014
-6.06%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

