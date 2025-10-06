ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດUCNຂອງມື້ນີ້1457.67 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດUCNລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວUCNໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ UCN

UCN ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ UCN

UCN ເຈ້ຍຂາວ

UCN ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

UCN Tokenomics

UCN ການຄາດຄະເນລາຄາ

UCN ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ UCN

UCNຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

UCN Spot

UCN ລາຄາ (UCN)

1 UCN ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$1,457.67
-0.02%1D
USD
UCN (UCN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:33:18 (UTC+8)

UCN (UCN)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 1,415.01
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 1,462.41
ສູງກວ່າ 24H

$ 1,415.01
$ 1,462.41
--
--
0.00%

-0.02%

+2.74%

+2.74%

UCN (UCN) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 1,457.67. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, UCNມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 1,415.01 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 1,462.41, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. UCNລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, UCNມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.02%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +2.74%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

UCN (UCN) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 8.08M
$ 8.08M$ 8.08M

$ 145.77M
$ 145.77M$ 145.77M

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານUCNການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 8.08M. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງUCNແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ100000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 145.77M.

UCN (UCN) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ UCN ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.2916-0.02%
30 ມື້$ +158.08+12.16%
60 ວັນ$ +857.67+142.94%
90 ວັນ$ +857.67+142.94%
UCN ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, UCNບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.2916 (-0.02%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

UCN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +158.08 (+12.16%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

UCN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, UCN ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +857.67 (+142.94%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

UCN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +857.67 (+142.94%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ UCN (UCN)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າUCNປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ UCN (UCN)

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

UCN ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ UCN ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງUCN ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບUCN ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການUCN ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

UCN ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

UCN (UCN) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ UCN (UCN) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບUCN.

ກວດເບິ່ງການUCNຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

UCN (UCN) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງUCN (UCN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ UCN ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື UCN(UCN)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ UCN ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ UCN ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

UCN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 UCN(UCN) ເຖິງ VND
38,358,586.05
1 UCN(UCN) ເຖິງ AUD
A$2,230.2351
1 UCN(UCN) ເຖິງ GBP
1,107.8292
1 UCN(UCN) ເຖິງ EUR
1,253.5962
1 UCN(UCN) ເຖິງ USD
$1,457.67
1 UCN(UCN) ເຖິງ MYR
RM6,122.214
1 UCN(UCN) ເຖິງ TRY
61,324.1769
1 UCN(UCN) ເຖິງ JPY
¥223,023.51
1 UCN(UCN) ເຖິງ ARS
ARS$2,156,302.0776
1 UCN(UCN) ເຖິງ RUB
118,056.6933
1 UCN(UCN) ເຖິງ INR
129,105.8319
1 UCN(UCN) ເຖິງ IDR
Rp24,294,490.2822
1 UCN(UCN) ເຖິງ PHP
85,506.9222
1 UCN(UCN) ເຖິງ EGP
￡E.68,874.9075
1 UCN(UCN) ເຖິງ BRL
R$7,798.5345
1 UCN(UCN) ເຖິງ CAD
C$2,040.738
1 UCN(UCN) ເຖິງ BDT
177,894.0468
1 UCN(UCN) ເຖິງ NGN
2,103,417.81
1 UCN(UCN) ເຖິງ COP
$5,628,063.87
1 UCN(UCN) ເຖິງ ZAR
R.25,275.9978
1 UCN(UCN) ເຖິງ UAH
61,280.4468
1 UCN(UCN) ເຖິງ TZS
T.Sh.3,581,495.19
1 UCN(UCN) ເຖິງ VES
Bs325,060.41
1 UCN(UCN) ເຖິງ CLP
$1,367,294.46
1 UCN(UCN) ເຖິງ PKR
Rs411,879.2352
1 UCN(UCN) ເຖິງ KZT
765,582.8607
1 UCN(UCN) ເຖິງ THB
฿47,403.4284
1 UCN(UCN) ເຖິງ TWD
NT$45,042.003
1 UCN(UCN) ເຖິງ AED
د.إ5,349.6489
1 UCN(UCN) ເຖິງ CHF
Fr1,166.136
1 UCN(UCN) ເຖິງ HKD
HK$11,326.0959
1 UCN(UCN) ເຖິງ AMD
֏557,631.6585
1 UCN(UCN) ເຖິງ MAD
.د.م13,570.9077
1 UCN(UCN) ເຖິງ MXN
$26,966.895
1 UCN(UCN) ເຖິງ SAR
ريال5,466.2625
1 UCN(UCN) ເຖິງ ETB
Br222,469.5954
1 UCN(UCN) ເຖິງ KES
KSh188,316.3873
1 UCN(UCN) ເຖິງ JOD
د.أ1,033.48803
1 UCN(UCN) ເຖິງ PLN
5,378.8023
1 UCN(UCN) ເຖິງ RON
лв6,428.3247
1 UCN(UCN) ເຖິງ SEK
kr13,833.2883
1 UCN(UCN) ເຖິງ BGN
лв2,463.4623
1 UCN(UCN) ເຖິງ HUF
Ft490,301.8812
1 UCN(UCN) ເຖິງ CZK
30,815.1438
1 UCN(UCN) ເຖິງ KWD
د.ك447.50469
1 UCN(UCN) ເຖິງ ILS
4,737.4275
1 UCN(UCN) ເຖິງ BOB
Bs10,101.6531
1 UCN(UCN) ເຖິງ AZN
2,478.039
1 UCN(UCN) ເຖິງ TJS
SM13,439.7174
1 UCN(UCN) ເຖິງ GEL
3,964.8624
1 UCN(UCN) ເຖິງ AOA
Kz1,333,636.8597
1 UCN(UCN) ເຖິງ BHD
.د.ب549.54159
1 UCN(UCN) ເຖິງ BMD
$1,457.67
1 UCN(UCN) ເຖິງ DKK
kr9,445.7016
1 UCN(UCN) ເຖິງ HNL
L38,395.0278
1 UCN(UCN) ເຖິງ MUR
67,169.4336
1 UCN(UCN) ເຖິງ NAD
$25,217.691
1 UCN(UCN) ເຖິງ NOK
kr14,780.7738
1 UCN(UCN) ເຖິງ NZD
$2,550.9225
1 UCN(UCN) ເຖິງ PAB
B/.1,457.67
1 UCN(UCN) ເຖິງ PGK
K6,136.7907
1 UCN(UCN) ເຖິງ QAR
ر.ق5,305.9188
1 UCN(UCN) ເຖິງ RSD
дин.148,478.2662
1 UCN(UCN) ເຖິງ UZS
soʻm17,562,285.1173
1 UCN(UCN) ເຖິງ ALL
L122,444.28
1 UCN(UCN) ເຖິງ ANG
ƒ2,609.2293
1 UCN(UCN) ເຖິງ AWG
ƒ2,609.2293
1 UCN(UCN) ເຖິງ BBD
$2,915.34
1 UCN(UCN) ເຖິງ BAM
KM2,463.4623
1 UCN(UCN) ເຖິງ BIF
Fr4,287,007.47
1 UCN(UCN) ເຖິງ BND
$1,894.971
1 UCN(UCN) ເຖິງ BSD
$1,457.67
1 UCN(UCN) ເຖິງ JMD
$233,926.8816
1 UCN(UCN) ເຖິງ KHR
5,854,090.1802
1 UCN(UCN) ເຖິງ KMF
Fr620,967.42
1 UCN(UCN) ເຖິງ LAK
31,688,477.6271
1 UCN(UCN) ເຖິງ LKR
රු443,729.3247
1 UCN(UCN) ເຖິງ MDL
L24,663.7764
1 UCN(UCN) ເຖິງ MGA
Ar6,566,074.515
1 UCN(UCN) ເຖິງ MOP
P11,661.36
1 UCN(UCN) ເຖິງ MVR
22,448.118
1 UCN(UCN) ເຖິງ MWK
MK2,530,675.4637
1 UCN(UCN) ເຖິງ MZN
MT93,217.9965
1 UCN(UCN) ເຖິງ NPR
रु206,872.5264
1 UCN(UCN) ເຖິງ PYG
10,337,795.64
1 UCN(UCN) ເຖິງ RWF
Fr2,115,079.17
1 UCN(UCN) ເຖິງ SBD
$11,996.6241
1 UCN(UCN) ເຖິງ SCR
21,894.2034
1 UCN(UCN) ເຖິງ SRD
$56,557.596
1 UCN(UCN) ເຖິງ SVC
$12,740.0358
1 UCN(UCN) ເຖິງ SZL
L25,217.691
1 UCN(UCN) ເຖິງ TMT
m5,116.4217
1 UCN(UCN) ເຖິງ TND
د.ت4,235.98902
1 UCN(UCN) ເຖິງ TTD
$9,868.4259
1 UCN(UCN) ເຖິງ UGX
Sh5,078,522.28
1 UCN(UCN) ເຖິງ XAF
Fr829,414.23
1 UCN(UCN) ເຖິງ XCD
$3,935.709
1 UCN(UCN) ເຖິງ XOF
Fr829,414.23
1 UCN(UCN) ເຖິງ XPF
Fr150,140.01
1 UCN(UCN) ເຖິງ BWP
P19,561.9314
1 UCN(UCN) ເຖິງ BZD
$2,929.9167
1 UCN(UCN) ເຖິງ CVE
$139,761.3996
1 UCN(UCN) ເຖິງ DJF
Fr258,007.59
1 UCN(UCN) ເຖິງ DOP
$93,771.9111
1 UCN(UCN) ເຖິງ DZD
د.ج190,561.1991
1 UCN(UCN) ເຖິງ FJD
$3,308.9109
1 UCN(UCN) ເຖິງ GNF
Fr12,674,440.65
1 UCN(UCN) ເຖິງ GTQ
Q11,165.7522
1 UCN(UCN) ເຖິງ GYD
$304,886.2572
1 UCN(UCN) ເຖິງ ISK
kr183,666.42

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ UCN

ມື້ນີ້ມີUCN (UCN) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ UCNແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 1,457.67 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາUCNປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​UCNປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 1,457.67. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງUCN?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງUCN​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງUCN?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນUCNແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງUCN?
UCN ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງUCN?
UCNຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດUCN?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການUCNແມ່ນ$ 8.08M USD.
ປີນີ້UCNຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
UCN ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງUCNການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:33:18 (UTC+8)

UCN (UCN) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

