ລາຄາສົດTCOM Globalຂອງມື້ນີ້0.06144 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTCOMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTCOMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ TCOM

TCOM ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ TCOM

TCOM ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

TCOM Tokenomics

TCOM ການຄາດຄະເນລາຄາ

TCOM ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ TCOM

TCOMຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

TCOM Spot

TCOM USDT-M Futures

ໂລໂກ້ TCOM Global

TCOM Global ລາຄາ (TCOM)

1 TCOM ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

+5.04%1D
USD
TCOM Global (TCOM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:28:33 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
ສູງກວ່າ 24H

-0.46%

+5.04%

+70.47%

+70.47%

TCOM Global (TCOM) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.06144. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, TCOMມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.05807 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.06539, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. TCOMລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, TCOMມີການປ່ຽນແປງ-0.46%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +5.04%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +70.47%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

TCOM Global (TCOM) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານTCOM Globalການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 140.10K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງTCOMແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 61.44M.

TCOM Global (TCOM) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TCOM Global ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0029562+5.04%
30 ມື້$ +0.03624+143.80%
60 ວັນ$ +0.04528+280.19%
90 ວັນ$ +0.04144+207.20%
TCOM Global ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TCOMບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0029562 (+5.04%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

TCOM Global ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.03624 (+143.80%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

TCOM Global ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TCOM ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.04528 (+280.19%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

TCOM Global ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.04144 (+207.20%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ TCOM Global (TCOM)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າTCOM Globalປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ TCOM Global ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTCOM ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTCOM Global ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTCOM Global ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

TCOM Global ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

TCOM Global (TCOM) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ TCOM Global (TCOM) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບTCOM Global.

ກວດເບິ່ງການTCOM Globalຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

TCOM Global (TCOM) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງTCOM Global (TCOM) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TCOM ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື TCOM Global(TCOM)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ TCOM Global ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ TCOM Global ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TCOM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ VND
1,616.7936
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ AUD
A$0.0940032
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ GBP
0.0466944
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ EUR
0.0528384
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ USD
$0.06144
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ MYR
RM0.258048
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ TRY
2.5841664
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ JPY
¥9.40032
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ ARS
ARS$90.8869632
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ RUB
4.97664
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ INR
5.4441984
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ IDR
Rp1,023.9995904
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ PHP
3.603456
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ EGP
￡E.2.9048832
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BRL
R$0.328704
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ CAD
C$0.086016
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BDT
7.4981376
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ NGN
88.65792
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ COP
$237.21984
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ ZAR
R.1.0672128
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ UAH
2.5829376
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ TZS
T.Sh.150.95808
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ VES
Bs13.70112
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ CLP
$57.63072
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ PKR
Rs17.3604864
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ KZT
32.2689024
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ THB
฿1.9980288
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ TWD
NT$1.8966528
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ AED
د.إ0.2254848
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ CHF
Fr0.049152
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ HKD
HK$0.4773888
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ AMD
֏23.503872
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ MAD
.د.م0.5720064
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ MXN
$1.1372544
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ SAR
ريال0.2304
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ ETB
Br9.3769728
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ KES
KSh7.9405056
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ JOD
د.أ0.04356096
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ PLN
0.2267136
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ RON
лв0.2709504
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ SEK
kr0.58368
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BGN
лв0.1038336
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ HUF
Ft20.6727168
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ CZK
1.2982272
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ KWD
د.ك0.01886208
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ ILS
0.2009088
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BOB
Bs0.4257792
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ AZN
0.104448
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ TJS
SM0.5664768
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ GEL
0.1671168
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ AOA
Kz56.2120704
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BHD
.د.ب0.02316288
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BMD
$0.06144
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ DKK
kr0.3981312
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ HNL
L1.6183296
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ MUR
2.820096
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ NAD
$1.062912
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ NOK
kr0.6230016
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ NZD
$0.1081344
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ PAB
B/.0.06144
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ PGK
K0.2586624
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ QAR
ر.ق0.2236416
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ RSD
дин.6.2539776
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ UZS
soʻm740.2407936
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ ALL
L5.16096
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ ANG
ƒ0.1099776
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ AWG
ƒ0.1099776
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BBD
$0.12288
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BAM
KM0.1038336
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BIF
Fr180.69504
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BND
$0.079872
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BSD
$0.06144
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ JMD
$9.8598912
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ KHR
246.7467264
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ KMF
Fr26.17344
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ LAK
1,335.6521472
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ LKR
රු18.7029504
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ MDL
L1.0395648
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ MGA
Ar276.75648
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ MOP
P0.49152
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ MVR
0.946176
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ MWK
MK106.6665984
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ MZN
MT3.929088
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ NPR
रु8.7195648
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ PYG
435.73248
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ RWF
Fr89.14944
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ SBD
$0.5056512
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ SCR
0.8841216
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ SRD
$2.383872
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ SVC
$0.5369856
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ SZL
L1.062912
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ TMT
m0.2156544
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ TND
د.ت0.17854464
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ TTD
$0.4159488
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ UGX
Sh214.05696
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ XAF
Fr34.95936
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ XCD
$0.165888
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ XOF
Fr34.95936
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ XPF
Fr6.32832
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BWP
P0.8245248
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ BZD
$0.1234944
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ CVE
$5.8908672
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ DJF
Fr10.87488
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ DOP
$3.9524352
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ DZD
د.ج8.0375808
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ FJD
$0.1394688
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ GNF
Fr534.2208
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ GTQ
Q0.4706304
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ GYD
$12.8507904
1 TCOM Global(TCOM) ເຖິງ ISK
kr7.74144

ແຫຼງຂໍ້ມູນ TCOM Global

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ TCOM Global ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ TCOM Global ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ TCOM Global

ມື້ນີ້ມີTCOM Global (TCOM) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ TCOMແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.06144 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາTCOMປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​TCOMປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.06144. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງTCOM Global?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງTCOM​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງTCOM?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນTCOMແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງTCOM?
TCOM ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງTCOM?
TCOMຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດTCOM?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການTCOMແມ່ນ$ 140.10K USD.
ປີນີ້TCOMຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
TCOM ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງTCOMການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:28:33 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

