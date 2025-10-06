ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດSuccinctຂອງມື້ນີ້0.5774 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPROVEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPROVEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ PROVE

PROVE ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ PROVE

PROVE ເຈ້ຍຂາວ

PROVE ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

PROVE Tokenomics

PROVE ການຄາດຄະເນລາຄາ

PROVE ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ PROVE

PROVEຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

PROVE Spot

PROVE USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

ໂລໂກ້ Succinct

Succinct ລາຄາ (PROVE)

1 PROVE ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.5769
$0.5769$0.5769
-0.73%1D
USD
Succinct (PROVE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:53:45 (UTC+8)

Succinct (PROVE)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.5701
$ 0.5701$ 0.5701
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.6377
$ 0.6377$ 0.6377
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.5701
$ 0.5701$ 0.5701

$ 0.6377
$ 0.6377$ 0.6377

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

-4.27%

-0.73%

-27.23%

-27.23%

Succinct (PROVE) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.5774. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, PROVEມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.5701 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.6377, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. PROVEລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.7260015460023572, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.4184223922367206.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, PROVEມີການປ່ຽນແປງ-4.27%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.73%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -27.23%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Succinct (PROVE) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.281

$ 112.59M
$ 112.59M$ 112.59M

$ 580.04K
$ 580.04K$ 580.04K

$ 577.40M
$ 577.40M$ 577.40M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານSuccinctການຊື້ຂາຍ$ 112.59M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 580.04K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງPROVEແມ່ນ195.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 577.40M.

Succinct (PROVE) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Succinct ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.004242-0.73%
30 ມື້$ -0.1838-24.15%
60 ວັນ$ -0.3-34.20%
90 ວັນ$ -0.6663-53.58%
Succinct ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, PROVEບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.004242 (-0.73%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Succinct ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.1838 (-24.15%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Succinct ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, PROVE ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.3 (-34.20%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Succinct ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.6663 (-53.58%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Succinct (PROVE)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າSuccinctປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Succinct (PROVE)

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Succinct ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງPROVE ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບSuccinct ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການSuccinct ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Succinct ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Succinct (PROVE) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Succinct (PROVE) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບSuccinct.

ກວດເບິ່ງການSuccinctຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Succinct (PROVE) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງSuccinct (PROVE) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ PROVE ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Succinct(PROVE)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Succinct ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Succinct ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

PROVE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Succinct(PROVE) ເຖິງ VND
15,194.281
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ AUD
A$0.883422
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ GBP
0.438824
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ EUR
0.496564
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ USD
$0.5774
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ MYR
RM2.42508
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ TRY
24.285444
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ JPY
¥88.3422
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ ARS
ARS$854.136272
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ RUB
46.763626
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ INR
51.140318
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ IDR
Rp9,623.329484
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ PHP
33.86451
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ EGP
￡E.27.276376
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BRL
R$3.08909
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ CAD
C$0.80836
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BDT
70.465896
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ NGN
833.1882
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ COP
$2,229.3414
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ ZAR
R.10.01789
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ UAH
24.273896
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ TZS
T.Sh.1,418.6718
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ VES
Bs128.7602
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ CLP
$541.6012
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ PKR
Rs163.150144
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ KZT
303.256254
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ THB
฿18.771274
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ TWD
NT$17.84166
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ AED
د.إ2.119058
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ CHF
Fr0.46192
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ HKD
HK$4.486398
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ AMD
֏220.88437
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ MAD
.د.م5.375594
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ MXN
$10.687674
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ SAR
ريال2.16525
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ ETB
Br88.122788
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ KES
KSh74.594306
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ JOD
د.أ0.4093766
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ PLN
2.130606
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ RON
лв2.546334
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ SEK
kr5.479526
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BGN
лв0.975806
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ HUF
Ft194.214264
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ CZK
12.200462
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ KWD
د.ك0.1772618
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ ILS
1.87655
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BOB
Bs4.001382
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ AZN
0.98158
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ TJS
SM5.323628
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ GEL
1.570528
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ AOA
Kz528.269034
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BHD
.د.ب0.2176798
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BMD
$0.5774
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ DKK
kr3.741552
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ HNL
L15.208716
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ MUR
26.606592
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ NAD
$9.98902
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ NOK
kr5.854836
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ NZD
$1.01045
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ PAB
B/.0.5774
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ PGK
K2.430854
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ QAR
ر.ق2.101736
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ RSD
дин.58.790868
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ UZS
soʻm6,956.624906
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ ALL
L48.5016
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ ANG
ƒ1.033546
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ AWG
ƒ1.033546
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BBD
$1.1548
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BAM
KM0.975806
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BIF
Fr1,698.1334
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BND
$0.75062
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BSD
$0.5774
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ JMD
$92.661152
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ KHR
2,318.873044
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ KMF
Fr245.9724
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ LAK
12,552.173662
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ LKR
රු175.766334
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ MDL
L9.769608
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ MGA
Ar2,600.8983
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ MOP
P4.6192
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ MVR
8.89196
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ MWK
MK1,002.429914
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ MZN
MT36.92473
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ NPR
रु81.944608
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ PYG
4,094.9208
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ RWF
Fr837.8074
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ SBD
$4.752002
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ SCR
8.672548
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ SRD
$22.40312
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ SVC
$5.046476
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ SZL
L9.98902
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ TMT
m2.026674
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ TND
د.ت1.6779244
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ TTD
$3.908998
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ UGX
Sh2,011.6616
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ XAF
Fr328.5406
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ XCD
$1.55898
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ XOF
Fr328.5406
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ XPF
Fr59.4722
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BWP
P7.748708
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ BZD
$1.160574
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ CVE
$55.361112
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ DJF
Fr102.1998
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ DOP
$37.144142
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ DZD
د.ج75.535468
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ FJD
$1.310698
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ GNF
Fr5,020.493
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ GTQ
Q4.422884
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ GYD
$120.768984
1 Succinct(PROVE) ເຖິງ ISK
kr72.7524

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Succinct

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Succinct ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Succinct ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Succinct

ມື້ນີ້ມີSuccinct (PROVE) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ PROVEແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.5774 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາPROVEປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​PROVEປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.5774. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງSuccinct?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງPROVE​ແມ່ນ​$ 112.59M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງPROVE?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນPROVEແມ່ນ 195.00M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງPROVE?
PROVE ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.7260015460023572 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງPROVE?
PROVEຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.4184223922367206 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດPROVE?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການPROVEແມ່ນ$ 580.04K USD.
ປີນີ້PROVEຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
PROVE ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງPROVEການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:53:45 (UTC+8)

Succinct (PROVE) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

