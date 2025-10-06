ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດTesla xStockຂອງມື້ນີ້460.59 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTSLAXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTSLAXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດTesla xStockຂອງມື້ນີ້460.59 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTSLAXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTSLAXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ TSLAX

TSLAX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ TSLAX

TSLAX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

TSLAX Tokenomics

TSLAX ການຄາດຄະເນລາຄາ

TSLAX ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ TSLAX

TSLAXຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

TSLAX Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Tesla xStock

Tesla xStock ລາຄາ (TSLAX)

1 TSLAX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$460.59
$460.59$460.59
-2.23%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:59:07 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 454.01
$ 454.01$ 454.01
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 473.69
$ 473.69$ 473.69
ສູງກວ່າ 24H

$ 454.01
$ 454.01$ 454.01

$ 473.69
$ 473.69$ 473.69

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

-0.90%

-2.23%

+1.54%

+1.54%

Tesla xStock (TSLAX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 460.59. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, TSLAXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 454.01 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 473.69, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. TSLAXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 474.6824248978316, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 290.2836164741007.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, TSLAXມີການປ່ຽນແປງ-0.90%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.23%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +1.54%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Tesla xStock (TSLAX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.520

$ 42.83M
$ 42.83M$ 42.83M

$ 76.61K
$ 76.61K$ 76.61K

$ 42.83M
$ 42.83M$ 42.83M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.19239183
92,998.19239183 92,998.19239183

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານTesla xStockການຊື້ຂາຍ$ 42.83M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 76.61K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງTSLAXແມ່ນ93.00Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ92998.19239183. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 42.83M.

Tesla xStock (TSLAX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tesla xStock ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -10.5054-2.23%
30 ມື້$ +28.27+6.53%
60 ວັນ$ +120.56+35.45%
90 ວັນ$ +151.75+49.13%
Tesla xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TSLAXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -10.5054 (-2.23%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Tesla xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +28.27 (+6.53%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Tesla xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TSLAX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +120.56 (+35.45%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Tesla xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +151.75 (+49.13%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Tesla xStock (TSLAX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າTesla xStockປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Tesla xStock ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTSLAX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTesla xStock ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTesla xStock ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Tesla xStock ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Tesla xStock (TSLAX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Tesla xStock (TSLAX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບTesla xStock.

ກວດເບິ່ງການTesla xStockຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Tesla xStock (TSLAX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງTesla xStock (TSLAX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TSLAX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Tesla xStock(TSLAX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Tesla xStock ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Tesla xStock ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TSLAX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ VND
12,120,425.85
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ AUD
A$704.7027
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ GBP
350.0484
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ EUR
396.1074
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ USD
$460.59
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ MYR
RM1,934.478
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ TRY
19,372.4154
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ JPY
¥70,470.27
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ ARS
ARS$681,341.5752
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ RUB
37,303.1841
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ INR
40,812.8799
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ IDR
Rp7,676,496.9294
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ PHP
27,018.2094
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ EGP
￡E.21,762.8775
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BRL
R$2,464.1565
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ CAD
C$644.826
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BDT
56,210.4036
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ NGN
664,631.37
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ COP
$1,778,337.99
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ ZAR
R.7,995.8424
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ UAH
19,363.2036
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ TZS
T.Sh.1,134,456.1995
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ VES
Bs102,711.57
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ CLP
$432,033.42
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ PKR
Rs130,144.3104
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ KZT
241,906.4739
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ THB
฿14,978.3868
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ TWD
NT$14,236.8369
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ AED
د.إ1,690.3653
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ CHF
Fr368.472
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ HKD
HK$3,578.7843
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ AMD
֏176,198.7045
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ MAD
.د.م4,288.0929
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ MXN
$8,525.5209
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ SAR
ريال1,727.2125
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ ETB
Br70,295.2458
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ KES
KSh59,526.6516
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ JOD
د.أ326.55831
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ PLN
1,699.5771
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ RON
лв2,031.2019
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ SEK
kr4,375.605
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BGN
лв778.3971
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ HUF
Ft154,868.7816
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ CZK
9,732.2667
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ KWD
د.ك141.40113
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ ILS
1,496.9175
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BOB
Bs3,191.8887
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ AZN
783.003
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ TJS
SM4,246.6398
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ GEL
1,252.8048
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ AOA
Kz421,398.3969
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BHD
.د.ب173.64243
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BMD
$460.59
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ DKK
kr2,984.6232
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ HNL
L12,131.9406
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ MUR
21,223.9872
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ NAD
$7,968.207
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ NOK
kr4,670.3826
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ NZD
$810.6384
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ PAB
B/.460.59
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ PGK
K1,939.0839
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ QAR
ر.ق1,676.5476
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ RSD
дин.46,892.6679
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ UZS
soʻm5,549,275.8321
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ ALL
L38,689.56
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ ANG
ƒ824.4561
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ AWG
ƒ824.4561
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BBD
$921.18
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BAM
KM778.3971
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BIF
Fr1,354,595.19
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BND
$598.767
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BSD
$460.59
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ JMD
$73,915.4832
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ KHR
1,849,757.0754
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ KMF
Fr196,211.34
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ LAK
10,012,825.8867
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ LKR
රු140,208.2019
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ MDL
L7,793.1828
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ MGA
Ar2,074,727.655
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ MOP
P3,684.72
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ MVR
7,093.086
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ MWK
MK799,634.9049
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ MZN
MT29,454.7305
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ NPR
रु65,366.9328
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ PYG
3,266,504.28
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ RWF
Fr668,316.09
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ SBD
$3,790.6557
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ SCR
6,627.8901
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ SRD
$17,870.892
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ SVC
$4,025.5566
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ SZL
L7,968.207
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ TMT
m1,616.6709
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ TND
د.ت1,338.47454
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ TTD
$3,118.1943
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ UGX
Sh1,604,695.56
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ XAF
Fr262,075.71
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ XCD
$1,243.593
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ XOF
Fr262,075.71
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ XPF
Fr47,440.77
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BWP
P6,181.1178
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ BZD
$925.7859
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ CVE
$44,161.3692
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ DJF
Fr81,524.43
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ DOP
$29,629.7547
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ DZD
د.ج60,254.3838
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ FJD
$1,045.5393
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ GNF
Fr4,004,830.05
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ GTQ
Q3,528.1194
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ GYD
$96,337.0044
1 Tesla xStock(TSLAX) ເຖິງ ISK
kr58,034.34

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Tesla xStock

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Tesla xStock ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Tesla xStock ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Tesla xStock

ມື້ນີ້ມີTesla xStock (TSLAX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ TSLAXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 460.59 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາTSLAXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​TSLAXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 460.59. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງTesla xStock?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງTSLAX​ແມ່ນ​$ 42.83M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງTSLAX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນTSLAXແມ່ນ 93.00K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງTSLAX?
TSLAX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 474.6824248978316 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງTSLAX?
TSLAXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 290.2836164741007 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດTSLAX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການTSLAXແມ່ນ$ 76.61K USD.
ປີນີ້TSLAXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
TSLAX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງTSLAXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:59:07 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TSLAX -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

TSLAX
TSLAX
USD
USD

1 TSLAX = 460.59 USD

ຊື້ຂາຍ TSLAX

TSLAX/USDT
$460.59
$460.59$460.59
-2.00%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,287.85
$104,287.85$104,287.85

-1.37%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,497.51
$3,497.51$3,497.51

-2.54%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$157.82
$157.82$157.82

-5.34%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1897
$1.1897$1.1897

-21.84%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,287.85
$104,287.85$104,287.85

-1.37%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,497.51
$3,497.51$3,497.51

-2.54%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$157.82
$157.82$157.82

-5.34%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2484
$2.2484$2.2484

-3.37%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16137
$0.16137$0.16137

-3.34%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000013935
$0.0000013935$0.0000013935

+249.94%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03409
$0.03409$0.03409

+240.90%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08145
$0.08145$0.08145

+191.72%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$51.739
$51.739$51.739

+142.95%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002040
$0.0000000000002040$0.0000000000002040

+104.00%