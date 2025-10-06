ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດZypher Networkຂອງມື້ນີ້0.00467 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPOPລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPOPໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ POP

POP ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ POP

POP ເຈ້ຍຂາວ

POP ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

POP Tokenomics

POP ການຄາດຄະເນລາຄາ

POP ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ POP

POP Spot

POP USDT-M Futures

ໂລໂກ້ Zypher Network

Zypher Network ລາຄາ (POP)

1 POP ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00467
$0.00467
-2.74%1D
USD
Zypher Network (POP) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:53:37 (UTC+8)

Zypher Network (POP)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.004486
$ 0.004486
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.004962
$ 0.004962
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.004486
$ 0.004486

$ 0.004962
$ 0.004962

$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876

$ 0.002791791080263578
$ 0.002791791080263578

+0.99%

-2.74%

-27.85%

-27.85%

Zypher Network (POP) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.00467. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, POPມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.004486 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.004962, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. POPລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.0122852444917876, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.002791791080263578.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, POPມີການປ່ຽນແປງ+0.99%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.74%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -27.85%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Zypher Network (POP) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1258

$ 7.02M
$ 7.02M

$ 57.97K
$ 57.97K

$ 46.70M
$ 46.70M

1.50B
1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

15.04%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານZypher Networkການຊື້ຂາຍ$ 7.02M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 57.97K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງPOPແມ່ນ1.50Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 46.70M.

Zypher Network (POP) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Zypher Network ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00013156-2.74%
30 ມື້$ -0.005515-54.15%
60 ວັນ$ +0.00367+367.00%
90 ວັນ$ +0.00367+367.00%
Zypher Network ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, POPບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00013156 (-2.74%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Zypher Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.005515 (-54.15%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Zypher Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, POP ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.00367 (+367.00%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Zypher Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.00367 (+367.00%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Zypher Network (POP)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າZypher Networkປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Zypher Network ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງPOP ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບZypher Network ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການZypher Network ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Zypher Network ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Zypher Network (POP) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Zypher Network (POP) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບZypher Network.

ກວດເບິ່ງການZypher Networkຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Zypher Network (POP) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງZypher Network (POP) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ POP ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Zypher Network(POP)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Zypher Network ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Zypher Network ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

POP ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Zypher Network(POP) ເຖິງ VND
122.89105
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ AUD
A$0.0071451
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ GBP
0.0035492
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ EUR
0.0040162
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ USD
$0.00467
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ MYR
RM0.019614
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ TRY
0.1964202
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ JPY
¥0.71451
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ ARS
ARS$6.9082376
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ RUB
0.3782233
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ INR
0.4136219
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ IDR
Rp77.8333022
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ PHP
0.2738955
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ EGP
￡E.0.2206108
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BRL
R$0.0249845
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ CAD
C$0.006538
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BDT
0.5699268
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ NGN
6.73881
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ COP
$18.03087
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ ZAR
R.0.0810245
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ UAH
0.1963268
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ TZS
T.Sh.11.47419
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ VES
Bs1.04141
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ CLP
$4.38046
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ PKR
Rs1.3195552
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ KZT
2.4527307
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ THB
฿0.1518217
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ TWD
NT$0.144303
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ AED
د.إ0.0171389
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ CHF
Fr0.003736
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ HKD
HK$0.0362859
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ AMD
֏1.7865085
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ MAD
.د.م0.0434777
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ MXN
$0.0864417
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ SAR
ريال0.0175125
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ ETB
Br0.7127354
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ KES
KSh0.6033173
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ JOD
د.أ0.00331103
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ PLN
0.0172323
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ RON
лв0.0205947
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ SEK
kr0.0443183
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BGN
лв0.0078923
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ HUF
Ft1.5708012
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ CZK
0.0986771
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ KWD
د.ك0.00143369
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ ILS
0.0151775
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BOB
Bs0.0323631
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ AZN
0.007939
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ TJS
SM0.0430574
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ GEL
0.0127024
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ AOA
Kz4.2726297
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00176059
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BMD
$0.00467
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ DKK
kr0.0302616
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ HNL
L0.1230078
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ MUR
0.2151936
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ NAD
$0.080791
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ NOK
kr0.0473538
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ NZD
$0.0081725
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ PAB
B/.0.00467
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ PGK
K0.0196607
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0169988
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ RSD
дин.0.4754994
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ UZS
soʻm56.2650473
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ ALL
L0.39228
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ ANG
ƒ0.0083593
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ AWG
ƒ0.0083593
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BBD
$0.00934
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BAM
KM0.0078923
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BIF
Fr13.73447
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BND
$0.006071
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BSD
$0.00467
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ JMD
$0.7494416
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ KHR
18.7550002
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ KMF
Fr1.98942
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ LAK
101.5217371
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ LKR
රු1.4215947
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ MDL
L0.0790164
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ MGA
Ar21.036015
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ MOP
P0.03736
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ MVR
0.071918
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ MWK
MK8.1076337
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ MZN
MT0.2986465
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ NPR
रु0.6627664
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ PYG
33.11964
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ RWF
Fr6.77617
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ SBD
$0.0384341
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ SCR
0.0701434
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ SRD
$0.181196
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ SVC
$0.0408158
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ SZL
L0.080791
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ TMT
m0.0163917
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ TND
د.ت0.01357102
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ TTD
$0.0316159
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ UGX
Sh16.27028
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ XAF
Fr2.65723
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ XCD
$0.012609
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ XOF
Fr2.65723
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ XPF
Fr0.48101
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BWP
P0.0626714
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ BZD
$0.0093867
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ CVE
$0.4477596
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ DJF
Fr0.82659
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ DOP
$0.3004211
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ DZD
د.ج0.6109294
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ FJD
$0.0106009
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ GNF
Fr40.60565
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ GTQ
Q0.0357722
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ GYD
$0.9767772
1 Zypher Network(POP) ເຖິງ ISK
kr0.58842

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Zypher Network

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Zypher Network ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Zypher Network ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Zypher Network

ມື້ນີ້ມີZypher Network (POP) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ POPແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00467 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາPOPປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​POPປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00467. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງZypher Network?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງPOP​ແມ່ນ​$ 7.02M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງPOP?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນPOPແມ່ນ 1.50B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງPOP?
POP ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.0122852444917876 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງPOP?
POPຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.002791791080263578 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດPOP?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການPOPແມ່ນ$ 57.97K USD.
ປີນີ້POPຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
POP ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງPOPການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:53:37 (UTC+8)

Zypher Network (POP) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

POP -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

POP
POP
USD
USD

1 POP = 0.00466 USD

ຊື້ຂາຍ POP

POP/USDT
$0.00467
$0.00467
-2.94%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

$104,518.84

$3,510.39

$158.06

$1.0000

$1.2088

$104,518.84

$3,510.39

$158.06

$2.2530

$0.16154

