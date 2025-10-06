ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດRICE AIຂອງມື້ນີ້0.02955 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດRICEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວRICEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດRICE AIຂອງມື້ນີ້0.02955 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດRICEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວRICEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ RICE

RICE ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ RICE

RICE ເຈ້ຍຂາວ

RICE ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

RICE Tokenomics

RICE ການຄາດຄະເນລາຄາ

RICE ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ RICE

RICEຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

RICE Spot

RICE USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ RICE AI

RICE AI ລາຄາ (RICE)

1 RICE ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.02955
$0.02955$0.02955
+1.79%1D
USD
RICE AI (RICE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:31:18 (UTC+8)

RICE AI (RICE)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.02786
$ 0.02786$ 0.02786
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.03171
$ 0.03171$ 0.03171
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.02786
$ 0.02786$ 0.02786

$ 0.03171
$ 0.03171$ 0.03171

--
----

--
----

+0.30%

+1.79%

-41.41%

-41.41%

RICE AI (RICE) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.02955. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, RICEມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.02786 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.03171, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. RICEລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, RICEມີການປ່ຽນແປງ+0.30%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +1.79%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -41.41%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

RICE AI (RICE) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 83.72K
$ 83.72K$ 83.72K

$ 29.55M
$ 29.55M$ 29.55M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານRICE AIການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 83.72K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງRICEແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 29.55M.

RICE AI (RICE) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RICE AI ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0005196+1.79%
30 ມື້$ -0.11674-79.81%
60 ວັນ$ -0.09141-75.58%
90 ວັນ$ +0.02455+491.00%
RICE AI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, RICEບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0005196 (+1.79%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

RICE AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.11674 (-79.81%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

RICE AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, RICE ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.09141 (-75.58%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

RICE AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.02455 (+491.00%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ RICE AI (RICE)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າRICE AIປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ RICE AI (RICE)

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

RICE AI ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ RICE AI ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງRICE ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບRICE AI ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການRICE AI ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

RICE AI ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

RICE AI (RICE) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ RICE AI (RICE) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບRICE AI.

ກວດເບິ່ງການRICE AIຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

RICE AI (RICE) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງRICE AI (RICE) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ RICE ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື RICE AI(RICE)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ RICE AI ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ RICE AI ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

RICE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 RICE AI(RICE) ເຖິງ VND
777.60825
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ AUD
A$0.0452115
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ GBP
0.022458
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ EUR
0.025413
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ USD
$0.02955
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ MYR
RM0.12411
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ TRY
1.2431685
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ JPY
¥4.52115
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ ARS
ARS$43.712724
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ RUB
2.3932545
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ INR
2.6172435
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ IDR
Rp492.499803
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ PHP
1.733403
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ EGP
￡E.1.3962375
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BRL
R$0.1580925
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ CAD
C$0.04137
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BDT
3.606282
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ NGN
42.64065
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ COP
$114.09255
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ ZAR
R.0.512397
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ UAH
1.242282
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ TZS
T.Sh.72.60435
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ VES
Bs6.58965
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ CLP
$27.7179
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ PKR
Rs8.349648
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ KZT
15.5199555
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ THB
฿0.960966
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ TWD
NT$0.913095
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ AED
د.إ0.1084485
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ CHF
Fr0.02364
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ HKD
HK$0.2296035
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ AMD
֏11.3043525
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ MAD
.د.م0.2751105
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ MXN
$0.546675
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ SAR
ريال0.1108125
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ ETB
Br4.509921
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ KES
KSh3.8175645
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ JOD
د.أ0.02095095
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ PLN
0.1090395
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ RON
лв0.1303155
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ SEK
kr0.2804295
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BGN
лв0.0499395
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ HUF
Ft9.939438
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ CZK
0.624687
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ KWD
د.ك0.00907185
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ ILS
0.0960375
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BOB
Bs0.2047815
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ AZN
0.050235
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ TJS
SM0.272451
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ GEL
0.080376
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ AOA
Kz27.0355905
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BHD
.د.ب0.01114035
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BMD
$0.02955
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ DKK
kr0.191484
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ HNL
L0.778347
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ MUR
1.361664
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ NAD
$0.511215
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ NOK
kr0.299637
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ NZD
$0.0517125
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ PAB
B/.0.02955
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ PGK
K0.1244055
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ QAR
ر.ق0.107562
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ RSD
дин.3.009963
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ UZS
soʻm356.0240145
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ ALL
L2.4822
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ ANG
ƒ0.0528945
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ AWG
ƒ0.0528945
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BBD
$0.0591
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BAM
KM0.0499395
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BIF
Fr86.90655
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BND
$0.038415
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BSD
$0.02955
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ JMD
$4.742184
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ KHR
118.674573
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ KMF
Fr12.5883
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ LAK
642.3912915
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ LKR
රු8.9953155
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ MDL
L0.499986
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ MGA
Ar133.107975
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ MOP
P0.2364
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ MVR
0.45507
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ MWK
MK51.3020505
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ MZN
MT1.8897225
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ NPR
रु4.193736
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ PYG
209.5686
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ RWF
Fr42.87705
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ SBD
$0.2431965
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ SCR
0.443841
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ SRD
$1.14654
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ SVC
$0.258267
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ SZL
L0.511215
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ TMT
m0.1037205
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ TND
د.ت0.0858723
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ TTD
$0.2000535
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ UGX
Sh102.9522
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ XAF
Fr16.81395
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ XCD
$0.079785
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ XOF
Fr16.81395
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ XPF
Fr3.04365
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BWP
P0.396561
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ BZD
$0.0593955
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ CVE
$2.833254
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ DJF
Fr5.23035
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ DOP
$1.9009515
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ DZD
د.ج3.8630715
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ FJD
$0.0670785
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ GNF
Fr256.93725
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ GTQ
Q0.226353
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ GYD
$6.180678
1 RICE AI(RICE) ເຖິງ ISK
kr3.7233

ແຫຼງຂໍ້ມູນ RICE AI

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ RICE AI ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ RICE AI ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ RICE AI

ມື້ນີ້ມີRICE AI (RICE) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ RICEແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.02955 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາRICEປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​RICEປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.02955. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງRICE AI?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງRICE​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງRICE?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນRICEແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງRICE?
RICE ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງRICE?
RICEຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດRICE?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການRICEແມ່ນ$ 83.72K USD.
ປີນີ້RICEຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
RICE ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງRICEການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:31:18 (UTC+8)

RICE AI (RICE) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

RICE -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

RICE
RICE
USD
USD

1 RICE = 0.02955 USD

ຊື້ຂາຍ RICE

RICE/USDT
$0.02955
$0.02955$0.02955
+1.51%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,500.00
$105,500.00$105,500.00

-0.23%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,530.88
$3,530.88$3,530.88

-1.61%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.42
$159.42$159.42

-4.39%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2199
$1.2199$1.2199

-19.85%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,500.00
$105,500.00$105,500.00

-0.23%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,530.88
$3,530.88$3,530.88

-1.61%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.42
$159.42$159.42

-4.39%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2932
$2.2932$2.2932

-1.45%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16465
$0.16465$0.16465

-1.38%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03389
$0.03389$0.03389

+238.90%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07418
$0.07418$0.07418

+165.68%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$56.040
$56.040$56.040

+163.14%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000008652
$0.0000008652$0.0000008652

+117.27%

ໂລໂກ້ DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000049
$0.000049$0.000049

+122.72%