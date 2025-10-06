ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດNVIDIA xStockຂອງມື້ນີ້204.32 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດNVDAXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວNVDAXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດNVIDIA xStockຂອງມື້ນີ້204.32 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດNVDAXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວNVDAXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ NVDAX

NVDAX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ NVDAX

NVDAX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

NVDAX Tokenomics

NVDAX ການຄາດຄະເນລາຄາ

NVDAX ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ NVDAX

NVDAXຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

NVDAX Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ NVIDIA xStock

NVIDIA xStock ລາຄາ (NVDAX)

1 NVDAX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$204.3
$204.3$204.3
-1.71%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:52:02 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 203.4
$ 203.4$ 203.4
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 212.22
$ 212.22$ 212.22
ສູງກວ່າ 24H

$ 203.4
$ 203.4$ 203.4

$ 212.22
$ 212.22$ 212.22

$ 211.55444406079573
$ 211.55444406079573$ 211.55444406079573

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.80%

-1.71%

+7.10%

+7.10%

NVIDIA xStock (NVDAX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 204.32. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, NVDAXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 203.4 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 212.22, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. NVDAXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 211.55444406079573, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 150.17117069595338.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, NVDAXມີການປ່ຽນແປງ-0.80%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.71%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +7.10%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

NVIDIA xStock (NVDAX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.771

$ 21.16M
$ 21.16M$ 21.16M

$ 83.65K
$ 83.65K$ 83.65K

$ 21.16M
$ 21.16M$ 21.16M

103.55K
103.55K 103.55K

--
----

103,553.68591819
103,553.68591819 103,553.68591819

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານNVIDIA xStockການຊື້ຂາຍ$ 21.16M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 83.65K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງNVDAXແມ່ນ103.55Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ103553.68591819. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 21.16M.

NVIDIA xStock (NVDAX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ NVIDIA xStock ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -3.5543-1.71%
30 ມື້$ +15.67+8.30%
60 ວັນ$ +31.37+18.13%
90 ວັນ$ +26.42+14.85%
NVIDIA xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, NVDAXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -3.5543 (-1.71%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

NVIDIA xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +15.67 (+8.30%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

NVIDIA xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, NVDAX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +31.37 (+18.13%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

NVIDIA xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +26.42 (+14.85%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ NVIDIA xStock (NVDAX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າNVIDIA xStockປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ NVIDIA xStock ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງNVDAX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບNVIDIA xStock ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການNVIDIA xStock ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

NVIDIA xStock ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

NVIDIA xStock (NVDAX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ NVIDIA xStock (NVDAX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບNVIDIA xStock.

ກວດເບິ່ງການNVIDIA xStockຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

NVIDIA xStock (NVDAX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງNVIDIA xStock (NVDAX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ NVDAX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື NVIDIA xStock(NVDAX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ NVIDIA xStock ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ NVIDIA xStock ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

NVDAX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ VND
5,376,680.8
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ AUD
A$312.6096
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ GBP
155.2832
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ EUR
175.7152
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ USD
$204.32
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ MYR
RM858.144
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ TRY
8,593.6992
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ JPY
¥31,260.96
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ ARS
ARS$302,246.4896
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ RUB
16,547.8768
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ INR
18,096.6224
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ IDR
Rp3,405,331.9712
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ PHP
11,983.368
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ EGP
￡E.9,652.0768
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BRL
R$1,093.112
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ CAD
C$286.048
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BDT
24,935.2128
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ NGN
294,833.76
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ COP
$788,879.52
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ ZAR
R.3,544.952
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ UAH
8,589.6128
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ TZS
T.Sh.502,014.24
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ VES
Bs45,563.36
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ CLP
$191,652.16
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ PKR
Rs57,732.6592
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ KZT
107,310.9072
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ THB
฿6,642.4432
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ TWD
NT$6,313.488
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ AED
د.إ749.8544
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ CHF
Fr163.456
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ HKD
HK$1,587.5664
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ AMD
֏78,162.616
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ MAD
.د.م1,902.2192
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ MXN
$3,781.9632
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ SAR
ريال766.2
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ ETB
Br31,183.3184
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ KES
KSh26,396.1008
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ JOD
د.أ144.86288
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ PLN
753.9408
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ RON
лв901.0512
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ SEK
kr1,938.9968
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BGN
лв345.3008
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ HUF
Ft68,725.0752
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ CZK
4,317.2816
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ KWD
د.ك62.72624
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ ILS
664.04
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BOB
Bs1,415.9376
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ AZN
347.344
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ TJS
SM1,883.8304
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ GEL
555.7504
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ AOA
Kz186,934.4112
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BHD
.د.ب77.02864
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BMD
$204.32
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ DKK
kr1,323.9936
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ HNL
L5,381.7888
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ MUR
9,415.0656
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ NAD
$3,534.736
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ NOK
kr2,071.8048
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ NZD
$357.56
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ PAB
B/.204.32
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ PGK
K860.1872
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ QAR
ر.ق743.7248
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ RSD
дин.20,803.8624
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ UZS
soʻm2,461,686.1808
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ ALL
L17,162.88
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ ANG
ƒ365.7328
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ AWG
ƒ365.7328
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BBD
$408.64
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BAM
KM345.3008
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BIF
Fr600,905.12
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BND
$265.616
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BSD
$204.32
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ JMD
$32,789.2736
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ KHR
820,561.3792
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ KMF
Fr87,040.32
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ LAK
4,441,739.0416
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ LKR
රු62,197.0512
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ MDL
L3,457.0944
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ MGA
Ar920,359.44
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ MOP
P1,634.56
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ MVR
3,146.528
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ MWK
MK354,721.9952
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ MZN
MT13,066.264
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ NPR
रु28,997.0944
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ PYG
1,449,037.44
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ RWF
Fr296,468.32
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ SBD
$1,681.5536
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ SCR
3,068.8864
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ SRD
$7,927.616
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ SVC
$1,785.7568
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ SZL
L3,534.736
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ TMT
m717.1632
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ TND
د.ت593.75392
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ TTD
$1,383.2464
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ UGX
Sh711,850.88
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ XAF
Fr116,258.08
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ XCD
$551.664
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ XOF
Fr116,258.08
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ XPF
Fr21,044.96
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BWP
P2,741.9744
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ BZD
$410.6832
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ CVE
$19,590.2016
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ DJF
Fr36,164.64
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ DOP
$13,143.9056
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ DZD
د.ج26,729.1424
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ FJD
$463.8064
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ GNF
Fr1,776,562.4
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ GTQ
Q1,565.0912
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ GYD
$42,735.5712
1 NVIDIA xStock(NVDAX) ເຖິງ ISK
kr25,744.32

ແຫຼງຂໍ້ມູນ NVIDIA xStock

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ NVIDIA xStock ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ NVIDIA xStock ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ NVIDIA xStock

ມື້ນີ້ມີNVIDIA xStock (NVDAX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ NVDAXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 204.32 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາNVDAXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​NVDAXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 204.32. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງNVIDIA xStock?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງNVDAX​ແມ່ນ​$ 21.16M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງNVDAX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນNVDAXແມ່ນ 103.55K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງNVDAX?
NVDAX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 211.55444406079573 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງNVDAX?
NVDAXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 150.17117069595338 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດNVDAX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການNVDAXແມ່ນ$ 83.65K USD.
ປີນີ້NVDAXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
NVDAX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງNVDAXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:52:02 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

NVDAX -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = 204.32 USD

ຊື້ຂາຍ NVDAX

NVDAX/USDT
$204.3
$204.3$204.3
-1.67%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,588.10
$104,588.10$104,588.10

-1.09%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,513.45
$3,513.45$3,513.45

-2.10%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$158.80
$158.80$158.80

-4.76%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2144
$1.2144$1.2144

-20.22%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,588.10
$104,588.10$104,588.10

-1.09%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,513.45
$3,513.45$3,513.45

-2.10%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$158.80
$158.80$158.80

-4.76%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2652
$2.2652$2.2652

-2.65%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16233
$0.16233$0.16233

-2.77%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012954
$0.0000012954$0.0000012954

+225.31%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03400
$0.03400$0.03400

+240.00%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08151
$0.08151$0.08151

+191.94%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$62.193
$62.193$62.193

+192.04%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001800
$0.0000000000001800$0.0000000000001800

+80.00%