ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້
-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures
Solv Protocol ລາຄາ (SOLV)
ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ Solv Protocol(SOLV) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03586USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 53.17MUSD. ລາຄາ SOLV ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
Solv Protocol ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 1.53M USD
- Solv Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.34%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.48B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOLV ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOLV MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solv Protocol ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0004866
|-1.34%
|30 ມື້
|$ +0.0072
|+25.12%
|60 ວັນ
|$ -0.00699
|-16.32%
|90 ວັນ
|$ -0.0123
|-25.54%
ໃນມື້ນີ້, SOLVບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0004866 (-1.34%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.Solv Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້
ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0072 (+25.12%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.Solv Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້
ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, SOLV ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00699 (-16.32%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.Solv Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້
ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0123 (-25.54%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.
ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Solv Protocol: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.14%
-1.34%
+8.73%
ເຂົ້າໄປໃນສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ການສະໜອງ:
Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.
Solv Protocol ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Solv Protocol ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງSOLV ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບSolv Protocol ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການSolv Protocol ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.
ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄາດຄະເນມູນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະເພາະ, ເຊັ່ນ: Solv Protocol, Bitcoin ຫຼື Ethereum. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ SOLV ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ Solv Protocolໜ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SOLV ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ SOLV ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າSolv Protocolປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Solv Protocol ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Solv Protocol ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານມີຄໍາແນະນໍາລະອຽດ ແລະ ວິດີໂອ tutorials, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການລົງທະບຽນ MEXC ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກການຊໍາລະສະດວກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່.
|1 SOLV ເຖິງ VND
₫943.6559
|1 SOLV ເຖິງ AUD
A$0.055583
|1 SOLV ເຖິງ GBP
￡0.026895
|1 SOLV ເຖິງ EUR
€0.0315568
|1 SOLV ເຖິງ USD
$0.03586
|1 SOLV ເຖິງ MYR
RM0.1531222
|1 SOLV ເຖິງ TRY
₺1.3831202
|1 SOLV ເຖິງ JPY
¥5.196114
|1 SOLV ເຖິງ RUB
₽2.9670564
|1 SOLV ເຖິງ INR
₹3.0348318
|1 SOLV ເຖິງ IDR
Rp587.8687584
|1 SOLV ເຖິງ KRW
₩50.2240816
|1 SOLV ເຖິງ PHP
₱1.9959676
|1 SOLV ເຖິງ EGP
￡E.1.8202536
|1 SOLV ເຖິງ BRL
R$0.202609
|1 SOLV ເຖິງ CAD
C$0.0494868
|1 SOLV ເຖິງ BDT
৳4.371334
|1 SOLV ເຖິງ NGN
₦57.4678016
|1 SOLV ເຖິງ UAH
₴1.491776
|1 SOLV ເຖິງ VES
Bs3.08396
|1 SOLV ເຖິງ PKR
Rs10.1096512
|1 SOLV ເຖິງ KZT
₸18.4557076
|1 SOLV ເຖິງ THB
฿1.186966
|1 SOLV ເຖິງ TWD
NT$1.1012606
|1 SOLV ເຖິງ AED
د.إ0.1316062
|1 SOLV ເຖິງ CHF
Fr0.0294052
|1 SOLV ເຖິງ HKD
HK$0.277915
|1 SOLV ເຖິງ MAD
.د.م0.3320636
|1 SOLV ເຖິງ MXN
$0.7021388
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Solv Protocol ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures