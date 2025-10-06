ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດTXCຂອງມື້ນີ້4.929 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTXCລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTXCໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ TXC

TXC ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ TXC

TXC ເຈ້ຍຂາວ

TXC ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

TXC Tokenomics

TXC ການຄາດຄະເນລາຄາ

TXC ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ TXC

TXCຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

TXC Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ TXC

TXC ລາຄາ (TXC)

1 TXC ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$4.929
-5.39%1D
USD
TXC (TXC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:59:30 (UTC+8)

TXC (TXC)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 4.775
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 5.293
ສູງກວ່າ 24H

$ 4.775
$ 5.293
--
--
-2.34%

-5.39%

-8.23%

-8.23%

TXC (TXC) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 4.929. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, TXCມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 4.775 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 5.293, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. TXCລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, TXCມີການປ່ຽນແປງ-2.34%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -5.39%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -8.23%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

TXC (TXC) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
$ 87.08K
$ 1.74B
--
353,396,296
TEXITCOIN

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານTXCການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 87.08K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງTXCແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ353396296. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.74B.

TXC (TXC) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TXC ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.28081-5.39%
30 ມື້$ +0.638+14.86%
60 ວັນ$ +2.929+146.45%
90 ວັນ$ +2.929+146.45%
TXC ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TXCບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.28081 (-5.39%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

TXC ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.638 (+14.86%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

TXC ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TXC ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +2.929 (+146.45%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

TXC ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +2.929 (+146.45%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ TXC (TXC)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າTXCປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ TXC ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTXC ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTXC ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTXC ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

TXC ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

TXC (TXC) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ TXC (TXC) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບTXC.

ກວດເບິ່ງການTXCຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

TXC (TXC) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງTXC (TXC) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TXC ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື TXC(TXC)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ TXC ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ TXC ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TXC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TXC(TXC) ເຖິງ VND
129,706.635
1 TXC(TXC) ເຖິງ AUD
A$7.54137
1 TXC(TXC) ເຖິງ GBP
3.74604
3.74604
1 TXC(TXC) ເຖິງ EUR
4.23894
4.23894
1 TXC(TXC) ເຖິງ USD
$4.929
$4.929
1 TXC(TXC) ເຖິງ MYR
RM20.7018
1 TXC(TXC) ເຖິງ TRY
207.31374
1 TXC(TXC) ເຖິງ JPY
¥754.137
¥754.137
1 TXC(TXC) ເຖິງ ARS
ARS$7,291.37112
1 TXC(TXC) ເຖິງ RUB
399.19971
1 TXC(TXC) ເຖິງ INR
436.75869
1 TXC(TXC) ເຖິງ IDR
Rp82,149.96714
1 TXC(TXC) ເຖິງ PHP
289.13514
1 TXC(TXC) ເຖິງ EGP
￡E.232.89525
1 TXC(TXC) ເຖິງ BRL
R$26.37015
1 TXC(TXC) ເຖິງ CAD
C$6.9006
C$6.9006
1 TXC(TXC) ເຖິງ BDT
601.53516
1 TXC(TXC) ເຖິງ NGN
7,112.547
1 TXC(TXC) ເຖິງ COP
$19,030.869
1 TXC(TXC) ເຖິງ ZAR
R.85.56744
1 TXC(TXC) ເຖິງ UAH
207.21516
1 TXC(TXC) ເຖິງ TZS
T.Sh.12,140.37345
1 TXC(TXC) ເຖິງ VES
Bs1,099.167
1 TXC(TXC) ເຖິງ CLP
$4,623.402
1 TXC(TXC) ເຖິງ PKR
Rs1,392.73824
1 TXC(TXC) ເຖິງ KZT
2,588.76009
1 TXC(TXC) ເຖິງ THB
฿160.29108
1 TXC(TXC) ເຖິງ TWD
NT$152.35539
1 TXC(TXC) ເຖິງ AED
د.إ18.08943
1 TXC(TXC) ເຖິງ CHF
Fr3.9432
Fr3.9432
1 TXC(TXC) ເຖິງ HKD
HK$38.29833
1 TXC(TXC) ເຖິງ AMD
֏1,885.58895
1 TXC(TXC) ເຖິງ MAD
.د.م45.88899
1 TXC(TXC) ເຖິງ MXN
$91.23579
1 TXC(TXC) ເຖິງ SAR
ريال18.48375
1 TXC(TXC) ເຖິງ ETB
Br752.26398
1 TXC(TXC) ເຖິງ KES
KSh637.02396
1 TXC(TXC) ເຖິງ JOD
د.أ3.494661
1 TXC(TXC) ເຖິງ PLN
18.18801
18.18801
1 TXC(TXC) ເຖິງ RON
лв21.73689
1 TXC(TXC) ເຖິງ SEK
kr46.8255
1 TXC(TXC) ເຖິງ BGN
лв8.33001
1 TXC(TXC) ເຖິງ HUF
Ft1,657.32696
1 TXC(TXC) ເຖິງ CZK
104.14977
1 TXC(TXC) ເຖິງ KWD
د.ك1.513203
1 TXC(TXC) ເຖິງ ILS
16.01925
16.01925
1 TXC(TXC) ເຖິງ BOB
Bs34.15797
1 TXC(TXC) ເຖິງ AZN
8.3793
8.3793
1 TXC(TXC) ເຖິງ TJS
SM45.44538
1 TXC(TXC) ເຖິງ GEL
13.40688
13.40688
1 TXC(TXC) ເຖິງ AOA
Kz4,509.59139
1 TXC(TXC) ເຖິງ BHD
.د.ب1.858233
1 TXC(TXC) ເຖິງ BMD
$4.929
$4.929
1 TXC(TXC) ເຖິງ DKK
kr31.93992
1 TXC(TXC) ເຖິງ HNL
L129.82986
1 TXC(TXC) ເຖິງ MUR
227.12832
1 TXC(TXC) ເຖິງ NAD
$85.2717
$85.2717
1 TXC(TXC) ເຖິງ NOK
kr49.98006
1 TXC(TXC) ເຖິງ NZD
$8.67504
$8.67504
1 TXC(TXC) ເຖິງ PAB
B/.4.929
B/.4.929
1 TXC(TXC) ເຖິງ PGK
K20.75109
1 TXC(TXC) ເຖິງ QAR
ر.ق17.94156
1 TXC(TXC) ເຖິງ RSD
дин.501.82149
1 TXC(TXC) ເຖິງ UZS
soʻm59,385.52851
1 TXC(TXC) ເຖິງ ALL
L414.036
L414.036
1 TXC(TXC) ເຖິງ ANG
ƒ8.82291
ƒ8.82291
1 TXC(TXC) ເຖິງ AWG
ƒ8.82291
ƒ8.82291
1 TXC(TXC) ເຖິງ BBD
$9.858
$9.858
1 TXC(TXC) ເຖິງ BAM
KM8.33001
1 TXC(TXC) ເຖິງ BIF
Fr14,496.189
1 TXC(TXC) ເຖິງ BND
$6.4077
$6.4077
1 TXC(TXC) ເຖິງ BSD
$4.929
$4.929
1 TXC(TXC) ເຖິງ JMD
$791.00592
1 TXC(TXC) ເຖິງ KHR
19,795.15974
1 TXC(TXC) ເຖິງ KMF
Fr2,099.754
1 TXC(TXC) ເຖິງ LAK
107,152.17177
1 TXC(TXC) ເຖິງ LKR
රු1,500.43689
1 TXC(TXC) ເຖິງ MDL
L83.39868
1 TXC(TXC) ເຖິງ MGA
Ar22,202.6805
1 TXC(TXC) ເຖິງ MOP
P39.432
P39.432
1 TXC(TXC) ເຖິງ MVR
75.9066
75.9066
1 TXC(TXC) ເຖິງ MWK
MK8,557.28619
1 TXC(TXC) ເຖິງ MZN
MT315.20955
1 TXC(TXC) ເຖິງ NPR
रु699.52368
1 TXC(TXC) ເຖິງ PYG
34,956.468
1 TXC(TXC) ເຖິງ RWF
Fr7,151.979
1 TXC(TXC) ເຖິງ SBD
$40.56567
1 TXC(TXC) ເຖິງ SCR
70.92831
70.92831
1 TXC(TXC) ເຖິງ SRD
$191.2452

$43.07946
1 TXC(TXC) ເຖິງ SZL
L85.2717
1 TXC(TXC) ເຖິງ TMT
m17.30079
1 TXC(TXC) ເຖິງ TND
د.ت14.323674
1 TXC(TXC) ເຖິງ TTD
$33.36933
1 TXC(TXC) ເຖິງ UGX
Sh17,172.636
1 TXC(TXC) ເຖິງ XAF
Fr2,804.601
1 TXC(TXC) ເຖິງ XCD
$13.3083
1 TXC(TXC) ເຖິງ XOF
Fr2,804.601
1 TXC(TXC) ເຖິງ XPF
Fr507.687
1 TXC(TXC) ເຖິງ BWP
P66.14718
1 TXC(TXC) ເຖິງ BZD
$9.90729
1 TXC(TXC) ເຖິງ CVE
$472.59252
1 TXC(TXC) ເຖິງ DJF
Fr872.433
1 TXC(TXC) ເຖິງ DOP
$317.08257
1 TXC(TXC) ເຖິງ DZD
د.ج644.81178
1 TXC(TXC) ເຖິງ FJD
$11.18883
1 TXC(TXC) ເຖິງ GNF
Fr42,857.655
1 TXC(TXC) ເຖິງ GTQ
Q37.75614
1 TXC(TXC) ເຖິງ GYD
$1,030.94964
1 TXC(TXC) ເຖິງ ISK
kr621.054

ແຫຼງຂໍ້ມູນ TXC

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ TXC ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ TXC ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ TXC

ມື້ນີ້ມີTXC (TXC) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ TXCແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 4.929 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາTXCປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​TXCປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 4.929. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງTXC?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງTXC​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງTXC?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນTXCແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງTXC?
TXC ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງTXC?
TXCຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດTXC?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການTXCແມ່ນ$ 87.08K USD.
ປີນີ້TXCຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
TXC ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງTXCການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
TXC (TXC) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

